La forma en que los líderes decidan adoptar la IA podría ser una de las decisiones más cruciales que tome una organización en un futuro próximo. El papel de la IA en este mercado en constante cambio impulsado por la innovación no tiene comparación con ninguna otra influencia en un negocio. Ahora es más importante que nunca que las empresas tomen las decisiones estratégicas adecuadas para implementar las capacidades de la IA.

La IA es el camino hacia el valor para las organizaciones y se ejemplifica en el reciente La IA en acción 2024 report. El informe explora este camino y da ejemplos específicos de lo que es posible cuando se pone a prueba la IA.

El informe, que encuestó a 2000 organizaciones de todo el mundo, descubrió que había un pequeño subconjunto de organizaciones (solo el 15 %) que superó el zumbido de la IA, llamado Líderes. Estos líderes miran más allá de la exageración de la IA y buscan formas de introducir la IA de la manera más pragmática posible. Uno de los muchos factores que intervienen en el éxito de los líderes se debe en parte a los casos de uso en los que eligen enfocarse.

Shobhit Varshney, Vicepresidente y Socio Senior, Líder de IoT de IA generativa de Americas, IBM Consulting, comparte sus insights en el informe y sugiere a las organizaciones identificar casos de uso enfatizando el impacto en lugar de la conveniencia.

“Es tentador comenzar un viaje de IA con lo que es más rápido de implementar”, dijo Varshney en el informe. “Pero los líderes descubren grandes oportunidades carnosas que van a mover la aguja”.

En otras palabras, el 85 % de las organizaciones encuestadas y mencionadas en el informe de Learners deberían centrarse en implementar la IA no donde sea más fácil, sino donde podría tener el mayor impacto. Varshney recomienda centrarse en los flujos de trabajo de extremo a extremo como punto de partida.