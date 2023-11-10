Reducción de la carga administrativa en la industria de la atención médica con IA e interoperabilidad

Cada día, decenas de miles de pacientes buscan atención para tratar condiciones nuevas o existentes. Detrás de escena, una compleja red de información sobre registros de estado, beneficios, cobertura, elegibilidad, autorización y otros aspectos desempeña un papel crucial en el tipo de tratamiento médico que recibirán los pacientes y cuánto tendrán que gastar en medicamentos recetados. Esto significa que cada segundo se producen, almacenan e intercambian grandes cantidades de datos, lo que también está sujeto a ineficiencias y brechas en su acceso entre pacientes, proveedores y pagadores dadas las inconsistencias en la forma en que se implementan los estándares de interoperabilidad de datos de atención médica. En Estados Unidos, estas ineficiencias contribuyen a un creciente despilfarro del sistema de atención médica (enlace externo a ibm.com) y dificultan la prestación de una atención de calidad rentable.

Durante más de 20 años (enlace externo a ibm.com), el debate sobre cómo dirigirse a este desafío ha permeado las industrias sin una resolución clara. Solo en 2020, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) publicaron una regla (enlace externo a ibm.com) para los sistemas de atención médica por la cual los pacientes, proveedores y pagadores deben poder intercambiar información fácilmente. La regla estableció un recorrido de interoperabilidad que admite un intercambio de datos fluido entre pagadores y proveedores por igual, lo que permite funcionalidades futuras y casos de uso técnicamente incrementales. Desde 2021, las compañías de seguros de salud, también conocidas como pagadores, que fijan tarifas de servicio, cobran pagos, tramitan reclamaciones y pagan reclamaciones a proveedores de atención médica, tienen la obligación de cumplir con los requisitos de interoperabilidad establecidos en 2020. Estos requisitos permiten el intercambio de datos importantes entre los pagadores y los proveedores de servicios de salud.

Establecer una infraestructura clara de interoperabilidad es fundamental para permitir la simplificación administrativa (el enlace reside fuera de ibm.com), una de las cinco disposiciones de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico de 1996 (HIPAA). Esta disposición pretende reducir el papeleo y agilizar los procesos empresariales en todo el sistema sanitario, aprovechando la tecnología para ahorrar tiempo y dinero. Con el 63 % de los médicos que informan signos de agotamiento (enlace externo a ibm.com) y el 47 % de los médicos que planean dejar sus trabajos en los próximos dos o tres años (enlace externo a ibm.com), esta disposición no podría ser más oportuna y relevante como lo es ahora.

Cuando se combina con inteligencia artificial (IA), una plataforma de datos de atención médica interoperable tiene el potencial de provocar uno de los cambios más transformadores de la historia en la atención médica de EE. UU., pasando de un sistema en el que los eventos actualmente se entienden y miden en días, semanas o meses en un ecosistema interconectado en tiempo real.