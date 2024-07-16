La IA responsable es un beneficio competitivo

El Comité de ética en IA de IBM reconoce las oportunidades que presenta la IA y, al mismo tiempo, establece salvaguardas para mitigar el uso indebido. Una estrategia de IA responsable es el núcleo de este enfoque:

El informe técnico de la junta, “Modelos fundacionales: Oportunidades, riesgos y mitigaciones”, ilustra que los modelos fundacionales muestran mejoras sustanciales en su capacidad para abordar problemas desafiantes e intrincados. Con la IA y la gobernanza de datos, los beneficios de los modelos fundacionales se pueden obtener de manera responsable, incluyendo una mayor productividad (expandir las áreas donde se puede usar la IA en una empresa), la finalización de tareas que requieren diferentes tipos de datos (como lenguaje natural, texto, imagen y audio) y la reducción de gastos al aplicar un modelo fundacional capacitado a una nueva tarea (en lugar de entrenar un nuevo modelo de IA para la tarea).

Los modelos fundacionales son generativos, lo que brinda oportunidades para que la IA automatice tareas rutinarias y tediosas dentro de los flujos de trabajo operativos, liberando a los usuarios para que dediquen más tiempo al trabajo creativo e innovador. También está disponible una versión interactiva del informe técnico del modelo fundacional a través del atlas de riesgo de la IA de IBM watsonx.

En reconocimiento de las posibles ganancias de productividad que ofrece la IA, el informe técnico de la junta sobre el aumento de la inteligencia humana enfatiza que la integración efectiva de la IA en las prácticas laborales existentes puede permitir que los trabajadores asistidos por IA sean más eficientes y precisos, contribuyendo a la diferenciación competitiva de una empresa.

Al manejar tareas rutinarias, la IA puede atraer y retener talento al brindar a los empleados oportunidades para mejorar sus habilidades en nuevas y diferentes carreras profesionales o para enfocarse en tareas más creativas y complejas que requieren pensamiento crítico y experiencia en la materia dentro de sus roles existentes.

A principios de este año, el Comité de ética en IA de IBM destacó que un enfoque centrado en el ser humano para la IA necesita avanzar en las capacidades de la IA mientras adopta prácticas éticas y direccione las necesidades de sustentabilidad. La creación de IA requiere grandes cantidades de energía y datos. En 2023, IBM informó que el 70,6 % de su consumo total de electricidad provino de fuentes renovables, incluido el 74 % de la electricidad consumida por los centros de datos de IBM, que son parte integral del entrenamiento y despliegue de modelos de IA.

IBM también se centra en el desarrollo de métodos energéticamente eficientes para entrenar, ajustar y ejecutar modelos de IA. Los modelosIBM® Granite son más pequeños y eficientes que los modelos más grandes y, por lo tanto, pueden tener un menor impacto en el medio ambiente. A medida que IBM infunde IA en todas las aplicaciones, nos comprometemos a satisfacer las crecientes expectativas de los accionistas, inversores y otros stakeholders sobre el uso responsable de la IA, incluida la consideración de los posibles impactos ambientales de la IA.

La IA presenta una oportunidad emocionante para abordar algunos de los desafíos más apremiantes de la sociedad. En este Día de Apreciación de la IA, únase al Comité de ética en IA de IBM en nuestro compromiso con el desarrollo responsable de esta tecnología transformadora.