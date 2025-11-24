Creemos en un enfoque cuantitativo para medir la transformación: una rúbrica tangible, orientada a la etapa final que ayuda a las organizaciones a darse cuenta de su verdadero valor.
En entregas anteriores de esta serie se exploraron tres factores críticos que los miembros de IBM Consulting consideran fundamentales para el éxito de la transformación digital. En nuestro primer blog, explicamos cómo las empresas exitosas ponen la gestión de cambios en el centro de la estrategia de transformación. En el segundo, abordamos tácticas que ayudan a construir una cultura ágil. Y en el tercero, explicamos cómo la tecnología facilita la gestión iterativa de habilidades para el futuro del trabajo.
Mentalidad. Estrategia. Habilidad. Y, ahora, métricas. En este artículo, abordamos cómo una organización puede alinear eficazmente una transformación con su caso de negocio y realizar un seguimiento del éxito a lo largo del tiempo. También exploramos cómo incorporar la creación de valor en su modelo a largo plazo.
En los últimos dos años, han surgido varios estudios sombríos sobre el impacto de la IA en la empresa. Según los estudios, pocas organizaciones estaban observando aumentos tangibles en la productividad gracias a las transformaciones impulsadas por la IA.
Pero creemos que este desafío apunta a un problema mayor, aunque más matizado: a medida que más compañías adoptan esta tecnología, les cuesta fundamentar lo que significa el éxito desde una perspectiva numérica. Muchas organizaciones carecen de datos confiables o de la capacidad para realizar un seguimiento eficaz del ROI. Tienen dificultades para encontrar métricas tangibles para rastrear otros problemas comunes, como una mala estrategia de gestión de cambios o la falta de alineación del liderazgo.
En resumen, todo el mundo está experimentando. Muchos experimentaron la "muerte por pilotos", flaqueando tras una sola iniciativa o volcando recursos en una visión limitada y miope. Pero eso a menudo se debe a que los líderes empresariales no han hecho el trabajo estratégico, inicial y fundamental necesario para tener éxito.
Para lograr una transformación que genere verdadero valor, las compañías necesitan saber con certeza cuál es su estado final de transformación. Y necesitan saber cómo medir y reconocer los puntos de datos que pueden llevarlos allí.
Un enfoque en la medición alinea el liderazgo en torno a una visión que sirve de guía y el valor creado, que luego va más allá del equipo de liderazgo a toda la fuerza laboral. Este enfoque facilita una comunicación clara y aporta un sentido de los objetivos de una transformación desde arriba. También ayuda a alcanzar los objetivos de transformación, ya que permite a las organizaciones realizar un seguimiento de las métricas de rendimiento y pivotar en tiempo real cuando es necesario.
La medición inteligente hace que una transformación sea más tangible y emocionante para los empleados sobre el terreno. Las transformaciones de personas pueden ser abrumadoras para una organización. Con métricas cualitativas que los empleados pueden entender y relacionar, es mucho más fácil lograr que las personas participen.
Antes de implementar una transformación con herramientas digitales, una organización debe tener una idea clara de su situación actual. También deben saber cómo planean realizar un seguimiento del valor inmediatamente después del lanzamiento de un proyecto. Recomendamos tener conversaciones específicas sobre paneles y seguimiento desde el principio. ¿Se integrarán los paneles de control en un ERP existente o se elaborarán desde cero?
Si va a medir la eficacia de la transformación, también deberá comprender cuánto tiempo tardan las personas en realizar un proceso específico. ¿Cuál es el número de pasos que deben seguir para hacer ese proceso? ¿Cuántas personas necesitan interactuar con un flujo de trabajo en un día promedio? Una vez que definiste claramente esas métricas, puedes compararlas con una nueva forma de trabajar con nuevas herramientas.
La preparación de los datos también es crítica durante la fase de planeación. Antes de la implementación, una organización idealmente carece de silos importantes y posee un sistema de información centralizado con procesos centralizados. Este requisito representa un paso vital que muchos no consideran. Sin la precisión de los datos y las integraciones adecuadas, cualquier producto final carecerá de la experiencia intuitiva que necesitan los usuarios.
Pero, lo más importante, las compañías deben establecer una visión empresarial y un conjunto de métricas cualitativas en torno a las cuales toda la organización y toda la dirección se unan. Defina categorías claras de valor y encuentre objetivos concretos.
Suponiendo que estas métricas cualitativas y grupos de valor se hayan desarrollado y que los paneles se hayan manejado durante la etapa de planificación, una organización comienza la medición cualitativa desde el primer día.
Durante la implementación, nos esforzamos por lograr una medición ágil en múltiples flujos de valor. Este proceso podría incluir el seguimiento de la adopción de los empleados y la satisfacción del usuario, junto con métricas a nivel empresarial, como la eficiencia, la productividad y la capacidad creada.
Además, al hacer un seguimiento de la evolución de los roles laborales, una organización obtiene una idea de cuántos humanos están trabajando en tareas administrativas frente a actividades impulsadas por el valor. En última instancia, el objetivo aquí es realizar un seguimiento activo del rendimiento de una nueva frontera de equipos de agentes humanos.
Hemos descubierto que sin un modelo de gobernanza sólido, surgen problemas invisibles. Identificar a las personas clave responsables de una transformación (y su medición) dentro de una organización ayuda a desarrollar una cadencia de reflexión crucial para el éxito a largo plazo.
Recomendamos identificar a los campeones al principio de la implementación. Estos líderes representan un vínculo crítico entre la perspectiva de los empleados y la visión a nivel de liderazgo. Lo ideal es que una persona con experiencia sea la responsable de un flujo de valor, con responsabilidad exclusiva y facultades para tomar decisiones rápidas. Sin estos propietarios del flujo de trabajo, puede ser difícil mantener una transformación en movimiento rápido o iterar en tiempo real.
También creemos profundamente en el valor de la orquestación a través de una oficina dedicada. De forma similar a una oficina de gestión de programas de proyectos, estos equipos dedicados impulsan la gobernanza y miden el progreso. Más sólidas que las PMO del pasado, estas personas mantienen a los equipos responsables de los objetivos de valor final.
El valor es un término complejo que incorpora más que solo el ROI. Comenzamos por observar los puntos técnicos de valor para comprender qué tan bien funcionan las herramientas de IA: métricas como las tasas de error y el tiempo de actividad.
Luego, nos centramos en la perspectiva empresarial más amplia, midiendo datos como el crecimiento de ingresos y la reducción de costos operativos. Por último, animamos a las empresas a medir cómo cambian las bases de empleados durante una transformación: ¿hay menos desgaste después de una transformación? ¿Cambia la puntuación de NPS?
Pero también nos interesa pensar en un tipo de valor más holístico. Queremos medir el impacto que nuestros negocios están teniendo en nuestra comunidad y en la sociedad. Deberíamos apuntar al más alto nivel de valor en términos de estas transformaciones. Las transformaciones más exitosas incorporan esta tecnología de maneras que no solo mejoran a los empleados y las empresas, sino que priorizan el bienestar de las comunidades en general.
