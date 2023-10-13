En lugar de esperar a que los equipos de la cadena de suministro envíen informes con datos operativos (lo que a menudo lleva demasiado tiempo), ¿qué pasaría si sus analistas financieros pudieran obtener directamente información sobre lo que está sucediendo para poder tomar decisiones operativas más inmediatas?

Considere una situación en la que el precio de un material utilizado en la producción cayó después de cerrar las negociaciones con su proveedor. No lo sabías, ya que los equipos de la cadena de suministro solo proporcionan esta información en informes trimestrales. Si tuviera acceso a datos de precios en tiempo real, podría recibir una notificación inmediata de caídas en los precios y tomar medidas antes. Por ejemplo, podría renegociar un contrato de suministro para mantener bajos los costos de inventario del negocio.

Con IBM Event Automation, un analista puede utilizar eventos en tiempo real para identificar situaciones empresariales en una interfaz de usuario que no requiere ningún tipo de programación. Esto aporta visibilidad operativa a la vanguardia; incluso los equipos de línea de negocio sin experiencia técnica pueden detectar cuándo una empresa está pagando de más por los materiales utilizados en la producción. Por ejemplo, podrías crear un flujo orientado a eventos que detecte cada vez que el precio en tiempo real de un proveedor baja un 10% por debajo del precio pagado.

Además, los equipos pueden realizar análisis de costos/precios en tiempo real, convirtiendo estos cambios en insights. Los datos que anteriormente estaban en silos ahora se pueden usar para optimizar la estrategia de precios de la organización, mejorar la experiencia del cliente y la satisfacción del cliente, e impactar positivamente los márgenes de beneficio.

En un instante, estos analistas pueden tener una imagen completa de lo que está sucediendo dentro de la organización, algo que no habría sido posible sin el simple acceso a los datos en tiempo real. Puede proporcionar métricas importantes e insights del cliente, pintar una imagen sólida del recorrido del cliente y ayudar a los analistas a mantenerse al tanto de las dinámicas cambiantes del mercado, solo por nombrar algunas posibilidades.