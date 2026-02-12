Los servicios críticos, desde las redes de energía hasta los sistemas de atención médica, son cada vez más el objetivo de amenazas impulsadas por IA y actores maliciosos que están superando las defensas tradicionales. Peor aún, las amenazas cuánticas son inminentes, lo que podría hacer obsoletos los métodos de cifrado actuales. Una investigación interna del IBM Institute for Business Value sugiere que, en 2024, se produjeron unos 60 incidentes de ciberseguridad en la industria del gobierno. Mientras tanto, se observó una mediana de 49.5 en el sector privado.

El volumen de los ciberataques se está acelerando y los retrasos en la respuesta pueden generar una exposición significativa. La investigación demuestra que el personal de respuesta del gobierno tardó 180 días en detectar incidentes de ciberseguridad en 2024. La seguridad posterior a la era cuántica y la inteligencia impulsada por IA no son necesidades futuras, sino requisitos inmediatos.

Los ataques automatizados impulsados por IA se mueven más rápido que las respuestas manuales, lo que hace que la inteligencia de amenazas en tiempo real y la respuesta automatizada a incidentes sean esenciales para la supervivencia. Para garantizar la seguridad, es esencial un enfoque integral que incluya estrategia y riesgo cibernético, detección y respuesta de amenazas impulsadas por IA, marcos de seguridad de confianza cero, linaje de datos y cifrado para el cumplimiento y la automatización de la respuesta a incidentes. Exploremos cómo estos elementos clave pueden ayudar.