La exploración espacial moderna transformará el mundo del trabajo

En los años 80 y principios de los 90, pocas personas podían imaginar el impacto que algún día tendría la World Wide Web. La idea de que sería una parte integral y omnipresente de nuestro negocio y de nuestra vida personal parecía ridícula. Desde los años 50 en adelante, la gente ha visto la exploración espacial de manera similar. La gente lo encuentra fascinante, pero la mayoría todavía lo percibe como un escenario para ingenieros y científicos aeroespaciales y no para la persona promedio. El reciente y bastante público auge de las empresas espaciales comerciales ha comenzado a cambiar esa percepción, pero no por completo. ¿Se encuentra el sector espacial global en un punto de inflexión? ¿Estamos al comienzo de la próxima gran transformación de nuestra vida laboral? Los indicadores clave sugieren que eso es exactamente lo que está sucediendo.
La economía espacial global generó 345 mil millones USD en 2016 (enlace externo a ibm.com). Los pronosticadores del sector privado anticipan que esa tendencia continúe con un crecimiento previsto de entre 1 y 1.5 billones USD para 2040 (enlace externo a ibm.com). Hay cuatro aspectos del mundo empresarial actual que están impulsando ese nivel de inversión.
Las innovaciones inspiradas en el programa espacial estadounidense ayudaron en última instancia a mejorar la vida en la Tierra. Extremidades artificiales, PC, teléfonos con cámara, mantas de aluminio, espuma viscoelástica e incluso zapatillas de tenis: la tecnología detrás de cada uno se creó para dirección de las necesidades específicas de aeronaves y naves espaciales, así como de los pilotos y astronautas dentro de esos vehículos. Hoy ese flujo de innovación se revirtió. La innovación empresarial se ha convertido en el combustible para los viajes espaciales y la economía espacial. La IA, el machine learning, la computación en el borde, la computación cuántica, el IoT y la blockchain han hecho que los viajes espaciales sean más eficientes, han ayudado a reducir los costos de recopilación de datos y han acelerado el descubrimiento de insights contenidos en esos datos.
Estas innovaciones y áreas de crecimiento han inspirado a una gran cantidad de empresas de servicios y soporte: fabricantes de vehículos de lanzamiento, proveedores de servicios de asistencia de lanzamiento, recolectores y administradores de desechos espaciales, mineros de minerales y metales, promotores de turismo espacial, reparación y mantenimiento de satélites. La lista es casi interminable de las empresas que se requerirán para sostener un sector de este tamaño.
Adoptar principios comunes que guíen la cooperación y la gestión de la exploración y el uso espacial es otra señal de la creciente madurez de este sector y del reconocimiento que tendrá en el mundo empresarial. En octubre de 2020, ocho países miembros fundadores firmaron los Acuerdos de Artemis (enlace externo a ibm.com), un documento que describe una visión compartida para la exploración, la ciencia y las actividades comerciales en el espacio. Los acuerdos cubren:
La NASA lidera el programa Artemis y anticipa que otros socios y naciones globales se unirán al esfuerzo.
Si la economía espacial global es la vanguardia de la transformación laboral, ¿cómo pueden las empresas de hoy prepararse para ello? Así como a las empresas en los años 80 les costaba imaginar las posibilidades de Internet, las empresas de hoy también pueden tener dificultades para comprender las posibilidades transformadoras de la exploración espacial y la economía espacial global. Una clave para la preparación puede ser visualizar el papel que su empresa podría desempeñar en este sector y desarrollar una visión a largo plazo de lo que es posible. Eso puede requerir un mayor dominio de las tecnologías que exigirá este sector, como la IA y el machine learning. Puede requerir inversión en la fuerza laboral a través de la capacitación de habilidades para garantizar que los equipos estén preparados para la transformación. Puede implicar asociaciones con organizaciones experimentadas en el sector y con las tecnologías que lo respaldan. Al igual que el espacio en sí, las posibilidades son ilimitadas.
