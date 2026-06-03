El ritmo del riesgo ha cambiado. Como Mark Hughes, socio gerente de los servicios de ciberseguridad de IBM® Consulting, recientemente describió, la ciberseguridad se creó para una era diferente, una originalmente definida por amenazas impulsadas por humanos que operan a velocidad humana. Esa base ahora se está probando de maneras que los arquitectos originales de la seguridad empresarial nunca anticiparon.
Las empresas han pasado décadas perfeccionando las evaluaciones de seguridad diseñadas para las amenazas impulsadas por humanos. Estos marcos se construyeron en torno a un modelo predecible de comportamiento adversario, arraigado en la forma en que las personas piensan, sondean y explotan. Pero los atacantes de hoy ya no son exclusivamente humanos y ya no operan dentro de las limitaciones humanas. El escenario de las amenazas ha cambiado fundamentalmente, y nuestros métodos para evaluar la preparación deben cambiar con él.
Los modelos de IA de frontera piensan de manera diferente, ven de manera diferente y operan de manera diferente. En consecuencia, los enfoques obsoletos para evaluar la preparación se están convirtiendo en una fuente de riesgo por derecho propio al crear incertidumbres en lugar de reducir la exposición.
Es hora de evolucionar la forma en que gobernamos y evaluamos la preparación empresarial.
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Las evaluaciones de seguridad tradicionales asumen que los atacantes operan de forma lineal y manual. Evalúan los niveles de parches, las debilidades de configuración y la madurez de los procesos frente a ese paradigma, lo que requiere tiempo y esfuerzos significativos de estos adversarios para ejecutar un ataque.
Pero los modelos de frontera no realizan el reconocimiento como lo hacen los humanos. Pueden ingerir vastos y complejos patrimonios de TI, mapear relaciones, analizar incongruencias de políticas e identificar vulnerabilidades acumuladas que son difíciles de ver para los analistas humanos. Operan simultáneamente entre dominios, correlacionando señales que normalmente permanecerían desconectadas en evaluaciones convencionales.
Este desarrollo se traduce en una brecha cada vez mayor en la que las empresas se evalúan a través de una lente humana mientras los adversarios las escanean a través de un modelo a escala de máquina a velocidad de máquina. Las organizaciones pueden creer que están seguras en función de las métricas de seguridad tradicionales. Sin embargo, en realidad con visibilidad limitada, están muy expuestas cuando se evalúan desde la perspectiva de un atacante impulsado por IA.
Con la llegada de los ataques agénticos, lo que más importa no es solo qué vulnerabilidades existen, sino cómo las perciben los sistemas inteligentes de máquina. Los modelos de frontera pueden:
Esta situación no es hipotética. Los atacantes ya están utilizando estas capacidades.
Si las organizaciones quieren mantenerse a la vanguardia, deben adoptar evaluaciones creadas para esta nueva realidad.
La nueva evaluación de ciberseguridad de IBM para amenazas de modelos de frontera, Resiliencia cibernética de la IA, es un ejemplo de hacia dónde se dirige la industria. Su enfoque en la visibilidad profunda, las exposiciones específicas de la IA, la mitigación priorizada y la cuantificación de riesgos comerciales refleja un cambio más amplio en la filosofía.
El objetivo no es simplemente medir el riesgo en términos estáticos, sino cuantificarlo continuamente a través de la lente de un adversario autónomo que ofrece la inteligencia de riesgos dinámica y en tiempo real que permite una toma de decisiones verdaderamente informada. Esto significa pasar de evaluaciones periódicas a insights continuos, donde las organizaciones pueden comprender no solo qué es vulnerable, sino también qué es explotable en este momento y qué significa en un contexto empresarial.
Y esa es la mentalidad de liderazgo que las empresas necesitan ahora: la preparación está pasando de reactiva a arquitectónica. Desde gestionar vulnerabilidades hasta comprender la exposición sistémica y lo que significa para el negocio. Desde ciclos de parches hasta resiliencia con reconocimiento de máquina.
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