Creemos en un enfoque cuantitativo para medir la transformación: una rúbrica tangible, orientada a la etapa final que ayuda a las organizaciones a darse cuenta de su verdadero valor.

En entregas anteriores de esta serie se exploraron tres factores críticos que los miembros de IBM Consulting consideran fundamentales para el éxito de la transformación digital. En nuestro primer blog, explicamos cómo las empresas exitosas ponen la gestión de cambios en el centro de la estrategia de transformación. En el segundo, abordamos tácticas que ayudan a construir una cultura ágil. Y en el tercero, explicamos cómo la tecnología facilita la gestión iterativa de habilidades para el futuro del trabajo.

Mentalidad. Estrategia. Habilidad. Y, ahora, métricas. En este artículo, abordamos cómo una organización puede alinear eficazmente una transformación con su caso de negocio y realizar un seguimiento del éxito a lo largo del tiempo. También exploramos cómo incorporar la creación de valor en su modelo a largo plazo.