Como minorista, entrar en 2025 se siente como abrir la puerta a un nuevo capítulo. El año pasado tuvo altibajos, pero estás listo para empezar de nuevo. Al abrir las puertas de tu almacenar, ves que las estanterías están llenas y las luces encendidas, pero hay algo en el ambiente que parece diferente.
Este año, no solo quieres seguir la corriente, ¡quieres prosperar! Es hora de llevar tu negocio al siguiente nivel. Es hora de reflexionar sobre lo que funcionó, aprender de lo que no funcionó y establecer resoluciones que impulsarán el éxito duradero.
Para los minoristas, la tranquilidad proviene de superar las complejidades de la gestión de inventarios. Debe lograr el equilibrio adecuado entre minimizar el desperdicio, hacer coincidir el stock con la demanda y mantener los estantes llenos pero no con exceso de existencias.
Los minoristas de comestibles, por ejemplo, deben gestionar múltiples canales, incluidos el almacenar, el cumplimiento en línea, el mercado y el cumplimiento logístico de terceros. Esta gestión les ayuda a evitar que los compradores sin cita previa compitan con los encargados de la entrega en línea por el mismo inventario limitado, lo que puede dar lugar a artículos agotados y estanterías vacías.
Aun así, el 45 % de los compradores en línea descubren que sus selecciones están agotadas, lo que le cuesta a los supermercados casi un 8 % en ingresos. Además, el 52 % de los directivos encuestados informó que los alimentos frescos son especialmente vulnerables al deterioro y a las entregas tardías, lo que supone una pérdida anual de 18.200 millones de dólares.
La IA puede ayudar proporcionando insights más claros sobre las carencias de inventario y guiando estrategias más inteligentes para reducir residuos, especialmente empleando stocks de seguridad inteligentes para gestionar los niveles de stock con señales de demanda en tiempo real.
Los minoristas necesitan sistemas que gestionen las complejidades de la cadena de suministro, ofrezcan visibilidad del inventario en tiempo real y agilicen la reposición. Empleando herramientas impulsadas por IA y planeación colaborativa, puedes garantizar una gestión de stock oportuna y eficiente. Y dormirás mejor por la noche sabiendo que estás manteniendo los estantes abastecidos para los clientes mientras sigues minimizando el desperdicio.
Comience el nuevo año adoptando herramientas y estrategias que le ayuden a ordenar sus devoluciones y convertir un proceso engorroso en un sistema optimizado y eficiente. Los minoristas a menudo luchan con el costo financiero y ambiental de las devoluciones, pero al adoptar un enfoque circular, pueden convertir estos desafíos en oportunidades tanto para la sustentabilidad como para las ganancias.
Los bienes devueltos conllevan importantes costos financieros y ambientales. Se estima que la industria de venta minorista podría ahorrar USD 125 mil millones anuales si se centrara en reducir las devoluciones. Más de 4 mil millones de toneladas de productos estadounidenses devueltos también fueron a los vertederos en 2022, y se liberaron 24 millones de toneladas métricas de emisiones de CO2 del transporte de esas mercancías.
Los minoristas pueden tener un beneficio de las capacidades avanzadas que priorizan el envío de artículos remanentes en lugar de retirarlos del stock del almacén. Al recircular los artículos devueltos y utilizar mercancías que pronto se rebajarán, los minoristas pueden reducir los residuos, reducir los costos de logística inversa y mantener los productos fuera de los vertederos.
La IA también puede optimizar la ubicación de devolución en función de la predicción de la probabilidad de devoluciones, de modo que los artículos devueltos puedan reabastecerse rápidamente al menor costo y revender con un margen rentable. Este enfoque también acelera la recirculación de bienes sensibles al tiempo y optimiza la gestión del inventario restante.
Este nuevo año, concéntrese en la conexión genuina como fundamento del éxito de su atención al cliente. La sonrisa de un empleado de la tienda y la voz de un representante del centro de atención telefónica pueden crear una experiencia más positiva a través del poder de la conexión humana.
