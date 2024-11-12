La forma en que los líderes decidan adoptar la IA podría ser una de las decisiones más cruciales que tome una organización en un futuro próximo. El papel de la IA en este mercado en constante cambio impulsado por la innovación no tiene comparación con ninguna otra influencia en un negocio. Ahora es más importante que nunca que las empresas tomen las decisiones estratégicas adecuadas para implementar las capacidades de la IA.
La IA es el camino hacia el valor para las organizaciones y se ejemplifica en el reciente La IA en acción 2024 report. El informe explora este camino y da ejemplos específicos de lo que es posible cuando se pone a prueba la IA.
El informe, que encuestó a 2000 organizaciones de todo el mundo, descubrió que había un pequeño subconjunto de organizaciones (solo el 15 %) que superó el zumbido de la IA, llamado Líderes. Estos líderes miran más allá de la exageración de la IA y buscan formas de introducir la IA de la manera más pragmática posible. Uno de los muchos factores que intervienen en el éxito de los líderes se debe en parte a los casos de uso en los que eligen enfocarse.
Shobhit Varshney, Vicepresidente y Socio Senior, Líder de IoT de IA generativa de Americas, IBM Consulting, comparte sus insights en el informe y sugiere a las organizaciones identificar casos de uso enfatizando el impacto en lugar de la conveniencia.
“Es tentador comenzar un viaje de IA con lo que es más rápido de implementar”, dijo Varshney en el informe. “Pero los líderes descubren grandes oportunidades carnosas que van a mover la aguja”.
En otras palabras, el 85 % de las organizaciones encuestadas y mencionadas en el informe de Learners deberían centrarse en implementar la IA no donde sea más fácil, sino donde podría tener el mayor impacto. Varshney recomienda centrarse en los flujos de trabajo de extremo a extremo como punto de partida.
El informe muestra cuatro casos de uso en cuatro industrias como ejemplos de líderes de IA que cosechan los beneficios de integrar la tecnología de IA en sus organizaciones. Los datos de la encuesta encontraron que las organizaciones priorizan los siguientes casos de uso, mejorando la experiencia del cliente, las Operaciones y Automatización, los asistentes virtuales para aplicaciones externas y la ciberseguridad.
"Los líderes tienen aproximadamente un 80 % más de probabilidades que los aprendices de invertir en los 4 casos de uso principales", según una estadística del informe.
Pero la pregunta es ¿por qué estos casos de uso? Una inmersión más profunda en cada uno puede comenzar a responder a esta pregunta y ayudar a las organizaciones a comprender mejor el gran valor que la IA puede aportar a su negocio.
Todas las empresas, independientemente de la industria, venden una experiencia digital y compiten con empresas que están redefiniendo las expectativas de los consumidores a través de la hiperpersonalización y otras experiencias ultra intuitivas.
Un informe reciente del IBM Institute for Business Value encontró que, en todo el mundo, el 62 % de los ejecutivos cree que la IA generativa transforma la forma en que sus organizaciones crean experiencias, y que la personalización es fundamental para este cambio.
Un ejemplo clave es el minorista de salud y belleza, y la cadena de farmacias Boots UK se asoció con IBM para transferir sus programas heredados/existentes a IBM® Cloud. La empresa necesitaba ayuda para transferir sus programas existentes a un mundo de comercio electrónico más moderno y satisfacer las necesidades de los clientes actuales. Las dos empresas trabajaron juntas durante más de un año utilizando la plataforma de contenedores Red Hat OpenShift on IBM Cloud para crear, replicar y probar el entorno digital. El Black Friday, un evento pico, se manejó con facilidad y la empresa vio que el tamaño promedio de la canasta superó cualquier cosa que el equipo podría haber pronosticado.
Otro ejemplo destacado, aunque independiente, es la colaboración de IBM con el All England Lawn Tennis Club (AELTC), que organiza el torneo de tenis más prestigioso de este deporte, Wimbledon. Aunque ambos llevan más de tres décadas colaborando, este año el equipo ha contado con la ayuda de IBM Watsonx™. Esta cartera de productos de IA se utilizó para crear una característica Catch Me Up que estaba disponible en la aplicación Wimbledon. La característica creó resúmenes para cada jugador que detallaban lo que sucedió durante sus partidos y los próximos enfrentamientos.
El futuro de la experiencia del cliente probablemente se inclinará hacia interacciones hiperpersonalizadas, utilizando analytics y machine learning para anticipar las necesidades del cliente en tiempo real. La evolución de estas tecnologías impulsará a las empresas a crear experiencias fluidas y atractivas que mejoren la lealtad y la satisfacción del cliente en todos los puntos de contacto.
