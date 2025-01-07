Seguridad

Seguridad de dispositivos móviles: por qué la protección es crítica en la fuerza laboral híbrida

Experto en TI con auriculares usando un teléfono móvil en la sala de servidores

Autor

Martina Kopic

Product Marketing Manager - IBM

En nuestro mundo donde los dispositivos móviles son lo primero y lo último, los días de trabajo de muchos empleados comienzan y terminan en un dispositivo móvil. Los dispositivos móviles son ahora herramientas esenciales para la productividad y la comunicación. A medida que muchas organizaciones hacen la transición a entornos de trabajo híbridos, los dispositivos móviles ofrecen un gran objetivo para los actores malintencionados porque a menudo son los dispositivos corporativos menos protegidos y ofrecen plataformas desde las cuales lanzar ataques de ingeniería social.

A diferencia de las computadoras tradicionales, que generalmente están bien defendidas con software antivirus y protocolos de ciberseguridad, los dispositivos móviles suelen quedar vulnerables debido a la falta de concientización y de protección adecuada.

Los dispositivos móviles tienen vulnerabilidades únicas que los delincuentes cibernéticos explotan cada vez más. Sin embargo, debido a que históricamente la seguridad de los dispositivos móviles ha recibido menos atención, la mayoría de los usuarios y equipos de TI no reconocen completamente estos riesgos. Esta falta de concientización a menudo se traduce en una falta de higiene cibernética, como actualizaciones oportunas y la instalación de software de seguridad esencial, dejando los dispositivos susceptibles a un número creciente de amenazas cibernéticas.

¿Por qué los dispositivos móviles son más vulnerables?

Los dispositivos móviles enfrentan diferentes desafíos de seguridad que las computadoras portátiles o las computadoras de escritorio, ya que dependen de aplicaciones, se conectan a redes públicas y llevan datos confidenciales en bolsillos y carteras. Estas son algunas de las formas en que corren un mayor riesgo:

  1. Conexión frecuente a redes públicas: los dispositivos móviles se conectan con frecuencia a redes Wi-Fi públicas en cafeterías, aeropuertos y otros espacios comunes, lo que los convierte en objetivos fáciles para los atacantes. Las redes Wi-Fi públicas a menudo no son seguras, lo que permite a los hackers interceptar datos confidenciales, incluidas las credenciales de inicio de sesión y la información personal.
  2. Falta de actualizaciones rutinarias: a diferencia de las computadoras de escritorio, donde los parches de seguridad y las actualizaciones son una práctica estándar, los dispositivos móviles a menudo se quedan con software obsoleto. Esto es problemático, ya que las actualizaciones del sistema operativo móvil son esenciales para parchear las vulnerabilidades conocidas.
  3. Seguridad incongruente entre dispositivos: las empresas suelen utilizar una combinación de dispositivos iOS y Android, cada uno con sus propios protocolos de seguridad y vulnerabilidades. Android, por ejemplo, tiene un ecosistema más fragmentado, donde las actualizaciones no se aplican universalmente en todos los dispositivos, lo que deja a los usuarios expuestos. Además, es posible que los usuarios de iOS no sepan que hacer jailbreak a sus teléfonos desactiva características de seguridad importantes.
  4. Más aplicaciones y datos personales en riesgo: los dispositivos móviles a menudo contienen datos personales y profesionales, incluidos correos electrónicos, contactos e información de pago, así como datos comerciales. La combinación de uso personal y comercial aumenta la exposición a posibles violaciones, ya que las aplicaciones maliciosas descargadas para uso personal pueden comprometer la seguridad corporativa.
  5. Aplicaciones de malware: aunque las tiendas de aplicaciones como Google Play y la tienda de aplicaciones de Apple examinan las aplicaciones, las aplicaciones maliciosas aún logran colarse. Estas aplicaciones pueden contener malware que recopila datos, espía la actividad o incluso toma el control de un dispositivo, poniendo en riesgo tanto la información personal como la comercial.

