Demostración de la ruta de modernización de WebSphere a Liberty on OpenShift en Discover

Vista interior de una estructura arquitectónica moderna con paneles curvos y angulados, superficies metálicas y elementos de vidrio, creando un diseño futurista.

Dando un paso atrás y mirando el panorama general: ¿por qué Discover quería modernizarse y cómo podrían mostrar beneficios claros para el negocio y minimizar las interrupciones?

Esta es la parte 2 de una serie de entradas en el blog sobre la modernización de la aplicación en Discover. Asegúrese de consultar la parte 1.

     

    Si no está mal, arréglelo

    Obviamente, no es así como dice este dicho. ¿Alguna vez se has preguntado por qué el check-in en el aeropuerto lleva tanto tiempo cuando ya tienen todos sus datos? ¿Qué es exactamente lo que la persona del mostrador está escribiendo sin parar cuando renta un vehículo? ¿Por qué un agente de viajes parece tener que pulsar tab-return-tab-q 20 veces para encontrar los detalles de su vuelo? Es porque tienen un sistema que no está roto: es un sistema que puede beneficiarse de la modernización para ofrecer una mejor experiencia a los clientes.

    Discover tiene sistemas que funcionan y aportan un gran valor al negocio, pero pueden beneficiarse de la optimización para permitir que la empresa innove e impulse su negocio a un ritmo más rápido. Al igual que todas las grandes organizaciones, ha crecido orgánicamente con el tiempo para adaptarse a muchos casos de uso diferentes, y la modernización es una oportunidad para consolidar estas capacidades en una nueva arquitectura ágil.

    Discover tenía una serie de áreas específicas que quería examinar:

    • El proceso de despliegue de cientos de aplicaciones WAS tradicionales (tWAS) de misión crítica desplegadas on-prem en múltiples centros de datos requiere mucho tiempo y depende de las arquitecturas de despliegue heredadas.
    • Las soluciones escalables de WebSphere Network Deployment (ND) a menudo requieren la adquisición de equipamiento, el aprovisionamiento de infraestructura y una configuración principalmente manual, lo que dificulta responder rápidamente a las cambiantes necesidades comerciales.
    • El footprint de WebSphere ND está sobreaprovisionado para adaptarse a los picos de carga y, por lo general, solo se utiliza regularmente una pequeña cantidad de capacidad de servidor disponible y con licencia.
    • El modelo operativo con WebSphere ND carece de la agilidad necesaria para adoptar plenamente las técnicas de desarrollo modernas.
    Elegir un nuevo hogar moderno

    Las plataformas modernas de orquestación en la nube se basan en automatización, despliegue rápido, escalado dinámico, agilidad, flexibilidad y pagar solo por lo que se usa. En resumen, una combinación perfecta para todas las necesidades de Discover.

    Para obtener acceso a todos estos beneficios, Discover necesitaba preparar las aplicaciones tWAS para la nube y llevarlas a la plataforma de orquestación en la nube. Con cientos de aplicaciones, esto no es tarea fácil.

    Este es un resumen de los beneficios probados de una plataforma moderna de orquestación en la nube en Discover, que "migra y corrige" Liberty on OpenShift en la nube:

    • Entrega continua habilitada: con la entrega continua habilitada mediante el uso de Helm para el despliegue, OCP construye para crear un pipeline para cuando se realizan cambios y Webhook para detectar cambios en GitHub y compilar automáticamente.
    • Escalabilidad incorporada habilitada: escalabilidad incorporada habilitada mediante la creación y eliminación de instancias de pod en función del consumo de recursos.
    • Uso de código abierto habilitado: se pasó de usar IBMJDK a OpenJDK y de usar Open Liberty como tiempo de ejecución.
    • Se mejoró la experiencia de DevOps: se redujeron los ciclos de prueba y se ayudó a minimizar la necesidad de volver a cargar la aplicación con cada cambio de código al aprovechar el código de despliegue en caliente usando el "modo de desarrollador", que solo actualiza las clases que se actualizaron.
    • Oportunidad de reducir el costo de operación: se pueden reducir los costos aprovechando una licencia Liberty más barata, donde una licencia tWAS se puede intercambiar por ocho (Core) o cuatro (Base) Liberty. La migración a Liberty también ayuda a reducir los costos operativos de infraestructura y los costos de VM.
    La modernización no es suficiente: su empresa necesita una modernización masiva

    Modernizar la primera aplicación es muy emocionante. La aplicación ha cambiado los tiempos de ejecución y se despliega de una nueva manera. Se han abordado los problemas de configuración, conectividad y seguridad. Hay una merecida ronda de felicitaciones por un trabajo bien hecho. La segunda aplicación que se modernizará parece menos significativa, pero no lo es; podría decirse que es aún más significativa. Modernizar una aplicación cada trimestre (o incluso cada dos) nos sitúa en un plazo que se mide en décadas cuando hay cientos de aplicaciones. Eso es demasiado lento: deben moverse decenas de aplicaciones cada mes. Se necesita una modernización masiva.