La inversión en operaciones de TI y automatización requiere un cambio de mentalidad significativo para las organizaciones. La deuda técnica es uno de los principales obstáculos para las empresas que buscan acelerar la transformación con IA generativa. Los resultados recientes de la investigación del IBM Institute for Business Value revelaron que una organización típica gasta solo el 23 % de su presupuesto en tecnología para generar ingresos.
Pero la IA cambia las reglas del juego, ya que el 75 % de los ejecutivos de TI informan que el valor generado por la IA generativa se redirigirá hacia nuevas inversiones que promuevan la innovación y el crecimiento empresarial. Los líderes, según el reporte, no ven las actualizaciones tecnológicas como un serial de costos aislados, sino que buscan conectar estas capacidades tecnológicas con una estrategia empresarial más amplia.
Las operaciones y automatización de TI son el principal caso de uso de IA para la industria de telecomunicaciones y fabricación, ya que cualquier downtime por fallas de mantenimiento o de red es tiempo y recursos gastados lejos de los clientes. En telecomunicaciones, la IA se utiliza para el mantenimiento predictivo y la optimización de redes, lo que permite a los operadores identificar y resolver problemas antes de que afecten a la calidad del servicio. Esta automatización mejora la eficiencia operativa y reduce el tiempo de inactividad, lo que permite a las empresas ofrecer una experiencia más confiable y receptiva a sus clientes.
Una reciente encuesta del IBM Institute for Business Value a 300 líderes mundiales de telecomunicaciones encontró que la mayoría de los proveedores de servicios de comunicaciones están evaluando e implementando casos de uso de IA generativa en múltiples áreas de negocio. Un ejemplo es Vodafone Idea Limited (Vi) e IBM® Consulting. Cuando dos de los principales proveedores de telecomunicaciones de la India se fusionaron, la empresa sabía que necesitaba consolidarse y mantener al mínimo cualquier interrupción del servicio. Fue entonces cuando Vi recurrió a IBM para ejecutar la transformación digital masiva, que incluía consolidar e integrar proyectos sin problemas.
Los equipos trabajaron juntos para consolidar los sistemas de TI y determinar qué aplicaciones empresariales podrían respaldar mejor a la organización recién fusionada. Además, IBM trabajó con Vi en sus dominios de red y logró su primer hito importante de producción para las funciones de red central en su nube híbrida universal abierta, impulsada por IBM y Red Hat. Con esta plataforma, las aplicaciones informáticas y de red de la organización pueden ejecutarse en una arquitectura en la nube común.
Es probable que casos de uso similares se vuelvan más comunes a medida que las empresas comiencen a adoptar estas soluciones de IA en sus operaciones de TI. El sector tecnológico de un negocio solo va a crecer en importancia a medida que pase el tiempo y la tecnología más avanzada continúe impulsando a los equipos de TI y el trabajo que realizan a diario.
El entorno empresarial actual no es nada sencillo. Las organizaciones se enfrentan a una larga lista de incertidumbres, que incluyen inflación, regulaciones que cambian rápidamente, incertidumbre geopolítica, entre otras. Pero a pesar de todos estos factores externos, las empresas deben reconocer cuán cruciales son el crecimiento y la expansión de las ganancias en el mundo financiero actual. Los líderes financieros deben adoptar un nuevo enfoque de la gestión financiera que utilice el potencial de la tecnología de IA.
Estos líderes coinciden en que la IA generativa puede dar a las empresas una ventaja competitiva, según la investigación del IBM Institute for Business Value. Los directores financieros le dicen a IBM que la incorporación de la IA generativa en toda la empresa será “un factor clave de ventaja competitiva en los próximos tres años. Los líderes de la industria financiera priorizan los asistentes virtuales para aplicaciones externas como caso de uso debido a la necesidad de transacciones fluidas y soluciones rápidas para los clientes dondequiera que estén.
Asteria es una organización que se arriesgó al probar asistentes virtuales y se asoció con IBM para hacer precisamente eso. La misión de la startup fintech con sede en Estocolmo y socio comercial de IBM es empoderar a las pequeñas y medianas empresas (SMEs) con acceso a sistemas de gestión de efectivo y brindarles las herramientas para lograr resiliencia en sus Operaciones. En el transcurso de cuatro semanas, la empresa e IBM se asociaron para crear y probar el nuevo asistente virtual: Asteria Smart Finance Advisor. La parte frontal del asistente funciona con IBM watsonx Assistant™, mientras que las capacidades de consulta de datos funcionan con IBM® Watson Discovery.
El asistente se diseñó para estar disponible en el portal de banca en línea de cada banco las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y mostrar a las pymes una actualización sobre el estado financiero de su negocio y responder preguntas financieras. Se espera que el piloto se amplíe y se implemente de manera más amplia y está destinado a ayudar a las pymes con la rentabilidad y la estabilidad financiera a largo plazo.
