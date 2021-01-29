La exploración espacial moderna transformará el mundo del trabajo

Las innovaciones inspiradas en el programa espacial estadounidense ayudaron en última instancia a mejorar la vida en la Tierra. Extremidades artificiales, PC, teléfonos con cámara, mantas de aluminio, espuma viscoelástica e incluso zapatillas de tenis: la tecnología detrás de cada uno se creó para dirección de las necesidades específicas de aeronaves y naves espaciales, así como de los pilotos y astronautas dentro de esos vehículos. Hoy ese flujo de innovación se revirtió. La innovación empresarial se ha convertido en el combustible para los viajes espaciales y la economía espacial. La IA, el machine learning, la computación en el borde, la computación cuántica, el IoT y la blockchain han hecho que los viajes espaciales sean más eficientes, han ayudado a reducir los costos de recopilación de datos y han acelerado el descubrimiento de insights contenidos en esos datos.

Estas innovaciones y áreas de crecimiento han inspirado a una gran cantidad de empresas de servicios y soporte: fabricantes de vehículos de lanzamiento, proveedores de servicios de asistencia de lanzamiento, recolectores y administradores de desechos espaciales, mineros de minerales y metales, promotores de turismo espacial, reparación y mantenimiento de satélites. La lista es casi interminable de las empresas que se requerirán para sostener un sector de este tamaño.