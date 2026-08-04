Cuando una junta pregunta a su director de sistemas de información (CIO) cómo es la gobernanza de la IA, la respuesta suele ser un documento de política, un marco ético o una lista de principios. Rara vez es un estándar de contratación. Esa brecha es donde reside el verdadero riesgo.
Desplegar un sistema de IA siempre es una decisión crítica. Sin embargo, esa decisión la toma un desarrollador, a veces un proveedor y rara vez alguien responsable del resultado. Esa decisión es: ¿qué tipo de IA estamos usando? En la mayoría de las empresas de hoy en día, la respuesta honesta es que a menudo no lo sabemos, y carecemos del lenguaje para averiguarlo.
Seleccionar una arquitectura de IA no es una preferencia técnica. Es una decisión de gobernanza calibrada en función del riesgo que determina la auditabilidad, la responsabilidad y las consecuencias. Esa decisión determina no solo el comportamiento del sistema, sino también quién es legal y operativamente responsable cuando falla.
Ese enfoque debería cambiar. El riesgo de su caso de uso debe determinar la forma de IA que usted despliega, y su lenguaje de adquisiciones debe reflejar eso.
Entre a cualquier conversación sobre tecnología empresarial hoy y escuchará que la IA se describe como si fuera una sola categoría. Las organizaciones hablan de “desplegar IA”, “gobernar IA”, “auditar IA”, como si la palabra nombrara una tecnología uniforme con propiedades congruentes. En realidad, no es así.
Actualmente, el mercado de la IA contiene al menos tres tipos de sistemas arquitectónicamente distintos, cada uno con propiedades radicalmente diferentes para la gobernanza, la explicabilidad y la responsabilidad:
• IA probabilística: motores de reconocimiento de patrones estadísticos (la mayoría de los modelos de lenguaje grandes, IA generativa, el machine learning más moderno). La misma entrada puede producir una salida diferente entre ejecuciones. La explicabilidad es parcial y depende del modelo. La atribución causal es difícil.
• IA probabilística con orquestación de contexto (y controles): los modelos probabilísticos operan dentro de fuentes de datos definidas y lógica de enrutamiento de políticas. Usted puede controlar en qué se basa el modelo para razonar. Pero no puede garantizar resultados idénticos en condiciones idénticas.
• IA determinista: sistemas gobernados por la lógica, basados en reglas o en ontologías. Cada resultado se puede verificar con la lógica definida. Los resultados son coherentes y reproducibles, con un seguimiento completo posible por diseño: qué datos, qué reglas, por qué ese resultado. En la práctica, la mayoría de los despliegues empresariales combinan estas arquitecturas, un modelo probabilístico dentro de una capa de enrutamiento determinista con un pipeline de recuperación con barreras de políticas. La obligación de gobernanza es saber qué componentes operan bajo qué propiedades y mantener cada componente bajo los controles que exige su nivel de riesgo.
Las implicaciones de gobernanza de estos tres tipos no son equivalentes. Sin embargo, la mayoría de las adquisiciones de IA las tratan como si lo fueran.
Cuando un sistema puede producir dos respuestas diferentes a la misma pregunta en las mismas condiciones, y se puede actuar en ambas, indica un problema. No está operando al nivel de rigor que requieren las decisiones de alto riesgo.
El uso de IA probabilística en sí no es una falla de gobernanza. Sin embargo, se convierte en un problema cuando las organizaciones lo utilizan independientemente del riesgo del caso de uso y luego intentan adaptar la gobernanza a un sistema que no fue diseñado para admitirlo.
La secuencia correcta es la inversa. Comience con una evaluación clara del nivel de riesgo del caso de uso. Luego especifique, en sus requisitos, en sus contratos y en su revisión de arquitectura, qué nivel de explicabilidad, trazabilidad y responsabilidad exige ese nivel. Luego adquiera en consecuencia.
La columna de arquitectura no es una sugerencia. Es un requisito. Un caso de uso de alto riesgo, uno que involucra decisiones consecuentes sobre personas, alta exposición financiera o resultados que son difíciles de revertir, exige niveles deterministas de explicabilidad. Esos niveles se pueden lograr mediante un diseño determinista o controles híbridos rigurosamente delimitados.
La supervisión humana es la capa que hace real la gobernanza de la IA. Pero solo cuando se construye para ser real.
Considere lo que un revisor humano necesita para proporcionar una supervisión significativa de los resultados de la IA. Exigimos a los colegas estándares de confiabilidad: credibilidad, alineación de intereses e integridad a lo largo del tiempo. El campo de la IA ha desarrollado un vocabulario específico para propiedades equivalentes en los sistemas. Deben poder cuestionar cuatro cosas:
• La transparencia es una pregunta sobre el modelo: ¿qué datos, qué metodología y si esos métodos fueron las opciones validadas correctas para este caso de uso?
• La explicabilidad es una pregunta sobre el resultado: no cómo funciona el modelo en general, sino por qué produjo esta decisión específica para esta persona específica.
• La observabilidad es una pregunta sobre el comportamiento de los agentes a lo largo del tiempo: ¿el sistema sigue funcionando correctamente a medida que cambian las condiciones, los datos se desplazan e interactúan con otros sistemas?
• La robustez contra los adversarios es una cuestión de ciberseguridad: ¿alguien manipuló el modelo después de la última vez que se evaluó? ¿Sigue operando dentro de los límites de su diseño y mandato originales?
¿Su arquitectura actual de IA le da a un revisor humano acceso a algo de eso? Si el sistema es probabilístico y el revisor no tiene visibilidad del linaje de datos, no hay rastreos de razonamiento ni garantía de coherencia, ¿qué es exactamente lo que están revisando?
