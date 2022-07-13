Etiquetas
Reconstruya y potencie a su personal con trabajadores digitales

Foto compuesta de tres mujeres idénticas trabajando en diferentes tareas, caminando por un pasillo

Con más trabajadores calificados en el mercado laboral, ¿cómo atraer y contratar a los mejores talentos?

¿Y si la Gran Renuncia fuera en realidad la Gran Actualización — una oportunidad para atraer y mantener a los empleados haciendo un mejor uso de sus habilidades? La mano de obra digital lo hace posible al asumir el trabajo pesado de sus empleados.

Asociarse con fuerza laboral digital a través de una IA libera a sus empleados de tareas desagradables y de bajo valor para que puedan hacer el trabajo que vinieron a hacer. En lugar de reemplazar a los empleados, los pone a cargo. Y en lugar de inflar costos, le da un mejor uso a tu presupuesto. Así es como funciona.

 

Aumentar el elemento humano con un empleado digital

Las herramientas de automatización ya no son solo para científicos de datos. Los trabajadores ahora pueden adoptar automatizaciones avanzadas en toda la empresa. El futuro de este trabajo es con un empleado digital: mano de obra basada en software que trabaja junto a empleados humanos.

Las personas ahora buscan empleos impulsadas por sus valores, pero la escasez de mano de obra continúa agotando a los trabajadores, lo que resulta en demasiado tiempo dedicado a tareas de poco valor, como programar, navegar por sistemas y organizar hojas de cálculo de datos. Un empleado digital puede proporcionar este apoyo y encargarse de tareas menores, repetitivas y programables en marketing, ventas, finanzas y recursos humanos.

Este tiempo ganado permite a las personas centrarse más en responsabilidades de alto valor, como las relaciones de atención al cliente, la lluvia de ideas compleja y las colaboraciones estratégicas.

Aprenda más sobre los trabajadores digitales leyendo “Trabajadores digitales vs. Chatbots vs. Bots: ¿Cuál es la diferencia?”

¿Cuál es la relación entre la IA y un empleado digital?

La inteligencia artificial (IA) garantiza que una tarea se ejecute según lo ordenado al permitir que el empleado digital detecte las habilidades adecuadas con confianza.

Los empleados digitales aprovechan capacidades de inteligencia artificial como procesamiento de lenguaje natural (NLP) y machine learning (ML) para interactuar y comunicarse, secuenciar habilidades sobre la marcha y poner esas habilidades en contexto manteniendo una memoria de trabajo de interacciones pasadas.

Los trabajadores del conocimiento pueden entonces comandar, capacitar y delegar el trabajo a los empleados digitales. Estas delegaciones pueden ir desde automatizar y acelerar tareas sencillas hasta ayudar en la toma de decisiones más complejas.

Maximizar la productividad con IBM watsonx Orchestrate

IBM watsonx Orchestrate, galardonado con el Premio a la Innovación CES 2022, respalda el trabajo único de los profesionales de negocios en las herramientas que ya utilizan con solo preguntar. watsonx Orchestrate viene con habilidades predefinidas para comenzar rápidamente.

Póngase en marcha

Visite el sitio web de watsonx Orchestrate, vea nuestras demostraciones y vea cómo Orchestrate está ayudando a los profesionales de negocios a hacer más y más rápido.

Autor

Dinesh Nirmal

SVP

IBM Software
