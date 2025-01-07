Seguridad de dispositivos móviles: por qué la protección es crítica en la fuerza laboral híbrida

En nuestro mundo donde los dispositivos móviles son lo primero y lo último, los días de trabajo de muchos empleados comienzan y terminan en un dispositivo móvil. Los dispositivos móviles son ahora herramientas esenciales para la productividad y la comunicación. A medida que muchas organizaciones hacen la transición a entornos de trabajo híbridos, los dispositivos móviles ofrecen un gran objetivo para los actores malintencionados porque a menudo son los dispositivos corporativos menos protegidos y ofrecen plataformas desde las cuales lanzar ataques de ingeniería social.

A diferencia de las computadoras tradicionales, que generalmente están bien defendidas con software antivirus y protocolos de ciberseguridad, los dispositivos móviles suelen quedar vulnerables debido a la falta de concientización y de protección adecuada.

Los dispositivos móviles tienen vulnerabilidades únicas que los delincuentes cibernéticos explotan cada vez más. Sin embargo, debido a que históricamente la seguridad de los dispositivos móviles ha recibido menos atención, la mayoría de los usuarios y equipos de TI no reconocen completamente estos riesgos. Esta falta de concientización a menudo se traduce en una falta de higiene cibernética, como actualizaciones oportunas y la instalación de software de seguridad esencial, dejando los dispositivos susceptibles a un número creciente de amenazas cibernéticas.