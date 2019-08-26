Con todos estos desafíos, actualmente hay organizaciones involucradas en abordar la epidemia de residuos con soluciones blockchain y están sentando las bases para aplicaciones blockchain escalables para reducir la carga de residuos a nivel mundial. Su objetivo es utilizar el blockchain para incentivar un mejor reciclaje y clasificación de residuos.

Agora Tech Lab aprovecha las ideas de políticas con tecnología blockchain, trabajando con el principado de Róterdam en los Países Bajos para registrar transacciones relacionadas con la gestión de residuos e integrar sistemas de residuos de IoT para crear un sistema de gestión de residuos totalmente monitoreado y basado en el blockchain. Sus tokens digitales recompensan el reciclaje y pueden canjearse por servicios públicos para mejorar tanto las tasas de reciclaje como los lazos comunitarios. Swachhcoin combina la tecnología blockchain con big data y dispositivos IoT para recompensar la clasificación de residuos: actúan como desarrollador tecnológico para hacer que el sistema de gestión de residuos sea lo más eficiente y capaz posible para abordar la crisis de residuos.

Otras organizaciones crean soluciones que aumentan la visibilidad y la transparencia sobre el ciclo de vida de los residuos, desde el productor hasta el vertedero. Arep, una subsidiaria de SCNF en Francia, ha utilizado el blockchain para rastrear cada contenedor de la estación, actualizando continuamente la cantidad de cada tipo de residuo, quién lo recolectó y cómo se mueve. Esto permite a los administradores de estaciones optimizar la clasificación para diferentes flujos de desechos. El Ministerio de Infraestructura de los Países Bajos es un ejemplo para otras agencias de gobierno que buscan mejorar sus procesos de gestión de residuos. La agencia emplea el blockchain para mejorar la transparencia sobre los residuos en tránsito para la industria de gestión de residuos, desarrollando una solución personalizada para rastrear los residuos desde el productor hasta el vertedero.

El blockchain simplifica la cadena de suministro y crea un sistema más eficiente, transparente y confiable para una gran cantidad de tipos de transacciones. Con la aplicación de esta tecnología de validación y seguimiento a la gestión de residuos, podríamos ver un sistema con más responsabilidad sobre el consumidor, la empresa y la industria de gestión de residuos en su conjunto. Con este sistema implementado, la taza de café o la caja de pizza que se tira al contenedor de reciclaje realmente podría hacer que el mundo sea más limpio y sostenible.