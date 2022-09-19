Esta es la parte 2 de una serie de entradas en el blog sobre la modernización de la aplicación en Discover. Asegúrese de consultar la parte 1.
Obviamente, no es así como dice este dicho. ¿Alguna vez se has preguntado por qué el check-in en el aeropuerto lleva tanto tiempo cuando ya tienen todos sus datos? ¿Qué es exactamente lo que la persona del mostrador está escribiendo sin parar cuando renta un vehículo? ¿Por qué un agente de viajes parece tener que pulsar tab-return-tab-q 20 veces para encontrar los detalles de su vuelo? Es porque tienen un sistema que no está roto: es un sistema que puede beneficiarse de la modernización para ofrecer una mejor experiencia a los clientes.
Discover tiene sistemas que funcionan y aportan un gran valor al negocio, pero pueden beneficiarse de la optimización para permitir que la empresa innove e impulse su negocio a un ritmo más rápido. Al igual que todas las grandes organizaciones, ha crecido orgánicamente con el tiempo para adaptarse a muchos casos de uso diferentes, y la modernización es una oportunidad para consolidar estas capacidades en una nueva arquitectura ágil.
Discover tenía una serie de áreas específicas que quería examinar:
Las plataformas modernas de orquestación en la nube se basan en automatización, despliegue rápido, escalado dinámico, agilidad, flexibilidad y pagar solo por lo que se usa. En resumen, una combinación perfecta para todas las necesidades de Discover.
Para obtener acceso a todos estos beneficios, Discover necesitaba preparar las aplicaciones tWAS para la nube y llevarlas a la plataforma de orquestación en la nube. Con cientos de aplicaciones, esto no es tarea fácil.
Este es un resumen de los beneficios probados de una plataforma moderna de orquestación en la nube en Discover, que "migra y corrige" Liberty on OpenShift en la nube:
Modernizar la primera aplicación es muy emocionante. La aplicación ha cambiado los tiempos de ejecución y se despliega de una nueva manera. Se han abordado los problemas de configuración, conectividad y seguridad. Hay una merecida ronda de felicitaciones por un trabajo bien hecho. La segunda aplicación que se modernizará parece menos significativa, pero no lo es; podría decirse que es aún más significativa. Modernizar una aplicación cada trimestre (o incluso cada dos) nos sitúa en un plazo que se mide en décadas cuando hay cientos de aplicaciones. Eso es demasiado lento: deben moverse decenas de aplicaciones cada mes. Se necesita una modernización masiva.
Un componente absolutamente crítico de la modernización masiva es que se modernice cada fragmento de código solo una vez y que no se corrija el mismo problema cada vez que se detecta. Solo tiene que arreglarse una vez y ya está.
Todas las organizaciones empresariales reutilizan el mismo código una y otra vez en todas sus aplicaciones. Como mencionamos en entradas anteriores en el blog, IBM Transformation Advisor lo detectará automáticamente y lo señalará. Cuando se moderniza un fragmento de código utilizado por muchas aplicaciones, debe informarse a todos para que puedan verlo y usarlo. Eso evita que 10 equipos de desarrollo diferentes modernicen el mismo paquete 10 veces diferentes y mantengan su propia versión, y eso ahorra tiempo y dinero.
Cada organización grande tiene una base de código igualmente grande, desarrollada en diferentes momentos por diferentes equipos para cumplir con diferentes casos de uso. Esto inevitablemente conduce a muchas versiones de código ligeramente diferentes que hacen lo mismo. Esta singularidad dificulta el cambio y el mantenimiento del código. Siempre que sea posible, es recomendable que todo el código sea igual. Eso permite modernizar solo una vez para ahorrar tiempo y dinero.
De la misma manera que las organizaciones empresariales comparten código en sus aplicaciones, también comparten casi mucho más código. Por ejemplo, si tiene código para gestionar su seguridad, verá que cada aplicación usa una versión ligeramente diferente, lo que a veces da lugar a 1-2 docenas de versiones diferentes del mismo código.
Transformation Advisor produce informes que le permiten ver todas y cada una de las versiones de los mismos archivos que está utilizando. Entonces, en lugar de modernizar cada una, mueva todas sus aplicaciones a la última versión. De esa manera, ahorra tiempo y dinero y obtiene la versión más segura del código disponible. Todos salimos ganando.
Vea los impresionantes resultados y beneficios demostrados para la ruta de modernización de WebSphere de Discover a Liberty on OpenShift.
Cuando Transformation Advisor comenzó, estaba muy centrado en las aplicaciones. Hizo un gran trabajo ayudando a modernizar una sola aplicación. A medida que trabajábamos con los clientes, vimos que eso no era suficiente. Agregamos la capacidad de detectar código común y brindamos puntos de vista sobre el esfuerzo de desarrollo para todo el patrimonio.
Fue el trabajo con Discover lo que llevó a informes detallados y mejorados y, específicamente, a la publicación del cálculo transparente para que los clientes pudieran ver exactamente cómo modernizar solo una vez les iba a ahorrar tiempo y dinero.
IBM WebSphere Hybrid Edition ofrece licencias flexibles mientras se moderniza y después de haber completado su proceso de modernización. A medida que las aplicaciones se mueven de on-prem a la nube, puede llevar sus licencias con ellas y ahorrar dinero en el proceso.
En particular, Liberty Core tiene el potencial de ofrecer una eficiencia significativa. En su lugar, las aplicaciones que no necesitan capacidades básicas se despliegan en una instancia de Liberty Core. Esto significa que solo paga por las capacidades que su aplicación realmente utiliza, y eso le ahorra aún más dinero:
Esta serie de blogs ha intentado guiarlo a través del proceso de modernización de Discover hasta ahora. Hemos hablado sobre la necesidad de modernizar, las herramientas que se utilizaron, las áreas que debían abordarse y el trabajo que demostró que todo esto no era solo una posibilidad teórica, sino un resultado deseable y alcanzable.
Si hay algo que se desprende de estos artículos, esperamos que sea esto:
