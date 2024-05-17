Cómo una nueva ola de delitos cibernéticos impulsados por deepfakes se dirige a las empresas

Los deepfakes de audio son uno de los mayores factores de riesgo para las empresas modernas, especialmente las instituciones financieras. Los centros de atención telefónica de los bancos se ven cada vez más inundados con llamadas de clones de voz deepfake que intentan acceder a las cuentas de los clientes, y el fraude impulsado por la IA se ha convertido en la principal preocupación en materia de seguridad para la mayoría de los bancos, ya que los estafadores presentan documentos alterados por la IA para abrir cuentas falsas. Los trabajadores financieros son manipulados para mover decenas de millones con reuniones deepfake que clonan la voz y la imagen del director ejecutivo (CEO). Tras el ataque de phishing de Retool Uno solo de los clientes de criptomonedas de la compañía perdió 15 millones de dólares en activos.

Pero el daño causado por los delitos cibernéticos deepfake va mucho más allá de los clones de voz y puede afectar a cualquier industria. Las compañías de seguros se enfrentan a pérdidas significativas debido a que los estafadores envían pruebas falsas para reclamaciones ilegítimas. Los competidores pueden crear testimonios de clientes falsos o videos e imágenes falsos de un producto supuestamente defectuoso para dañar una marca. Si bien el costo promedio de crear un deepfake es de 1.33 USD, el costo global esperado del fraude con deepfake en 2024 es de 1 billón de dólares. Los deepfakes son una amenaza para los mercados y la economía en general: el deepfake de una explosión en el Pentágono causó pánico en el mercado bursátil antes de que las autoridades pudieran refutarlo. Un ataque más sofisticado podría provocar fácilmente pérdidas masivas en el valor de la empresa y daños a las economías globales.

Para las empresas de medios, el daño a la reputación causado por los deepfakes puede conducir rápidamente a la pérdida de espectadores e ingresos publicitarios. En un momento en que las audiencias ya son escépticas de todo el contenido que encuentran, los deepfakes aumentan las apuestas para informes precisos y verificación de datos. Si se descubre que un medio audiovisual que sirve como base o evidencia para un informe de noticias es un deepfake, no verificado y sin etiquetar, el daño a la sala de redacción y a la relación de la empresa con su audiencia podría ser irreparable.

Las plataformas de redes sociales son igual de vulnerables, especialmente porque se han convertido en la principal fuente de noticias para la mayoría de los estadounidenses. Los actores maliciosos gastan solo 7 centavos para llegar a 100 000 usuarios de redes sociales con un deepfake armado. Permitir la difusión sin control de noticias manipuladas por IA puede provocar graves pérdidas de audiencia y anunciantes y malestar entre los accionistas, sin mencionar los efectos corrosivos en la sociedad en general.

Las campañas de desinformación deepfake pueden afectar la integridad de las elecciones, causando disturbios cívicos y caos dentro de las instituciones del gobierno. Tales disturbios pueden sacudir los mercados, debilitar la economía y erosionar la confianza entre los votantes y el sistema electoral. Más de 40 000 votantes se vieron afectados por la robollamada deepfake de Biden en New Hampshire. Pero estas campañas no se limitan a las elecciones. Los actores patrocinados por el Estado pueden crear videos sintéticos de líderes haciendo afirmaciones falsas para dañar relaciones diplomáticas y comerciales, incitar conflictos y manipular acciones. El Informe de Riesgos Globales 2024 del Foro Económico Mundial clasifica la desinformación alimentada por la IA como la amenaza número uno que enfrenta el mundo en los próximos dos años.