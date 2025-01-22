La inteligencia artificial generativa (IA generativa) tiene un potencial de productividad significativo para las compañías. Sin embargo, al implementar modelos de IA, lo grande no siempre es mejor. Hay 2 problemas principales de LLM que impiden la adopción empresarial.

En primer lugar, muchos LLM son de uso general, lo que limita su valor. Los modelos de empresa “promedio” son ineficaces porque no existe una empresa “promedio”. Se deben crear, ajustar y desplegar modelos de IA eficaces que se adapten a las necesidades específicas de cada organización.

En segundo lugar, muchos LLM patentados son “cajas negras”, un modelo cerrado en el que solo la compañía que lo posee puede ver los componentes de, que carecen de transparencia de datos y dificultan el ajuste con los datos de la empresa, donde radica el verdadero valor de la IA. Esto deja a las empresas responsables del rendimiento del modelo sin insight ni control.

Estos problemas impiden la confianza y la comprensión de la seguridad del modelo. Sin elegir de manera efectiva las soluciones de IA generativa para cumplir con los requisitos de la industria, legales y reglamentarios, las empresas no pueden usar completamente el poder de la IA generativa.