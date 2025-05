Estrategias de reducción de costos de adquisiciones

Negocie con los proveedores: revise en los contratos términos obsoletos o costos ocultos. Negocie mejores precios o condiciones más favorables con los proveedores existentes para obtener ahorros inmediatos, como descuentos por compras al por mayor o ampliación de las condiciones de pago.

Elimine el gasto no autorizado: el gasto no autorizado consiste en compras no permitidas realizadas fuera de los contratos acordados. Puede aumentar los costos, especialmente en organizaciones sin un proceso centralizado de compra a pago (P2P). Realizar un análisis de gastos ayuda a identificar el gasto no controlado y ayuda a permitir la implementación de controles automatizados para minimizarlo.

Reduzca los costos de transporte: negocie mejores tarifas de envío y optimice los métodos de entrega para un envío más rentable de las mercancías.

Utilice sus datos: los datos limpios son esenciales para identificar oportunidades de ahorro. Analice las compras pasadas y el rendimiento de los proveedores para respaldar mejores negociaciones y gestión de riesgos, y evitar gastos innecesarios.