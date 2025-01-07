Seguridad de dispositivos móviles: por qué la protección es crítica en la fuerza laboral híbrida

En nuestro mundo donde los dispositivos móviles son lo primero y lo último, los días de trabajo de muchos empleados comienzan y terminan en un dispositivo móvil. Los dispositivos móviles son ahora herramientas esenciales para la productividad y la comunicación. A medida que muchas organizaciones hacen la transición a entornos de trabajo híbridos, los dispositivos móviles ofrecen un gran objetivo para los actores malintencionados porque a menudo son los dispositivos corporativos menos protegidos y ofrecen plataformas desde las cuales lanzar ataques de ingeniería social.
A diferencia de las computadoras tradicionales, que generalmente están bien defendidas con software antivirus y protocolos de ciberseguridad, los dispositivos móviles suelen quedar vulnerables debido a la falta de concientización y de protección adecuada.
Los dispositivos móviles tienen vulnerabilidades únicas que los delincuentes cibernéticos explotan cada vez más. Sin embargo, debido a que históricamente la seguridad de los dispositivos móviles ha recibido menos atención, la mayoría de los usuarios y equipos de TI no reconocen completamente estos riesgos. Esta falta de concientización a menudo se traduce en una falta de higiene cibernética, como actualizaciones oportunas y la instalación de software de seguridad esencial, dejando los dispositivos susceptibles a un número creciente de amenazas cibernéticas.
Los dispositivos móviles enfrentan diferentes desafíos de seguridad que las computadoras portátiles o las computadoras de escritorio, ya que dependen de aplicaciones, se conectan a redes públicas y llevan datos confidenciales en bolsillos y carteras. Estas son algunas de las formas en que corren un mayor riesgo:
Además de las vulnerabilidades mencionadas anteriormente, existen amenazas específicas para dispositivos móviles que todos los usuarios y equipos de TI deben conocer:
Si bien las amenazas móviles están en aumento, hay formas de reducir el riesgo de ataques. Las personas y las organizaciones pueden tomar medidas proactivas para proteger sus dispositivos móviles y los datos confidenciales. Actualizar periódicamente los sistemas operativos, usar software de seguridad móvil y emplear una autenticación sólida son pasos esenciales para proteger los dispositivos móviles. Además, limitar los permisos de las aplicaciones y promover la capacitación en ciberseguridad entre los empleados puede reducir significativamente los riesgos.
Para las empresas, la implementación de un solución de gestión de dispositivos móviles (MDM), como IBM MaaS360, es particularmente valiosa. La gestión de dispositivos móviles (MDM) proporciona control crítico y visibilidad, lo que permite a las organizaciones aplicar políticas de seguridad, administrar dispositivos de forma remota y borrar datos si un dispositivo se pierde o es robado, lo que garantiza una seguridad integral en todos los dispositivos móviles que acceden a los recursos.
A medida que más organizaciones adoptan modelos de trabajo híbridos, la seguridad de los dispositivos móviles ya no es opcional. En un mundo donde se accede a los datos del negocio sobre la marcha, los empleados y los equipos de TI deben tomar en serio la seguridad móvil. Sin las salvaguardas adecuadas, los beneficios de productividad de los dispositivos móviles se ven superados por los mayores riesgos de seguridad que suponen.
Los complementos IBM MaaS360 Mobile Threat Defense (Professional y Advanced) representan una evolución importante en las capacidades de seguridad endpoint de la plataforma IBM MaaS360 y el mercado de movilidad empresarial móvil. Los nuevos complementos consolidan dispositivos, usuarios, amenazas y vulnerabilidades en una plataforma de seguridad y gestión unificada endpoint. MaaS360 Mobile Threat Defense proporciona gestión de dispositivos, defensa contra amenazas móviles, integración con pilas de ciberseguridad existentes e insights de seguridad impulsados por IA para acelerar la evaluación y respuesta a amenazas.
IBM MaaS360 Mobile Threat Defense Advanced representa un avance significativo en cómo las organizaciones adoptan y aprovechan la defensa móvil de dispositivos. Como extensión integrada de IBM MaaS360, IBM MaaS360 Mobile Threat Defense Advanced combina simplicidad y seguridad en una solución única con un despliegue totalmente automatizado y una activación de dispositivos sin contacto móvil. La plataforma ofrece protección en el dispositivo impulsada por machine learning y cuenta con paneles de control casi en tiempo real para identificar usuarios y dispositivos de riesgo, así como detectar y responder a amenazas móviles avanzadas y persistentes.
MaaS360 Unified Endpoint Management, combinada con el complemento MaaS360 Mobile Threat Defense Professional, proporciona a los administradores de TI una solución completa, integrada y de extremo a extremo que reúne la mejor gestión de endpoint y defensa frente a amenazas móviles. Los administradores pueden gestionar y proteger su ecosistema móvil desde un punto central de control con políticas detalladas de seguridad endpoint y detección y respuesta automatizadas y proactivas ante amenazas.
Estas ofertas brindan a las organizaciones protección contra las amenazas móviles en evolución. También mejoran la productividad de los empleados al tiempo que reducen los riesgos para los datos corporativos y la privacidad de los empleados.
Si desea aprender más sobre la importante evolución de la plataforma IBM MaaS360 y cómo IBM MaaS360 Mobile Threat Defense le proporciona una forma sencilla de proteger a sus usuarios móviles y datos corporativos de amenazas móviles avanzadas, regístrese en nuestro seminario web GRATUITO el 14 de enero aquí.