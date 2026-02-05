Las fugas rara vez se anuncian solas, ni son un incidente aislado. En cambio, se acumulan silenciosamente. La facturación inexacta o retrasada, las renovaciones perdidas, las disputas evitables y la aplicación lenta de efectivo reducen los márgenes y la previsibilidad. Los controles manuales también crean una exposición al cumplimiento que puede resultar costosa en el momento de la auditoría. El efecto neto es un flujo de caja impredecible y una reducción de la confianza en los números reportados.

Es más común de lo que piensan la mayoría de los líderes. Las investigaciones de la industria muestran que las fugas pueden ser materiales, lo que valida lo que muchos equipos financieros sienten durante el cierre trimestral.

Más allá de la ineficiencia operativa, los sistemas desconectados socavan la toma de decisiones estratégicas. Los líderes carecen de visibilidad del rendimiento, los equipos pierden tiempo para volver a trabajar y las organizaciones no tienen la capacidad de pronosticar con precisión. La fragmentación se convierte en algo más que un problema técnico. Se convierte en una barrera para el crecimiento.