    Ahorre tiempo y dinero: modernícelo solo una vez

    Un componente absolutamente crítico de la modernización masiva es que se modernice cada fragmento de código solo una vez y que no se corrija el mismo problema cada vez que se detecta. Solo tiene que arreglarse una vez y ya está.

    Todas las organizaciones empresariales reutilizan el mismo código una y otra vez en todas sus aplicaciones. Como mencionamos en entradas anteriores en el blog, IBM Transformation Advisor lo detectará automáticamente y lo señalará. Cuando se moderniza un fragmento de código utilizado por muchas aplicaciones, debe informarse a todos para que puedan verlo y usarlo. Eso evita que 10 equipos de desarrollo diferentes modernicen el mismo paquete 10 veces diferentes y mantengan su propia versión, y eso ahorra tiempo y dinero.

    Ahorre más tiempo y dinero: no sea diferente

    Cada organización grande tiene una base de código igualmente grande, desarrollada en diferentes momentos por diferentes equipos para cumplir con diferentes casos de uso. Esto inevitablemente conduce a muchas versiones de código ligeramente diferentes que hacen lo mismo. Esta singularidad dificulta el cambio y el mantenimiento del código. Siempre que sea posible, es recomendable que todo el código sea igual. Eso permite modernizar solo una vez para ahorrar tiempo y dinero.

    De la misma manera que las organizaciones empresariales comparten código en sus aplicaciones, también comparten casi mucho más código. Por ejemplo, si tiene código para gestionar su seguridad, verá que cada aplicación usa una versión ligeramente diferente, lo que a veces da lugar a 1-2 docenas de versiones diferentes del mismo código.

    Transformation Advisor produce informes que le permiten ver todas y cada una de las versiones de los mismos archivos que está utilizando. Entonces, en lugar de modernizar cada una, mueva todas sus aplicaciones a la última versión. De esa manera, ahorra tiempo y dinero y obtiene la versión más segura del código disponible. Todos salimos ganando.

    Vea los impresionantes resultados y beneficios demostrados para la ruta de modernización de WebSphere de Discover a Liberty on OpenShift.

    • Se demostró la viabilidad de un enfoque de “migrar y corregir” para mover las aplicaciones existentes a Liberty on OpenShift Container Platform (OCP) en una nube:
      • Se realizaron dos POC exitosas, demostrando que la migración a Liberty on OCP en una nube se puede hacer en solo unos días.
      • Se probó con éxito cada patrón Discover tWAS en uso, y se identificaron todos los problemas comunes y todos los módulos comunes.
      • Se habilitó y probó la comunicación TLS segura entre OCP y backends on-prem.
    • Se creó una biblioteca compartida con todos los archivos necesarios para la integración con Oracle, DB2, CTG y módulos y bibliotecas comunes actualizados necesarios para abordar los problemas de compatibilidad de la migración a Liberty:
      • Mayor eficiencia mediante el uso de una biblioteca compartida que reducirá el esfuerzo total de migración en aproximadamente un 70 %.
      • Aprovechamos IBM Transformation Advisor para optimizar el proceso de migración, obtener una evaluación precisa de los problemas de migración de cada aplicación e identificar todos los problemas y módulos comunes.
      • Los problemas comunes deben abordarse solo una vez, y la solución será reutilizada por otras aplicaciones.
    • Se probó que el esfuerzo de migración requiere cambios mínimos en el código:
      • Con el uso de la biblioteca compartida, el esfuerzo promedio de migración de aplicaciones de WebSphere a Liberty tomó de 3 a 10 días más el tiempo de prueba en lugar de meses o años de reescritura completa con Spring Boot.
    • Proceso acelerado de desarrollo y despliegue:
      • La compilación y despliegue de cambios se redujo de unos pocos días a menos de 10 minutos al cambiar a Liberty on OCP.
      • Aumento de la frecuencia de instalación de aplicaciones y activación de despliegues azul y verde
      • Aumento de los ciclos de comercialización, lo que permite a las empresas mejorar las características y la funcionalidad.

