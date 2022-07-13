Las herramientas de automatización ya no son solo para científicos de datos. Los trabajadores ahora pueden adoptar automatizaciones avanzadas en toda la empresa. El futuro de este trabajo es con un empleado digital: mano de obra basada en software que trabaja junto a empleados humanos.

Las personas ahora buscan empleos impulsadas por sus valores, pero la escasez de mano de obra continúa agotando a los trabajadores, lo que resulta en demasiado tiempo dedicado a tareas de poco valor, como programar, navegar por sistemas y organizar hojas de cálculo de datos. Un empleado digital puede proporcionar este apoyo y encargarse de tareas menores, repetitivas y programables en marketing, ventas, finanzas y recursos humanos.

Este tiempo ganado permite a las personas centrarse más en responsabilidades de alto valor, como las relaciones de atención al cliente, la lluvia de ideas compleja y las colaboraciones estratégicas.

