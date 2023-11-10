Reducción de la carga administrativa en la industria de la atención médica con IA e interoperabilidad

Cada día, decenas de miles de pacientes buscan atención para tratar condiciones nuevas o existentes. Detrás de escena, una compleja red de información sobre registros de estado, beneficios, cobertura, elegibilidad, autorización y otros aspectos desempeña un papel crucial en el tipo de tratamiento médico que recibirán los pacientes y cuánto tendrán que gastar en medicamentos recetados. Esto significa que cada segundo se producen, almacenan e intercambian grandes cantidades de datos, lo que también está sujeto a ineficiencias y brechas en su acceso entre pacientes, proveedores y pagadores dadas las inconsistencias en la forma en que se implementan los estándares de interoperabilidad de datos de atención médica. En Estados Unidos, estas ineficiencias contribuyen a un creciente despilfarro del sistema de atención médica (enlace externo a ibm.com) y dificultan la prestación de una atención de calidad rentable.
Durante más de 20 años (enlace externo a ibm.com), el debate sobre cómo dirigirse a este desafío ha permeado las industrias sin una resolución clara. Solo en 2020, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) publicaron una regla (enlace externo a ibm.com) para los sistemas de atención médica por la cual los pacientes, proveedores y pagadores deben poder intercambiar información fácilmente. La regla estableció un recorrido de interoperabilidad que admite un intercambio de datos fluido entre pagadores y proveedores por igual, lo que permite funcionalidades futuras y casos de uso técnicamente incrementales. Desde 2021, las compañías de seguros de salud, también conocidas como pagadores, que fijan tarifas de servicio, cobran pagos, tramitan reclamaciones y pagan reclamaciones a proveedores de atención médica, tienen la obligación de cumplir con los requisitos de interoperabilidad establecidos en 2020. Estos requisitos permiten el intercambio de datos importantes entre los pagadores y los proveedores de servicios de salud.
Establecer una infraestructura clara de interoperabilidad es fundamental para permitir la simplificación administrativa (el enlace reside fuera de ibm.com), una de las cinco disposiciones de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico de 1996 (HIPAA). Esta disposición pretende reducir el papeleo y agilizar los procesos empresariales en todo el sistema sanitario, aprovechando la tecnología para ahorrar tiempo y dinero. Con el 63 % de los médicos que informan signos de agotamiento (enlace externo a ibm.com) y el 47 % de los médicos que planean dejar sus trabajos en los próximos dos o tres años (enlace externo a ibm.com), esta disposición no podría ser más oportuna y relevante como lo es ahora.
Cuando se combina con inteligencia artificial (IA), una plataforma de datos de atención médica interoperable tiene el potencial de provocar uno de los cambios más transformadores de la historia en la atención médica de EE. UU., pasando de un sistema en el que los eventos actualmente se entienden y miden en días, semanas o meses en un ecosistema interconectado en tiempo real.
En pocas palabras, un ecosistema de atención médica donde todos los stakeholders pueden intercambiar información fácilmente, permite a los pagadores y proveedores asociarse mejor para brindar una atención de alta calidad y rentable. El retorno de la inversión (ROI) como resultado de la eficiencia obtenida, la reducción de gastos médicos innecesarios y la mejora de los puntajes de experiencia de los miembros, puede ser de cientos de millones para el pagador mediano con 3 millones de miembros.
Sin embargo, obtener los beneficios del caso de negocios puede ser una tarea abrumadora para los stakeholders en el ecosistema de atención médica, especialmente si se considera la cantidad de requisitos y estándares que deben evaluar y cumplir, incluida la implementación del estándar Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) para intercambiar información de atención médica. CMS reconoce la importancia de FHIR en el avance de la interoperabilidad y los estándares nacionales para reducir la carga administrativa (enlace externo a ibm.com).
A medida que los proveedores de atención médica y los pagadores evalúan de forma independiente las capacidades, la madurez y los patrones arquitectónicos necesarios para la adopción de FHIR junto con el costo de implementación y el impacto de la adopción en los procesos de negocio y analytics actuales, IBM está presenciando diferentes tasas de adopción y arquitectura empresarial muy diferente. patrones de implementación en toda la industria.
En nuestra opinión, lograr los objetivos propuestos por CMS y otras entidades requiere un infraestructura flexible y modular de capacidades que respalde la capacidad de integrar primero datos de fuentes de atención médica dispares y luego conformar, estandarizar y vincular esta información en un formato canónico común. Una vez almacenados en un formato canónico común, los datos se ponen a disposición de los consumidores finales en un formato estandarizado a través de API. Esto se puede mostrar en el gráfico a continuación donde cada capa o “anillo” sustenta una nueva gama de casos de uso, expansión de datos y nuevas tecnologías.
El anillo 1 es la base de la plataforma de interoperabilidad y proporciona las capacidades necesarias para Ingesta, estandarizar e integrar datos de fuentes dispares para crear el registro longitudinal del paciente (LPR) inicial. Este "anillo" de la solución incluye componentes clave para la adquisición de datos, la estandarización de terminología, la coincidencia de pacientes (gestión de datos maestros) y la persistencia de los datos en formato FHIR.