Para los minoristas, la atención al cliente significa mucho más que responder preguntas. Se trata de mejorar los tiempos de respuesta, mejorar la precisión y dotar a los agentes de su centro de atención telefónica de los insights y las herramientas que necesitan para interactuar con los clientes a nivel personal. Esto ayuda a convertir cada interacción en una relación duradera. Y esas relaciones duraderas son clave porque el 93 % de los clientes probablemente harán compras repetidas después de un excelente atención al cliente.
Con la IA generativa trabajando junto a agentes humanos, los minoristas tienen una oportunidad única de crear una experiencia dinámica y personalizada que redefina la interacción del cliente. Según IBM IBV, el 65 % de los líderes de atención al cliente esperan que la IA generativa aumente la satisfacción del cliente.
Al integrar la IA generativa preconstruida con los datos de su empresa, los minoristas pueden optimizar las operaciones, reducir el tiempo de capacitación de los agentes y acelerar las resoluciones de consultas de pedidos.
Por ejemplo, un representante de un centro de atención telefónica que emplea un asistente de IA puede verificar instantáneamente si un cupón puede aplicarse retroactivamente a un pedido y aplicarlo automáticamente sin intervención manual. En última instancia, es la fusión perfecta de tecnología de punta y un toque humano lo que genera la lealtad del cliente e impulsa el éxito empresarial a largo plazo.
Priorice el ahorro este año con herramientas de IA que optimizan su cumplimiento para reducir costos y maximizar la eficiencia. Para los minoristas que buscan aumentar la rentabilidad, este es el año para reducir las costosas rebajas de productos de fin de temporada, evitar ventas perdidas debido a desabastecimientos y optimizar el cumplimiento de entrega para velocidad y márgenes.
Esta estrategia es particularmente crítica porque, si bien las ventas pueden estar creciendo, los márgenes de beneficio no necesariamente están siguiendo su ejemplo. Un estudio reciente de 50 minoristas públicos estadounidenses reveló que entre 2012 y 2022, la rentabilidad cayó del 13.8 % al 8.3 %, incluso cuando las ventas en línea crecieron del 9.4 % al 25.6 %.
Mediante el uso de la IA para la promesa y el cumplimiento, los minoristas pueden analizar los escenarios de inventario desde la perspectiva de la rentabilidad, lo que les permite equilibrar estratégicamente factores costosos, como las rebajas y la falta de existencias, con la entrega a tiempo.
De hecho, el 57 % de los ejecutivos de venta minorista informó que la IA ha impulsado tanto un aumento anual de ingresos como una disminución de más del 15 % en los costos operativos. Esto significa que los minoristas que adoptan herramientas de IA pueden ahorrar más, gestionar mejor los niveles de inventario y planificar un futuro rentable.
2025 es el año para embarcarse en una nueva aventura revolucionando la logística de su negocio minorista. Para seguir siendo competitivos, los minoristas deben adoptar la innovación y adaptar su estrategia para satisfacer las expectativas de los clientes.
La urgencia de una entrega más rápida nunca ha sido mayor, ya que los clientes exigen un servicio más rápido y conveniente que nunca. Más del 68 % de los compradores en línea citan los plazos de entrega más cortos como el factor determinante para realizar un pedido en línea.
Las entregas más ecológicas también son una prioridad para muchos consumidores. De hecho, el 69 % de los consumidores afirmó que el envío sostenible ha influido en sus compras anteriores, y el 76 % de los compradores dijo que estaría dispuesto a pagar 5 % más por un envío más sostenible.
El auge de las estrategias de última milla, incluidas innovaciones como tiendas oscuras y cross-docking, ha revolucionado la forma en que los minoristas cumplen con estas expectativas con una entrega rápida y rentable. Al optimizar la distribución local y acortar los tiempos de entrega, estas estrategias garantizan un servicio más rápido y eficiente. Esta mejora en el servicio es lo que aumenta la satisfacción del cliente, al tiempo que mantiene los costos bajo control y le ayuda a ganar más clientes en su cobertura de huella para entregas el mismo día.
La clave para lograr estas resoluciones es un sistema de order management flexible, componible y Escalable que pueda manejar sin esfuerzo los picos estacionales mientras impulsa la rentabilidad y el éxito.
