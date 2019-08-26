Desde Plastic Bank que convierte los residuos plásticos en una moneda valiosa hasta Twiga Foods que aumenta el acceso a la microfinanciación para los pequeños agricultores, IBM está trabajando para aplicar el blockchain y alcanzar algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible más críticos de las Naciones Unidas. Con la creciente carga de residuos y reciclaje que se convierte en un enorme problema ambiental, la industria de gestión de residuos está bien posicionada para la transformación del blockchain.
El blockchain no puede reducir la gran cantidad de residuos que los estadounidenses crean todos los días, pero un sistema que utilice identificación por radiofrecuencia y códigos QR en las bolsas de basura o piezas de reciclaje enviadas a los vertederos podría ayudar a facilitar y hacer que el proceso sea mucho más transparente. Esta tecnología podría aprovecharse para conectar a las empresas de reciclaje con otras alternativas de procesamiento, en lugar de los vertederos, y podría generar la transparencia y la responsabilidad que los estadounidenses esperan de la gestión de residuos.
La gestión de residuos está en una situación crítica, especialmente en Estados Unidos, donde los estadounidenses contribuyen con 728 000 toneladas de basura a los vertederos cada día. Antes de 2018, China procesaba al menos la mitad de las exportaciones mundiales de plástico, papel y metales, pero recientemente ha hecho sus regulaciones más estrictas, eliminando 24 categorías de residuos sólidos, como los desechos de plástico y el papel mixto. Las prohibiciones incluyen una tolerancia reducida para los materiales contaminados, un estándar estricto que muchos estadounidenses no pueden cumplir. Debido a las prohibiciones, los materiales reciclables están abrumando a las empresas estadounidenses de reciclaje, que se ven obligadas a enviar lo que no pueden manejar de vuelta a los vertederos.
La frustración que esto genera está dando lugar a lo que se denomina “reciclaje aspiracional”: la clasificación diligente de materiales para reciclar con la creencia de que se están reutilizando, incluso cuando terminan en el vertedero. Quizás vea esto o lo experimente como el respetuoso ambientalista de oficina que recicla sus vasos de café, o como el estudiante que tira sus cajas de pizza en el contenedor azul de la residencia. Muchos otros comparten el temor de que no se está marcando la diferencia, y existe el peligro legítimo de que un creciente temor colectivo pueda llevar al público a dejar de reciclar por completo, lo que significa que sería más difícil lograr que usted y otros comiencen de nuevo en el futuro una vez resueltos los problemas.
Las aplicaciones del blockchain podrían ser la solución, conectando a las empresas de reciclaje con otras alternativas de procesamiento además de los vertederos. Cuando una empresa tiene una carga de materiales reciclables almacenados, podría contactarse con la red del blockchain para localizar a otro miembro que procese los materiales restantes en lugar de desviarlos a un vertedero. Al crear un medio de comunicación más eficiente, el blockchain podría conectar a las empresas de reciclaje para equilibrar la carga de materiales.
Ahora existe la sensación de que el sistema actual de gestión de residuos, por parte de consumidores y empresas, carece de un sentido de responsabilidad, lo que genera frustración con los esfuerzos de reciclaje. Actualmente no existe ningún sistema de transacciones digitales para responsabilizar a las empresas o particulares por los residuos que han creado y perdido en el reciclaje. Al conectar a productores, consumidores y operadores de gestión de residuos en una red, el blockchain podría crear una visión accesible y visible de la cadena de suministro de residuos. El blockchain agrega valor tanto al consumidor como a la empresa al demostrar el impacto individual a cada miembro de la red.
A pesar de la creencia tradicional de que la responsabilidad de reducir los materiales de vertedero debe recaer en el productor de los bienes de consumo, el blockchain crearía un nivel de responsabilidad en cada miembro del ciclo de vida del reciclaje. El blockchain, con su naturaleza descentralizada y a prueba de manipulaciones, es un sistema óptimo de seguimiento para el ciclo de vida de un producto, como ya se demostró en varias industrias. Si se pudiera ampliar a todo el proceso de reciclaje, podríamos aumentar la responsabilidad en cada etapa, en lugar de limitarla únicamente al productor.
