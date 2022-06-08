Migración de VMware NSX-V a NSX-T

Las empresas deben planificar una actualización fluida a VMware vSphere 7.x y VMware NSX-T y usar lo último en seguridad, automatización, escalabilidad de red y más.
IBM Cloud puede ayudar a las empresas a actualizarse a los últimos vSphere y NSX-T. Antes de empezar a migrar tus cargas de trabajo, aquí tienes algunas cosas a tener en cuenta:
En IBM Cloud, la migración de VMware NSX-V a VMware NSX-T se realiza siguiendo el modelo de migración lift-and-shift de VMware. En este enfoque, la automatización de IBM Cloud se utiliza para desplegar una nueva instancia de vCenter Server en la misma VLAN o en diferentes. Con esta acción, puede realizar tanto la migración de NSX-V a NSX-T como la migración de cargas de trabajo:
Este diagrama demuestra la arquitectura lift-and-shift que utiliza el despliegue automatizado de VMware Solutions. El enfoque de migración lift-and-shift le permite hacer lo siguiente:
IBM se compromete a apoyar a sus clientes y hacer que esta migración sea lo más fluida posible.
Consulte la documentación sobre migración de NSX V2T y preguntas frecuentes:
Como alternativa al despliegue de automatización, utilice las capacidades de VPC Bare metal para el destino de migración siguiendo el tutorial de la solución de implementación propia de VPC.
