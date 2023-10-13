Mantenerse al día con la volatilidad del mercado no es tarea fácil. Cuando sientas que entiendes los cambios, es posible que te despiertes a la mañana siguiente para encontrar algo drásticamente diferente. Estas dinámicas cambiantes provocan interrupciones inesperadas —como cambios en los niveles de demanda— que afectan a tu capacidad para gestionar eficazmente tu inventario, satisfacer las necesidades de tus clientes y, en última instancia, tus resultados económicos.
En la encuesta global de la cadena de suministro 2022 de IDC, identificaron que "la falta de visibilidad y resiliencia para ver los cambios necesarios a tiempo para reaccionar de manera efectiva" era la deficiencia más problemática y no abordada en la gestión moderna de la cadena de suministro y la optimización del inventario. Mientras lee esto, se están produciendo cambios en las necesidades y la demanda de los clientes, pero la falta de datos visibles podría impedirle darse cuenta de estos cambios a tiempo para actuar en consecuencia.
Para mantenerse al tanto de estos cambios frecuentes en la demanda, es imprescindible que las organizaciones evalúen su modelo de negocio y desarrollen la capacidad de adaptación en tiempo real. Específicamente, las organizaciones que pueden implementar sistemas de gestión de inventario más conscientes, dinámicos y automatizados de forma continua crean una ventaja competitiva significativa para aumentar el Compartir de mercado.
La falta de visibilidad de cómo interactúan las condiciones cambiantes del mercado con su inventario tiene un impacto claro y distinto en la gestión de su cadena de suministro. Evita que se dé cuenta de los cambios en la demanda en múltiples canales de ventas y de lo bien que se adaptan sus niveles de existencias y ubicaciones actuales para satisfacerla. Además, puede tener un efecto significativo en sus modelos de comercio electrónico, lo que dificulta su capacidad para mantenerse al tanto de los cambios de suministro y reflejarlos en su inventario en línea.
Los equipos de la cadena de suministro suelen tener visibilidad de los cambios en la cadena de suministro global, pero los datos suelen estar aislados y son inaccesibles para otros miembros del equipo. Considere a los analistas financieros y gerentes de productos que deben mantenerse al día con los cambios en el precio de sus materias primas para garantizar la rentabilidad general y una toma de decisiones óptima. Las personas que desempeñan estos roles a menudo tienen una concientización tardía de los cambios y no tienen una manera fácil de evaluar el impacto resultante en sus márgenes, ya sea positivo o negativo. Esto crea un efecto dominó: si sus equipos de productos no pueden acceder a esta información de precios en tiempo real, los equipos de estrategia de marketing podrían tener dificultades para proporcionar mensajes actualizados a los clientes potenciales.
Incluso si los equipos de negocios pudieran acceder a eventos en tiempo real, la poca o ninguna capacitación en programación se convierte en otro muro para escalar en sus esfuerzos por realizar análisis de datos. Constantemente surgen nuevas tecnologías, pero los niveles de habilidades de los equipos empresariales suelen ir por detrás de la velocidad de estos cambios.
En lugar de esperar a que los equipos de la cadena de suministro envíen informes con datos operativos (lo que a menudo lleva demasiado tiempo), ¿qué pasaría si sus analistas financieros pudieran obtener directamente información sobre lo que está sucediendo para poder tomar decisiones operativas más inmediatas?
Considere una situación en la que el precio de un material utilizado en la producción cayó después de cerrar las negociaciones con su proveedor. No lo sabías, ya que los equipos de la cadena de suministro solo proporcionan esta información en informes trimestrales. Si tuviera acceso a datos de precios en tiempo real, podría recibir una notificación inmediata de caídas en los precios y tomar medidas antes. Por ejemplo, podría renegociar un contrato de suministro para mantener bajos los costos de inventario del negocio.
Con IBM Event Automation, un analista puede utilizar eventos en tiempo real para identificar situaciones empresariales en una interfaz de usuario que no requiere ningún tipo de programación. Esto aporta visibilidad operativa a la vanguardia; incluso los equipos de línea de negocio sin experiencia técnica pueden detectar cuándo una empresa está pagando de más por los materiales utilizados en la producción. Por ejemplo, podrías crear un flujo orientado a eventos que detecte cada vez que el precio en tiempo real de un proveedor baja un 10% por debajo del precio pagado.
Además, los equipos pueden realizar análisis de costos/precios en tiempo real, convirtiendo estos cambios en insights. Los datos que anteriormente estaban en silos ahora se pueden usar para optimizar la estrategia de precios de la organización, mejorar la experiencia del cliente y la satisfacción del cliente, e impactar positivamente los márgenes de beneficio.
En un instante, estos analistas pueden tener una imagen completa de lo que está sucediendo dentro de la organización, algo que no habría sido posible sin el simple acceso a los datos en tiempo real. Puede proporcionar métricas importantes e insights del cliente, pintar una imagen sólida del recorrido del cliente y ayudar a los analistas a mantenerse al tanto de las dinámicas cambiantes del mercado, solo por nombrar algunas posibilidades.
El conocimiento es poder, pero debe utilizarse en su beneficio y más rápido que nunca. Nuestra economía digitalizada requiere velocidad: aprovechar la información correcta en el momento adecuado. La incapacidad de actuar con rapidez puede provocar pérdidas de ingresos, oportunidades perdidas y relaciones con los clientes dañadas.
La economía actual requiere que nos concentremos en lo que está sucediendo con nuestros negocios en el momento presente. El momento presente ofrece oportunidades que, lamentablemente, a menudo se pierden entre la gran cantidad de datos que generan las organizaciones. Las interrupciones económicas imprevistas, las tendencias cambiantes del mercado y el comportamiento de los clientes que cambia rápidamente pueden afectar drásticamente las iniciativas de tu negocio, a menos que consigas mantenerte al día con ellas. Además, las iniciativas de transformación digital han creado la proliferación de aplicaciones, creando silos de datos.
Nuestro mundo cada vez más digitalizado ha disparado las expectativas de los clientes; nuestros clientes saben lo que quieren y lo quieren ahora. Para abordar estas expectativas, es importante poner esta información en manos de quienes la necesitan, como los equipos de investigación de mercado y análisis de datos, que pueden aprovechar los datos en el momento para construir una organización verdaderamente centrada en el cliente.
IBM Event Automation está diseñado para ayudar a las organizaciones y a las partes interesadas a estar continuamente informadas, haciendo que los eventos empresariales sean accesibles directamente a quienes necesitan utilizarlos. Puede permitirte empoderar a usuarios de todas las áreas de tu negocio para identificar y actuar en situaciones en el momento, ayudándoles a evitar perderse en algoritmos, código pesado o fuentes de datos dispares. Vea este video para verlo en acción.
Ayude a su empresa a crear workflows que se adapten y respondan a las dinámicas cambiantes del mercado en tiempo real. Tome medidas ahora y obtenga más información sobre IBM Event Automation para profundizar en cómo IBM Event Automation puede permitir a los analistas de negocio trabajar fácilmente con eventos y generar insights para una mayor visibilidad y eficiencia operativas.
Descubra cómo la combinación de APM y las herramientas de optimización de costos de la nube híbrida ayuda a las organizaciones a reducir costos y aumentar la productividad.
Aprenda a reposicionar sus equipos de TI y agregar la IA y la automatización a su organización para alcanzar el éxito del negocio.
Aproveche el poder de la IA y la automatización para resolver problemas de manera proactiva en toda la pila de aplicaciones.