El anillo 2 amplía las capacidades de la plataforma de datos FHIR para realizar cálculos de intercambio de datos para medidas de calidad (DEQM). Estas capacidades son necesarias para establecer la atribución de pacientes, identificar pacientes individuales con brechas en la atención y actualizar el plan de atención del paciente con las acciones necesarias para abordar los riesgos del paciente y las brechas de atención. Esto también respalda las capacidades para insertar insights procesables y actualizaciones del plan de atención directamente en el flujo de atención del proveedor dentro del Electronic Medical Record (EMR).
El anillo 3 utiliza las capacidades del 1 y del 2, incluidas las capacidades de integración de datos de la plataforma para la estandarización de terminología y la coincidencia de personas. Esto rompería los silos existentes en el sistema de atención médica de EE. UU.: silos de salud física y silos de salud conductual. FHIR proporciona un estándar único que promueve la combinación de los dos silos y la comprensión del estado de salud, los objetivos, las necesidades de atención y las condiciones socioeconómicas. El resultado emergente es la capacidad de crear un plan de atención que aborde las necesidades de “toda la persona”.
El anillo 4 respalda las cinco disposiciones clave para mejorar el intercambio de información de salud a fin de lograr un acceso apropiado y necesario a registros de salud completos para pacientes, proveedores de atención médica, y pagadores, incluida la automatización de procesos manuales que se beneficiarían enormemente de nuevas tecnologías como la IA. Estas disposiciones se establecen en la regla CMS propuesta (enlace externo a ibm.com): Avanzar en la interoperabilidad y mejorar los procesos de autorización previa (CMS-0057-P).
El siguiente, pero uno de los pasos más importantes en el camino de la interoperabilidad, es aprovechar los datos para brindar una atención al paciente más rentable y de alta calidad, sin crear una complejidad administrativa innecesaria.
Es por eso que la interoperabilidad es crucial para transformar la autorización previa, un proceso implementado por los pagadores de atención médica en programas de gestión de utilización que abordan procedimientos médicos y medicamentos de alto costo, donde los proveedores de atención médica deben demostrar que la atención que se brinda a los pacientes es médicamente necesaria y cumple con las últimas pautas de calidad clínica basadas en la evidencia. Para lograr esto sin afectar la atención al paciente, los pagadores y los proveedores deben intercambiar información en tiempo real.
Sin embargo, la adopción inconsistente de estándares de interoperabilidad en toda la industria de la atención médica, combinada con el agotamiento de los médicos y la incidencia de resultados adversos debido a los retrasos en la obtención de aprobaciones para brindar la atención necesaria, está causando fricciones entre pacientes, pagadores, proveedores y reguladores.
Esto también ha llevado a una proliferación de soluciones puntuales en el mercado, ampliando los límites de la innovación. Muchas de estas soluciones aprovechan la IA, específicamente el machine learning (ML) y el procesamiento de lenguaje natural para permitir flujos de trabajo inteligentes que pueden automatizar el proceso de validación de la necesidad médica y el cumplimiento de las pautas de calidad clínica basadas en datos clínicos de pacientes extraídos de documentos enviados por proveedores de atención médica o mediante la interoperabilidad con sistemas de registros médicos electrónicos (EHR). La introducción de la IA generativa ofrece llevar este patrón de solución un nivel más allá, particularmente con su capacidad para manejar mejor los datos no estructurados.
En última instancia, si bien la tecnología y los estándares de interoperabilidad están ahí para permitir el intercambio de información en tiempo real para automatizar la autorización previa, el valor permanece atrapado por desafíos fundamentales en la forma en que se capturan y almacenan los datos clínicos, así como en cómo se aplican los criterios de necesidad médica y las pautas de calidad clínica. creado y almacenado.
Transformar la interoperabilidad y la autorización previa de extremo a extremo es algo más fácil de decir que de hacer. Los pagadores y los proveedores deben contar con la combinación adecuada de personas, procesos y tecnología para llevarlo a cabo. En un entorno donde los recursos son limitados y hay mucho en juego, el valor de asociarse con un integrador de sistemas y un integrador de procesos que tenga la amplitud y profundidad de capacidades que tiene IBM es indispensable.
Es por eso que IBM desarrolló una estrategia y un enfoque integrales para guiar a nuestros clientes de atención médica a generar valor a través de una transformación digital real de extremo a extremo, aportando lo mejor de lo que el mercado tiene para ofrecer junto con nuestras capacidades diferenciadas de tecnología y consultoría.
Un aspecto que hace que IBM sea único es nuestra capacidad para aprovechar las inversiones existentes de nuestros clientes en tecnologías IBM y nuestras capacidades de desarrollo de software de clase mundial para llenar los vacíos que de otro modo no estarían disponibles como soluciones listas para usar. Esto permite a nuestros clientes acceder a incentivos que reúnen el poder de una sola IBM, tecnología y consultoría, al servicio de las necesidades de nuestros clientes, desde el asesoramiento hasta la ejecución y la puesta en funcionamiento.
