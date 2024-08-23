Cómo las autoridades olímpicas de París lucharon contra los ciberataques y ganaron el oro

Las autoridades tuvieron que luchar no solo contra los ataques provenientes de Internet global, sino también contra las amenazas locales. Los Juegos Olímpicos son únicos en el sentido de que atraen a funcionarios del gobierno de Francia y de todo el mundo, y los sitúan muy cerca de un gran número de visitantes internacionales sin identificar. Sin duda, los espías y los ladrones de datos vieron esto como una oportunidad única para robar datos confidenciales de gran valor monetario y geopolítico. Una variedad de técnicas permite este tipo de robo de datos, incluidos los ataques de intermediario de puntos de acceso wifi y el robo de dispositivos físicos.

Mucho antes de los juegos, los organizadores olímpicos lucharon contra las estafas con las entradas. Investigadores del proveedor de inteligencia de amenazas QuoIntelligence descubrieron que sitios web fraudulentos vendían entradas falsas para los Juegos Olímpicos, principalmente a rusos que no podían comprar entradas legítimas debido a las sanciones europeas impuestas por la invasión rusa de Ucrania. Los organizadores identificaron 77 sitios de reventa de boletos falsos.

Una de las amenazas más destacadas fue la difusión de desinformación. Grupos rusos, como Storm-1679, que se cree que es un derivado de la "granja de trolls" de la Agencia de Investigación de Internet de Rusia, habían estado utilizando contenido generado por IA para crear noticias e imágenes falsas, con el objetivo de desacreditar al Comité Olímpico Internacional e infundir miedo entre asistentes potenciales. Estas campañas a menudo involucran historias inventadas sobre terrorismo y otras amenazas, aprovechando la IA para mejorar su credibilidad y alcance.

Al final, a pesar de los enormes esfuerzos de los actores maliciosos, los atacantes patrocinados por el estado y otros, los Juegos tuvieron éxito sin mayores interrupciones, violencia o robo de datos.