Para los minoristas, la tranquilidad proviene de superar las complejidades de la gestión de inventarios. Debe lograr el equilibrio adecuado entre minimizar el desperdicio, hacer coincidir el stock con la demanda y mantener los estantes llenos pero no con exceso de existencias.

Los minoristas de comestibles, por ejemplo, deben gestionar múltiples canales, incluidos el almacenar, el cumplimiento en línea, el mercado y el cumplimiento logístico de terceros. Esta gestión les ayuda a evitar que los compradores sin cita previa compitan con los encargados de la entrega en línea por el mismo inventario limitado, lo que puede dar lugar a artículos agotados y estanterías vacías.

Aun así, el 45 % de los compradores en línea descubren que sus selecciones están agotadas, lo que le cuesta a los supermercados casi un 8 % en ingresos. Además, el 52 % de los directivos encuestados informó que los alimentos frescos son especialmente vulnerables al deterioro y a las entregas tardías, lo que supone una pérdida anual de 18.200 millones de dólares.

La IA puede ayudar proporcionando insights más claros sobre las carencias de inventario y guiando estrategias más inteligentes para reducir residuos, especialmente empleando stocks de seguridad inteligentes para gestionar los niveles de stock con señales de demanda en tiempo real.

Los minoristas necesitan sistemas que gestionen las complejidades de la cadena de suministro, ofrezcan visibilidad del inventario en tiempo real y agilicen la reposición. Empleando herramientas impulsadas por IA y planeación colaborativa, puedes garantizar una gestión de stock oportuna y eficiente. Y dormirás mejor por la noche sabiendo que estás manteniendo los estantes abastecidos para los clientes mientras sigues minimizando el desperdicio.