    Subtrama: aprender de los demás

    Cuando Transformation Advisor comenzó, estaba muy centrado en las aplicaciones. Hizo un gran trabajo ayudando a modernizar una sola aplicación. A medida que trabajábamos con los clientes, vimos que eso no era suficiente. Agregamos la capacidad de detectar código común y brindamos puntos de vista sobre el esfuerzo de desarrollo para todo el patrimonio.

    Fue el trabajo con Discover lo que llevó a informes detallados y mejorados y, específicamente, a la publicación del cálculo transparente para que los clientes pudieran ver exactamente cómo modernizar solo una vez les iba a ahorrar tiempo y dinero.

    Ahorre aún más dinero: adquiera solo las licencias que necesite

    IBM WebSphere Hybrid Edition ofrece licencias flexibles mientras se moderniza y después de haber completado su proceso de modernización. A medida que las aplicaciones se mueven de on-prem a la nube, puede llevar sus licencias con ellas y ahorrar dinero en el proceso.

    En particular, Liberty Core tiene el potencial de ofrecer una eficiencia significativa. En su lugar, las aplicaciones que no necesitan capacidades básicas se despliegan en una instancia de Liberty Core. Esto significa que solo paga por las capacidades que su aplicación realmente utiliza, y eso le ahorra aún más dinero:

    El proceso de modernización de Discover

    Esta serie de blogs ha intentado guiarlo a través del proceso de modernización de Discover hasta ahora. Hemos hablado sobre la necesidad de modernizar, las herramientas que se utilizaron, las áreas que debían abordarse y el trabajo que demostró que todo esto no era solo una posibilidad teórica, sino un resultado deseable y alcanzable.

    Si hay algo que se desprende de estos artículos, esperamos que sea esto:

    • La modernización no es una moda pasajera: es una verdadera oportunidad de negocio y una oportunidad para consolidar las capacidades existentes en una nueva arquitectura ágil.
    • Modernice cada pieza de código solo una vez.
    • Habilite la automatización, el despliegue rápido, el escalado dinámico, la agilidad y la flexibilidad y pague solo por lo que usa.
    • Agregue la agilidad necesaria para el desarrollo moderno, al tiempo que reduce el costo de operación.
    • ¡No modernice, modernice en masa!

    Recursos

    Modernice sus aplicaciones con la nube híbrida y la IA

    Acelere su transición a la nube mediante la modernización de las aplicaciones existentes con las soluciones de nube híbrida e IA de IBM. Gane flexibilidad, mejore la escalabilidad e impulse la innovación con servicios expertos de consultoría y creación conjunta adaptados a sus necesidades empresariales únicas.
    Guía de campo de modernización de aplicaciones de IBM

    Adquiera insights sobre una modernización más rápida de las aplicaciones con la Guía de campo de IBM. Descubra cómo los contenedores, Kubernetes y los microservicios pueden racionalizar las operaciones, mejorar la productividad e impulsar la eficiencia en su proceso de modernización.
    Domine Kubernetes: la herramienta definitiva para el despliegue de aplicaciones modernas

    Sumérjase en Kubernetes, la plataforma líder para automatizar el despliegue, el escalado y las operaciones de los contenedores de aplicaciones. Descubra cómo simplifica la gestión, impulsa la eficiencia y permite un escalado fluido para sus aplicaciones nativas de la nube.

    Obtenga la Guía del director ejecutivo (CEO) sobre IA generativa para la modernización de aplicaciones

    Descubra cómo los directores ejecutivos (CEO) pueden encabezar el aprovechamiento de la IA generativa para la modernización de las aplicaciones. Conozca las tres principales prioridades para impulsar la transformación y los próximos pasos que todo director ejecutivo (CEO) debe dar para mantenerse a la vanguardia en este panorama digital en constante evolución.
    Bajo demanda: Modernización del mainframe impulsada por IA generativa gracias a IBM watsonx Code Assistant

    Descubra cómo IBM watsonx Code Assistant for Z está transformando la modernización de aplicaciones con IA. Descubra cómo mejorar la productividad, reducir los costes y modernizar los sistemas heredados para lograr el éxito en el futuro.
    IBM Cloud Pak for Applications

    Acelere el despliegue, reduzca los riesgos de migración y facilite el desarrollo nativo de la nube, todo ello dentro de un entorno seguro de nube híbrida.

         Explore IBM Cloud Pak for Applications
    Soluciones de modernización de aplicaciones para mainframe

    Utilice la IA generativa para una modernización acelerada y simplificada de las aplicaciones de mainframe.

         Explorar la modernización del mainframe
    IBM Instana Observability

    IBM Instana Observability simplifica su proceso de migración a la nube al ofrecerle un monitoreo exhaustivo e insights aplicables en la práctica.

         Explore Instana
