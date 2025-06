MF: Dijiste que había dos lados en la ecuación. ¿Cuál es el inconveniente?

MK: Bueno, por ejemplo, una de las desventajas es que cuando indexas todos los datos corporativos, y no sabes lo que tienes allí, y no lo detectas, no lo filtras en la salida , de repente se expondrá una gran cantidad de datos que no deberían estar expuestos.

Ahora, con la IA generativa, imagine que tiene una IA entrenada en todos sus datos corporativos, algunos de los cuales ni siquiera los humanos conocen. De repente, se accede a, por ejemplo, una hoja de cálculo olvidada con los salarios que un motor de búsqueda y un indexador de IA generativa dentro de la empresa pudieron encontrar. Tal vez la gente vea cuánto ganan sus compañeros, o de repente tengan acceso a archivos confidenciales de RR. HH., cosas así.

Pero otro inconveniente aún más importante está en la ciberseguridad. La vulnerabilidad de los datos. Porque claro, ahora estamos consiguiendo herramientas de defensa muy, muy sofisticadas, pero también estamos consiguiendo ataques súper sofisticados. Lo que está sucediendo con los ciberataques y la ciberseguridad, la defensa, la disuasión y todo eso es muy diferente de lo que era hace apenas 5 o 10 años. La mayoría de las personas ni siquiera son conscientes de lo agresivo y rápido que es un ataque a una computadora.

Un buen ejemplo sería si tomara un sistema operativo tradicional y anticuado, digamos Windows 7, y lo instalara en una conexión a Internet sin procesar. Puede contar en segundos cuándo esa computadora abierta y expuesta, sentada en alguna línea de Internet, será detectada, pirateada, convertida en un bot e incluida en alguna máquina de denegación distribuida del servicio. Todo eso sucederá en unos minutos, sin importar dónde se encuentre.

¿Cómo nos defendemos cuando las reglas y roles de seguridad tradicionales que se aplicaban hace solo 5 o 10 años ahora se reescriben y redefinen por completo? La guerra cibernética que está ocurriendo es despiadada; las empresas ya no pueden protegerse realmente dentro de sus propios muros.



MF: ¿Hay alguna solución? ¿Qué deberían hacer las organizaciones con sus datos?

MK: Tal vez no una solución, sino una sugerencia. Proteger un centro de datos privado o una nube privada es mucho más difícil que confiar en la defensa de ciberseguridad de un proveedor de la nube. Si quieres estar seguro, es mejor que corras en una nube pública, porque tienen los grandes proveedores de la nube en contraposición a lo que puedes comprar, construir y luego proteger en tu propio entorno. La nube pública es ahora la predeterminada, principalmente debido a la ciberseguridad pero aún se aplican otras razones. Es más rentable. Le permite construir tipos de sistemas altamente puntificados. Te da toda esa elasticidad. Hace que sea increíblemente fácil fusionarse o adquirir otra empresa. Aún así, la ciberseguridad es la razón número uno. Estar protegido en una nube es mucho, mucho mejor que estar protegido on-prem.