La respuesta, en la mayoría de los despliegues, es el resultado. Están revisando un número, una recomendación o una señal. No están revisando el razonamiento. No están revisando la evidencia. No están, en ningún sentido significativo, en el bucle.
Usted obtendrá más de los comportamientos que mide. Si su revisor humano se mide por el rendimiento en lugar de la calidad de la supervisión, ha diseñado un sello de goma, y lo llamó gobernanza.
Esta práctica es lo que parece el lavado de responsabilidad. Un humano se coloca en el proceso. Su aprobación está documentada. La casilla de responsabilidad está marcada. Pero no se establecieron las condiciones para una supervisión genuina (la transparencia arquitectónica, la capacitación, la autoridad para detener, el mecanismo de feedback).
La solución es construir la arquitectura que hace que la verdadera supervisión humana sea significativa y elegir personas con experiencia en el dominio para comprender cómo se utiliza esta IA en su entorno. Luego mida a esas personas en las cosas correctas.
El lenguaje de adquisiciones y gobernanza es donde la mayoría de las organizaciones fallan, no en su comprensión de la tecnología. Las organizaciones que lo hagan bien serán las que construyan el vocabulario y los mecanismos contractuales para especificar lo que necesitan de los sistemas de IA.
Cuatro cosas deben cambiar:
1. Exigir la divulgación de la arquitectura en cada adquisición de IA. Se debe exigir a los proveedores que especifiquen si su sistema es probabilístico, determinista o híbrido, y cuáles son las propiedades de explicabilidad de cada componente.
También deben permitir la validación independiente a través de auditorías, pruebas y monitoreo continuo. La “IA” no es una categoría suficiente para una decisión de adquisiciones. El “modelo de lenguaje probabilístico con generación aumentada por recuperación” sí.
2. Asignar casos de uso a niveles de riesgo antes de seleccionar una arquitectura. No todos los casos de uso de IA requieren una arquitectura determinista. Una herramienta de resumen de contenido de bajo riesgo tiene requisitos diferentes a los de un sistema de IA que toma decisiones crediticias o clasifica la atención al paciente.
La evaluación de riesgos debe realizarse antes de la selección del proveedor, no después del despliegue. Y la arquitectura requerida, con sus propiedades de explicabilidad y responsabilidad, debe escribirse en los requisitos, no dejarse a discreción del proveedor.
3. Poner en práctica los principios como requisitos funcionales y no funcionales, no como declaraciones de intenciones. “Estamos comprometidos con la IA explicable” es una declaración de intenciones. “En el nivel de Vigilante, el sistema debe proporcionar una pista de auditoría completa para cada resultado, incluidos los datos de origen con linaje y procedencia documentados, confiabilidad de pruebas validadas o reevaluadas y controles que garanticen que las explicaciones estén vinculadas al registro de evidencia”.
Esta especificación es un requisito funcional. La diferencia es aplicable. Uno de estos requisitos pertenece a un contrato. El otro pertenece a un comunicado de prensa.
4. Establecer líneas de referencia de resultados antes del despliegue. No puede medir si un sistema de IA está causando daño a menos que se establezca una línea de referencia antes de desplegarlo. Sin datos de resultados previos al despliegue, usted puede observar los resultados, pero no puede atribuir el cambio: no tiene forma de distinguir el efecto del sistema de lo que habría sucedido de todos modos.
Cada despliegue de IA debería requerir una línea de referencia documentada de los resultados en los que pretende influir, contra la cual se mide continuamente el rendimiento tras el despliegue. Cuando no existe una línea de referencia, crear una es el requisito previo, no una tarea posterior.
Estos estándares no son aspiracionales. Ya son leyes o directrices vinculantes en varias jurisdicciones operativas. La Ley de IA de la UE (artículo 9) exige que los sistemas de IA de alto riesgo tengan un sistema de gestión de riesgos documentado, que incluya medidas de supervisión humana y requisitos de precisión, antes del despliegue.
En Estados Unidos, la guía federal de contratación de IA se retiró en enero de 2025. Las obligaciones subyacentes en virtud del Título VII y la ADA siguen siendo aplicables, y la responsabilidad del empleador por resultados discriminatorios de la IA se está litigando activamente en los tribunales federales. La guía de riesgo de modelo SR 11-7 de la Reserva Federal impone obligaciones continuas de validación y gobernanza en los modelos de IA utilizados en las decisiones de servicios financieros.
Las organizaciones que operan en estas jurisdicciones no están eligiendo si gobernar la IA de manera rigurosa. Están eligiendo si hacerlo de forma proactiva o en respuesta a una acción de cumplimiento.
La gobernanza de la IA que solo reside en los documentos de políticas se detiene en la aspiración. La gobernanza real está integrada en la arquitectura que se adquiere, despliega y mide.
La mayoría de las organizaciones tienen una política de ética de IA. Muchos menos tienen sistemas de IA que puedan cumplir con las obligaciones de responsabilidad que han asumido, ante sus clientes, sus organismos reguladores y las personas más afectadas por estas decisiones.
El riesgo debe informar la arquitectura. La arquitectura debe estar incluida en los requisitos. Los requisitos deben tener mecanismos contractuales.
Las organizaciones que liderarán la gobernanza de la IA en los próximos cinco años no son las que cuentan con los marcos éticos más sofisticados. Son las que han traducido esas infraestructuras al lenguaje de adquisiciones, arquitectura y medición, y han hecho que sus proveedores lo hagan.
Ese trabajo comienza con aprender a hacer la pregunta correcta: no “¿tenemos gobernanza de la IA?”, sino “¿nuestra arquitectura de IA respalda la responsabilidad que hemos prometido?”.