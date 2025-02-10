No es sorprendente que un estudio reciente también haya descubierto que los estudiantes se ven afectados por los ataques de ransomware en el sector educativo. Un estudio de Action1 encontró que la mayoría (64 %) de los trabajadores de TI del sector educativo informan que el ransomware afecta la calidad de la educación. Los investigadores descubrieron que las razones de los ataques son múltiples, incluido que el 44 % dedica solo el 10 % de su presupuesto de TI a la ciberseguridad y la mayoría de las escuelas (78 %) no emplean a especialistas en ciberseguridad.

En un artículo de NPR, Noelle Ellerson Ng, de la School Superintendents Association, dijo que la razón para apuntar al sector educativo es que las escuelas suelen ser un producto fácil de alcanzar. Además, señala el hecho de que los sistemas escolares, que recopilan una gran cantidad de datos valiosos tanto de los estudiantes como de los empleados, suelen ser los mayores empleadores de una comunidad.

“Eso lo hace muy maduro”, dice Ng. “Y luego se suma que [los datos] son tan sensibles y longitudinales y tan personales, y hay una enorme vulnerabilidad”.