El lenguaje de adquisiciones y gobernanza es donde la mayoría de las organizaciones fallan, no en su comprensión de la tecnología. Las organizaciones que lo hagan bien serán las que construyan el vocabulario y los mecanismos contractuales para especificar lo que necesitan de los sistemas de IA.



Cuatro cosas deben cambiar:



1. Exigir la divulgación de la arquitectura en cada adquisición de IA. Se debe exigir a los proveedores que especifiquen si su sistema es probabilístico, determinista o híbrido, y cuáles son las propiedades de explicabilidad de cada componente.

También deben permitir la validación independiente a través de auditorías, pruebas y monitoreo continuo. La “IA” no es una categoría suficiente para una decisión de adquisiciones. El “modelo de lenguaje probabilístico con generación aumentada por recuperación” sí.

2. Asignar casos de uso a niveles de riesgo antes de seleccionar una arquitectura. No todos los casos de uso de IA requieren una arquitectura determinista. Una herramienta de resumen de contenido de bajo riesgo tiene requisitos diferentes a los de un sistema de IA que toma decisiones crediticias o clasifica la atención al paciente.

La evaluación de riesgos debe realizarse antes de la selección del proveedor, no después del despliegue. Y la arquitectura requerida, con sus propiedades de explicabilidad y responsabilidad, debe escribirse en los requisitos, no dejarse a discreción del proveedor.

3. Poner en práctica los principios como requisitos funcionales y no funcionales, no como declaraciones de intenciones. “Estamos comprometidos con la IA explicable” es una declaración de intenciones. “En el nivel de Vigilante, el sistema debe proporcionar una pista de auditoría completa para cada resultado, incluidos los datos de origen con linaje y procedencia documentados, confiabilidad de pruebas validadas o reevaluadas y controles que garanticen que las explicaciones estén vinculadas al registro de evidencia”.

Esta especificación es un requisito funcional. La diferencia es aplicable. Uno de estos requisitos pertenece a un contrato. El otro pertenece a un comunicado de prensa.

4. Establecer líneas de referencia de resultados antes del despliegue. No puede medir si un sistema de IA está causando daño a menos que se establezca una línea de referencia antes de desplegarlo. Sin datos de resultados previos al despliegue, usted puede observar los resultados, pero no puede atribuir el cambio: no tiene forma de distinguir el efecto del sistema de lo que habría sucedido de todos modos.



Cada despliegue de IA debería requerir una línea de referencia documentada de los resultados en los que pretende influir, contra la cual se mide continuamente el rendimiento tras el despliegue. Cuando no existe una línea de referencia, crear una es el requisito previo, no una tarea posterior.

