Obviamente, no es así como dice este dicho. ¿Alguna vez se has preguntado por qué el check-in en el aeropuerto lleva tanto tiempo cuando ya tienen todos sus datos? ¿Qué es exactamente lo que la persona del mostrador está escribiendo sin parar cuando renta un vehículo? ¿Por qué un agente de viajes parece tener que pulsar tab-return-tab-q 20 veces para encontrar los detalles de su vuelo? Es porque tienen un sistema que no está roto: es un sistema que puede beneficiarse de la modernización para ofrecer una mejor experiencia a los clientes.

Discover tiene sistemas que funcionan y aportan un gran valor al negocio, pero pueden beneficiarse de la optimización para permitir que la empresa innove e impulse su negocio a un ritmo más rápido. Al igual que todas las grandes organizaciones, ha crecido orgánicamente con el tiempo para adaptarse a muchos casos de uso diferentes, y la modernización es una oportunidad para consolidar estas capacidades en una nueva arquitectura ágil.

Discover tenía una serie de áreas específicas que quería examinar: