Los servicios críticos, desde las redes de energía hasta los sistemas de atención médica, son cada vez más el objetivo de amenazas impulsadas por IA y actores maliciosos que están superando las defensas tradicionales. Peor aún, las amenazas cuánticas son inminentes, lo que podría hacer obsoletos los métodos de cifrado actuales. Una investigación interna del IBM Institute for Business Value sugiere que, en 2024, se produjeron unos 60 incidentes de ciberseguridad en la industria del gobierno. Mientras tanto, se observó una mediana de 49.5 en el sector privado.
El volumen de los ciberataques se está acelerando y los retrasos en la respuesta pueden generar una exposición significativa. La investigación demuestra que el personal de respuesta del gobierno tardó 180 días en detectar incidentes de ciberseguridad en 2024. La seguridad posterior a la era cuántica y la inteligencia impulsada por IA no son necesidades futuras, sino requisitos inmediatos.
Los ataques automatizados impulsados por IA se mueven más rápido que las respuestas manuales, lo que hace que la inteligencia de amenazas en tiempo real y la respuesta automatizada a incidentes sean esenciales para la supervivencia. Para garantizar la seguridad, es esencial un enfoque integral que incluya estrategia y riesgo cibernético, detección y respuesta de amenazas impulsadas por IA, marcos de seguridad de confianza cero, linaje de datos y cifrado para el cumplimiento y la automatización de la respuesta a incidentes. Exploremos cómo estos elementos clave pueden ayudar.
La ciberseguridad efectiva comienza con una estrategia sólida. Los servicios de estrategia y riesgo cibernético (CSR) ofrecen un enfoque proactivo, lo que permite a las organizaciones poner en práctica el cumplimiento de la ciberseguridad y los riesgos normativos, proporcionando servicios de gobernanza personalizados para los directores de seguridad de la información (CISO), organismos reguladores y auditores, mediante el establecimiento de estrategias de reducción de riesgos y métricas de gestión centrales.
La IA ha transformado el escenario de la ciberseguridad. Los sistemas de detección de amenazas impulsados por IA monitorean continuamente el tráfico de la red y el comportamiento del usuario, identificando anomalías que podrían indicar posibles violaciones de seguridad. Estos sistemas analizan grandes cantidades de datos en tiempo real, lo que permite a los equipos de seguridad del gobierno actuar con rapidez y decisión. Por ejemplo, la IA puede detectar ataques basados en la identidad para la infraestructura del gobierno al señalar patrones de inicio de sesión o solicitudes de acceso inusuales, lo que mejora la seguridad y hace que la carga de trabajo de los analistas de seguridad sea más eficiente.
Incluso si no se trata de un concepto nuevo, el modelo de confianza cero que opera bajo el principio de “no confiar en nada, verificar todo” sigue siendo la infraestructura de ciberseguridad de referencia. Este enfoque garantiza que todas las solicitudes de acceso se examinen minuciosamente, independientemente de su origen.
Al implementar un marco de confianza cero, los gobiernos pueden aplicar controles de acceso estrictos, monitorear la actividad de los usuarios y responder a las amenazas en tiempo real. Con la IA y el machine learning, los marcos de confianza cero proporcionan una visibilidad completa del acceso a los datos, lo que ayuda a identificar y mitigar posibles amenazas. Esta visibilidad se complementa aplicando el principio fundamental (no confiar en nada, verificar todo) para cada solicitud, independientemente de la ubicación de la red. La IA puede evaluar dinámicamente las puntuaciones de riesgo de identidades, dispositivos y aplicaciones antes de conceder el acceso.
El cumplimiento de los requisitos normativos es un desafío importante para las organizaciones que gestionan infraestructura crítica, como las agencias de gobierno. El linaje de datos y el cifrado son componentes esenciales de una estrategia de cumplimiento sólida.
El linaje de datos rastrea el flujo de datos a través de una organización, proporcionando un registro claro de su origen, transformación y almacenamiento.
El cifrado garantiza que los datos permanezcan seguros, tanto en tránsito como en reposo, protegiéndolos del acceso no autorizado y garantizando el cumplimiento de regulaciones como FISMA, FedRAMP y RGPD. Realice un seguimiento de la procedencia de los datos de principio a fin para cumplir con los requisitos de auditoría y aislar rápidamente los conjuntos de datos comprometidos. Adopte algoritmos resistentes a la computación cuántica (por ejemplo, cifrado reticular) para los datos en reposo y en tránsito.
En caso de un incidente cibernético, una respuesta rápida y coordinada es crucial. La automatización de la respuesta a incidentes utiliza IA y machine learning para optimizar y acelerar el proceso de respuesta. Según una investigación de IBM, en 2024, un promedio de 10 violaciones de seguridad cibernética permanecieron sin ser detectadas por las organizaciones de gobierno.
Los sistemas automatizados pueden detectar y responder a las amenazas en tiempo real, lo que reduce el tiempo que lleva contener y corregir incidentes. Los playbooks orquestados que contienen, corrigen y documentan automáticamente los incidentes en cuestión de minutos integran la IRA con los controles de ZTA para revocar instantáneamente las credenciales comprometidas y volver a autenticar a los usuarios.
Proteja sus entornos de TI y a los elementos de su agencia con soluciones de ciberseguridad impulsadas por IA e independientes de la plataforma que se integran con su ecosistema existente. Automatice con activos comprobados de IA y cumpla con los estándares y regulaciones. Despliegue rastreadores con tecnología de IA que escaneen continuamente foros clandestinos en busca de credenciales de gobierno filtradas y código para explotar. Automatice los restablecimientos forzados de contraseñas y la aplicación de múltiples factores cuando se detecte exposición.
Con una profunda experiencia en el sector público y soluciones comprobadas, podemos ayudar a las agencias de gobierno a crear una base que se adapte a las demandas futuras y reduzca la complejidad. IBM es la única empresa de tecnología que ofrece una plataforma integral de soluciones y servicios de consultoría, aportando experiencia a los clientes del sector público y los últimos datos, IA, tecnología de infraestructura y prácticas éticas para hacerlo realidad.
El enfoque de confianza cero de IBM integra datos, gestión de amenazas y controles de identidad para proporcionar una solución conectada que mejora la visibilidad y el control. Al mismo tiempo, los enfoques de RSE de IBM ayudan a proteger los datos críticos y mejorar la resiliencia organizacional.
Construya la base segura que sus esfuerzos de modernización exigen con las soluciones de ciberseguridad más adecuadas para usted sin vendor lock-in (dependencia de proveedores) y servicios de consultoría eficientes. Obtendrá resultados medibles que protegerán su ecosistema de TI, a sus empleados y los datos de sus elementos.
