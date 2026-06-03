El ritmo del riesgo ha cambiado. Como Mark Hughes, socio gerente de los servicios de ciberseguridad de IBM® Consulting, recientemente describió, la ciberseguridad se creó para una era diferente, una originalmente definida por amenazas impulsadas por humanos que operan a velocidad humana. Esa base ahora se está probando de maneras que los arquitectos originales de la seguridad empresarial nunca anticiparon.

Las empresas han pasado décadas perfeccionando las evaluaciones de seguridad diseñadas para las amenazas impulsadas por humanos. Estos marcos se construyeron en torno a un modelo predecible de comportamiento adversario, arraigado en la forma en que las personas piensan, sondean y explotan. Pero los atacantes de hoy ya no son exclusivamente humanos y ya no operan dentro de las limitaciones humanas. El escenario de las amenazas ha cambiado fundamentalmente, y nuestros métodos para evaluar la preparación deben cambiar con él.

Los modelos de IA de frontera piensan de manera diferente, ven de manera diferente y operan de manera diferente. En consecuencia, los enfoques obsoletos para evaluar la preparación se están convirtiendo en una fuente de riesgo por derecho propio al crear incertidumbres en lugar de reducir la exposición.

Es hora de evolucionar la forma en que gobernamos y evaluamos la preparación empresarial.