A medida que nos acercamos a un nuevo año en breve, es probable que los asistentes virtuales se vuelvan más intuitivos, gracias a una mejor capacitación y ajuste con el tiempo. Avanzando su capacidad para comprender y responder a emociones humanas complejas y señales contextuales. A medida que se integran con más aplicaciones externas, estos asistentes brindan una experiencia cohesiva y personalizada que simplifica las tareas diarias y mejora la productividad.
Las amenazas cibernéticas siempre han sido una preocupación para las empresas de cualquier industria, pero se han vuelto especialmente alarmantes dado el auge de la IA generativa. Los avances en tecnología han brindado a los hackers más oportunidades para usar vulnerabilidades y han brindado a los actores maliciosos una plataforma para nuevos trucos. Sin embargo, la solución a estas amenazas de ciberseguridad derivadas de la IA generativa es la IA generativa.
Las herramientas de IA generativa están fortaleciendo la defensa empresarial a través de procesos de seguridad automatizados y analizando grandes cantidades de datos más rápido que nunca. Pero la implementación de estas herramientas de IA será clave para limitar los riesgos.
Un informe de investigación del Institute for Business Value encontró que el 47 % de los ejecutivos se preocupa de que la implementación de la IA generativa en las Operaciones pueda resultar en nuevos tipos de ataques dirigidos a sus modelos de IA, datos o servicios de IA. La mayoría teme que la IA generativa provoque una violación de seguridad en su organización en los próximos tres años.
Los líderes deben comprender las vulnerabilidades de IA de su organización y ayudar a garantizar que toda la canalización de IA esté protegida y que sus datos estén encriptados. La ciberseguridad fue el último caso de uso de IA destacado por los líderes como una inversión que vale la pena. Esto se debe a que, sin medidas de seguridad estrictas, una organización se pone en riesgo a sí misma y a sus usuarios, independientemente de la industria o el tamaño de la organización.
Un gran ejemplo de inversión en IA en ciberseguridad es United Family Healthcare y la solución de seguridad de IBM, IBM® QRadar SIEM. La empresa, que opera más de 10 hospitales en siete ciudades de China y más allá, necesitaba una plataforma de centro de operaciones de seguridad (SOC) para almacenar y gestionar incidentes de seguridad y generar informes de incumplimiento.
La implementación de las soluciones de seguridad de IBM permitió a los miembros del equipo de la UFH con una formación mínima en materia de seguridad ver las amenazas prioritarias y llevar a cabo investigaciones de nivel uno sobre ellas. Además, IBM ayudó a crear un sistema de gestión de registros centralizado para ayudar a UFH a gestionar el cumplimiento de los requisitos normativos locales mediante el uso de capacidades automatizadas. La solución SOC se desplegó en menos de un mes y se está ejecutando en hospitales y clínicas de UFH en toda China, gracias a la confianza mutua entre la organización e IBM.
Las capacidades de IA son un arma de doble filo cuando se trata de ciberseguridad porque de alguna manera es la causa de las vulnerabilidades de ciberseguridad, pero también es la solución. A medida que las ciberamenazas se vuelven más sofisticadas, los sistemas de IA se adaptarán y evolucionarán continuamente, proporcionando a las organizaciones una defensa sólida contra ataques cada vez más complejos.
La promesa que la IA aporta a las empresas es enorme, pero requiere un enfoque holístico y la participación de los stakeholders en toda la organización. Los líderes deben considerar la ventaja competitiva que puede aportar la IA y comprenderla. Los consultores de IBM entienden el compromiso y la inmensa presión que enfrentan los líderes empresariales y de tecnología en la actualidad. Es por eso que la nueva plataforma IBM Consulting Advantage cambia las reglas del juego para un enfoque científico basado en evidencia para la consultoría.
Los consultores de IBM de todo el mundo ahora estarán equipados con asistentes de IA específicos de roles y dominios para modernizar los enfoques de consultoría con insights más profundos y una mayor eficiencia. IBM Consulting Advantage puede ayudar a las organizaciones en muchos dominios diferentes, incluyendo finanzas y adquisiciones, marketing, TI, ciberseguridad, transformación de datos y nube híbrida.
La encuesta de IBM La IA en acción no solo reveló el valor de la IA, sino también la importancia del toque humano y de los Expertos humanos que proporcionan entrada crucial y le dan vida. La IA tiene el potencial de transformar industrias. Pero sin la comprensión matizada y la experiencia decisiva de los empleados humanos, es posible que las organizaciones nunca se conviertan en líderes y se pierdan lo que el ámbito de la IA tiene para ofrecer.