Emplear un blockchain de consorcio crearía una plataforma para que las organizaciones de gestión de residuos y reciclaje compartan sus datos de forma abierta, contando con un libro de contabilidad a prueba de manipulaciones de dónde fueron realmente los residuos y qué cantidad se recicló. Este registro indiscutible colocaría la responsabilidad en cada miembro de la cadena en lugar de solo en el productor como se hace tradicionalmente, lo que daría lugar a un proceso de reciclaje más eficaz.
Gran parte de la tecnología que utiliza todos los días, como su teléfono inteligente, contiene minerales como litio y cobalto que deben eliminarse de manera responsable; sin embargo, los consumidores venden sus viejos teléfonos inteligentes a otra persona o terminan en un vertedero. Estos productos antiguos son sorprendentemente valiosos: con la red adecuada de partes, los consumidores pueden encontrar formas útiles de reciclar sus residuos electrónicos.
Por ejemplo, los teléfonos inteligentes que contienen minerales raros como el cobalto podrían reutilizarse para fabricar nuevos productos, en lugar de extraerlos más u obtenerlos de áreas donde existe un riesgo ambiental o social. Un problema general para los desechos electrónicos es que los consumidores simplemente no saben si su tecnología puede reciclarse o dónde. Como resultado, solo el 20 por ciento de los desechos electrónicos generados se registra como recolectado o reciclado. Con una red de blockchain, los productores podrían responder más fácilmente a las ofertas de los consumidores que buscan reciclar sus productos, accediendo a los minerales de manera más eficiente que reuniéndolos de su fuente original.
Con todos estos desafíos, actualmente hay organizaciones involucradas en abordar la epidemia de residuos con soluciones blockchain y están sentando las bases para aplicaciones blockchain escalables para reducir la carga de residuos a nivel mundial. Su objetivo es utilizar el blockchain para incentivar un mejor reciclaje y clasificación de residuos.
Agora Tech Lab aprovecha las ideas de políticas con tecnología blockchain, trabajando con el principado de Róterdam en los Países Bajos para registrar transacciones relacionadas con la gestión de residuos e integrar sistemas de residuos de IoT para crear un sistema de gestión de residuos totalmente monitoreado y basado en el blockchain. Sus tokens digitales recompensan el reciclaje y pueden canjearse por servicios públicos para mejorar tanto las tasas de reciclaje como los lazos comunitarios. Swachhcoin combina la tecnología blockchain con big data y dispositivos IoT para recompensar la clasificación de residuos: actúan como desarrollador tecnológico para hacer que el sistema de gestión de residuos sea lo más eficiente y capaz posible para abordar la crisis de residuos.
Otras organizaciones crean soluciones que aumentan la visibilidad y la transparencia sobre el ciclo de vida de los residuos, desde el productor hasta el vertedero. Arep, una subsidiaria de SCNF en Francia, ha utilizado el blockchain para rastrear cada contenedor de la estación, actualizando continuamente la cantidad de cada tipo de residuo, quién lo recolectó y cómo se mueve. Esto permite a los administradores de estaciones optimizar la clasificación para diferentes flujos de desechos. El Ministerio de Infraestructura de los Países Bajos es un ejemplo para otras agencias de gobierno que buscan mejorar sus procesos de gestión de residuos. La agencia emplea el blockchain para mejorar la transparencia sobre los residuos en tránsito para la industria de gestión de residuos, desarrollando una solución personalizada para rastrear los residuos desde el productor hasta el vertedero.
El blockchain simplifica la cadena de suministro y crea un sistema más eficiente, transparente y confiable para una gran cantidad de tipos de transacciones. Con la aplicación de esta tecnología de validación y seguimiento a la gestión de residuos, podríamos ver un sistema con más responsabilidad sobre el consumidor, la empresa y la industria de gestión de residuos en su conjunto. Con este sistema implementado, la taza de café o la caja de pizza que se tira al contenedor de reciclaje realmente podría hacer que el mundo sea más limpio y sostenible.
