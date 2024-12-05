Los pagos por ransomware alcanzaron máximos históricos en 2024. En la primera mitad del año, las víctimas pagaron la asombrosa cantidad de 459.8 millones de dólares a los delincuentes cibernéticos. El pago de rescate individual más grande jamás revelado fue de 75 millones de dólares pagados al grupo de ransomware Dark Angels por una empresa no revelada de Fortune 50.

Además, la mediana del pago de rescate se disparó de menos de 199 000 USD a principios de 2023 a 1.5 millones de dólares en junio de 2024. La demanda promedio de rescate en 2024 también experimentó un aumento significativo, llegando a 2.73 millones de dólares, casi 1 millón de dólares más que en 2023.

A pesar de estos pagos récord, hubo una disminución interanual del 27.27 % en el número de eventos de pago de ransomware. Eso significa que, aunque menos organizaciones pagan rescates, las que pagan se enfrentan a cantidades mucho mayores. La razón principal es que las bandas de ransomware se dirigen a organizaciones más grandes y proveedores de infraestructura crítica, centrándose en ataques de alto perfil y generando mayores pagos.