Amenazas móviles comunes

Además de las vulnerabilidades mencionadas anteriormente, existen amenazas específicas para dispositivos móviles que todos los usuarios y equipos de TI deben conocer:

  • Ataques de phishing: el phishing sigue siendo uno de los vectores de ataque más efectivos, y los usuarios móviles son muy susceptibles debido a las pantallas pequeñas y las interfaces de usuario simplificadas. Los correos electrónicos, los mensajes SMS e incluso los mensajes directos de las redes sociales pueden contener enlaces de phishing que provocan el robo de credenciales o la instalación de malware.
  • Malware y spyware: las aplicaciones maliciosas pueden instalar malware que recopila datos confidenciales o rastrea la actividad de un usuario sin consentimiento. Conocido como spyware, este malware puede acceder a todo, desde la ubicación hasta las pulsaciones de teclas, lo que lo convierte en una amenaza principal tanto para la privacidad personal como para la seguridad empresarial.
  • Ataques de intermediario (MITM): las redes Wi-Fi públicas son ideales para los ataques MITM, en los que los atacantes interceptan las comunicaciones entre un dispositivo móvil y un servidor. La información confidencial, como las credenciales de inicio de sesión, se puede exponer sin que el usuario se dé cuenta.
  • Dispositivos no seguros y robo: debido a que los dispositivos móviles son portátiles, también corren un mayor riesgo de pérdida o robo. Cuando los dispositivos no cuentan con una seguridad adecuada, como bloqueos de pantalla o cifrado, cualquiera que tome el dispositivo puede acceder a información sensible.
Mejores prácticas para la ciberseguridad móvil

Si bien las amenazas móviles están en aumento, hay formas de reducir el riesgo de ataques. Las personas y las organizaciones pueden tomar medidas proactivas para proteger sus dispositivos móviles y los datos confidenciales. Actualizar periódicamente los sistemas operativos, usar software de seguridad móvil y emplear una autenticación sólida son pasos esenciales para proteger los dispositivos móviles. Además, limitar los permisos de las aplicaciones y promover la capacitación en ciberseguridad entre los empleados puede reducir significativamente los riesgos.

Para las empresas, la implementación de un solución de gestión de dispositivos móviles (MDM), como IBM MaaS360, es particularmente valiosa. La gestión de dispositivos móviles (MDM) proporciona control crítico y visibilidad, lo que permite a las organizaciones aplicar políticas de seguridad, administrar dispositivos de forma remota y borrar datos si un dispositivo se pierde o es robado, lo que garantiza una seguridad integral en todos los dispositivos móviles que acceden a los recursos.

Adopción de la seguridad móvil para la fuerza laboral híbrida

A medida que más organizaciones adoptan modelos de trabajo híbridos, la seguridad de los dispositivos móviles ya no es opcional. En un mundo donde se accede a los datos del negocio sobre la marcha, los empleados y los equipos de TI deben tomar en serio la seguridad móvil. Sin las salvaguardas adecuadas, los beneficios de productividad de los dispositivos móviles se ven superados por los mayores riesgos de seguridad que suponen.

Los complementos IBM MaaS360 Mobile Threat Defense (Professional y Advanced) representan una evolución importante en las capacidades de seguridad endpoint de la plataforma IBM MaaS360 y el mercado de movilidad empresarial móvil. Los nuevos complementos consolidan dispositivos, usuarios, amenazas y vulnerabilidades en una plataforma de seguridad y gestión unificada endpoint. MaaS360 Mobile Threat Defense proporciona gestión de dispositivos, defensa contra amenazas móviles, integración con pilas de ciberseguridad existentes e insights de seguridad impulsados por IA para acelerar la evaluación y respuesta a amenazas.

IBM MaaS360 Mobile Threat Defense Advanced representa un avance significativo en cómo las organizaciones adoptan y aprovechan la defensa móvil de dispositivos. Como extensión integrada de IBM MaaS360, IBM MaaS360 Mobile Threat Defense Advanced combina simplicidad y seguridad en una solución única con un despliegue totalmente automatizado y una activación de dispositivos sin contacto móvil. La plataforma ofrece protección en el dispositivo impulsada por machine learning y cuenta con paneles de control casi en tiempo real para identificar usuarios y dispositivos de riesgo, así como detectar y responder a amenazas móviles avanzadas y persistentes.

MaaS360 Unified Endpoint Management, combinada con el complemento MaaS360 Mobile Threat Defense Professional, proporciona a los administradores de TI una solución completa, integrada y de extremo a extremo que reúne la mejor gestión de endpoint y defensa frente a amenazas móviles. Los administradores pueden gestionar y proteger su ecosistema móvil desde un punto central de control con políticas detalladas de seguridad endpoint y detección y respuesta automatizadas y proactivas ante amenazas.

Estas ofertas brindan a las organizaciones protección contra las amenazas móviles en evolución. También mejoran la productividad de los empleados al tiempo que reducen los riesgos para los datos corporativos y la privacidad de los empleados.

Si desea aprender más sobre la importante evolución de la plataforma IBM MaaS360 y cómo IBM MaaS360 Mobile Threat Defense le proporciona una forma sencilla de proteger a sus usuarios móviles y datos corporativos de amenazas móviles avanzadas, regístrese en nuestro seminario web GRATUITO el 14 de enero aquí.