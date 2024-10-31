Quishing: una amenaza creciente que se oculta a plena vista

La razón por la que los ataques de quishing se han vuelto tan efectivos tiene que ver con la impulsividad asociada con el escaneo de códigos QR debido a la comodidad del usuario, la facilidad con la que se pueden generar códigos y el anonimato que proporcionan.

Cualquiera puede crear un código QR en línea utilizando una variedad de herramientas gratuitas disponibles. Como todos los códigos QR tienen un diseño similar, no se sabe qué instrucción le dará a un dispositivo hasta que se escanee.

Los delincuentes cibernéticos suelen generar códigos para redirigir a sitios web maliciosos donde intentarán instalar scripts de malware, o pueden intentar solicitar permisos adicionales en el dispositivo que se pueden guardar para su uso posterior. Estos códigos se pueden imprimir y pegar directamente sobre códigos QR legítimos para que parezca que provienen de una fuente confiable.

Muchas personas no piensan dos veces antes de escanear estos códigos QR y, a menudo, aceptan las instrucciones de seguridad que se muestran en sus dispositivos para que puedan acceder más fácilmente a la aplicación o los servicios.