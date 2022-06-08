Etiquetas
Cloud

Migración de VMware NSX-V a NSX-T

Diseño de fachada Waves con balcones como olas que fluyen con elegancia

Con el fin de la vida útil de VMware 6.5/6.7 y NSX-V que se acerca rápidamente, los clientes deben prepararse y tomar medidas para realizar actividades de migración.

Las empresas deben planificar una actualización fluida a VMware vSphere 7.x y VMware NSX-T y usar lo último en seguridad, automatización, escalabilidad de red y más.

IBM Cloud puede ayudar a las empresas a actualizarse a los últimos vSphere y NSX-T. Antes de empezar a migrar tus cargas de trabajo, aquí tienes algunas cosas a tener en cuenta:

  1. Comprensión de las cargas de trabajo: su instancia basada en NSX-V existente se desplegó anteriormente y aloja las cargas de trabajo actuales y las configuraciones de red de NSX-V. Para una transición fluida, es clave comprender el entorno, las cargas de trabajo que se despliegan en él y el NSX-V con la configuración de red subyacente. 
  2. Analice sus necesidades de capacidad: antes de desplegar un nuevo destino de vCenter Server basado en NSX-T, estime minuciosamente sus necesidades de capacidad. Optimice y dimensione sus nuevos hosts y clústeres utilizando las últimas opciones de hardware disponibles en IBM Cloud. Si no está seguro, puede consultar las opciones más recientes en la consola de IBM Cloud for VMware Solutions o ponerse en contacto con sus representantes de ventas locales.
  3. No olvide sus necesidades de red: puede desplegar la nueva instancia de vCenter Server con NSX-T en nuevas VLANs y un nuevo pod, o puede usar las VLANs existentes. Es posible que las NIC de 25 GE no estén disponibles en el mismo pod. Además, no puede mover las subredes entre VLAN si, por ejemplo, necesita reutilizar las direcciones públicas. Analice sus necesidades de red y luego decida.
  4. Configuraciones de red de NSX-V a NSX-T: dado que la arquitectura de NSX-T es diferente, tiene la oportunidad de diseñar e implementar la red superpuesta y las configuraciones basadas en las mejores prácticas de NSX-T. NSX-T ofrece capacidades de scripting, o puede usar Terraform para definir su topología. Alternativamente, puede emplear la herramienta NSX-T Migration Coordination o herramientas de terceros para migrar tus configuraciones de red existentes, cortafuegos y reglas de balanceo de carga.
  5. Extensión de red de capa 2 (L2) con puente o HCX: la extensión L2 se utiliza normalmente entre conmutadores lógicos NSX-V y segmentos superpuestos de NSX-T. Aquí puede usar tanto el puente NSX-T como la extensión de red HCX. HCX también proporciona herramientas para migraciones masivas y de vMotion.
  6. Elija la mejor opción para migrar las cargas de trabajo: una vez que las configuraciones de red se hayan migrado o estén preparadas para la migración, puede comenzar a migrar las cargas de trabajo entre los entornos. Aquí puedes elegir entre varios métodos. Con HCX, tiene una única herramienta para realizar tanto la extensión L2 como la migración. También puede usar Advanced vMotion y almacenamiento vMotion entre los entornos. Además, puedes emplear servicios y herramientas de Zerto o Veeam.
 
Diseño 3D de pelotas rodando en una pista

Las últimas novedades e insights sobre IA

Descubra insights y noticias de expertos sobre IA, la nube y mucho más en el boletín semanal Think. 

El camino a seguir

En IBM Cloud, la migración de VMware NSX-V a VMware NSX-T se realiza siguiendo el modelo de migración lift-and-shift de VMware. En este enfoque, la automatización de IBM Cloud se utiliza para desplegar una nueva instancia de vCenter Server en la misma VLAN o en diferentes. Con esta acción, puede realizar tanto la migración de NSX-V a NSX-T como la migración de cargas de trabajo:

Migración de VMware NSX-V a VMware NSX-T

Este diagrama demuestra la arquitectura lift-and-shift que utiliza el despliegue automatizado de VMware Solutions. El enfoque de migración lift-and-shift le permite hacer lo siguiente:

  • Planifique la migración de manera flexible en función de los requisitos de su carga de trabajo.
  • Adoptar un enfoque de migración modular; por ejemplo, evacuación parcial de subred.
  • Configure una nueva topología de red en el entorno NSX-T.
  • Conmutación por recuperación de una ola de migración, ya que el entorno de NSX-V existente aún se está ejecutando.
  • Extender lógicamente las redes entre ambos entornos para una migración suave de la red.
  • Migre las cargas de trabajo gradualmente de NSX-V a NSX-T.
Academia de IA

Cómo lograr la preparación para la IA con la nube híbrida

Dirigido por los principales líderes de opinión de IBM, el plan de estudios está diseñado para ayudar a los líderes empresariales a obtener los conocimientos necesarios para priorizar las inversiones en IA que pueden impulsar el crecimiento.
Ir al episodio

Aprenda más

IBM se compromete a apoyar a sus clientes y hacer que esta migración sea lo más fluida posible.

Consulte la documentación sobre migración de NSX V2T y preguntas frecuentes:

Como alternativa al despliegue de automatización, utilice las capacidades de VPC Bare metal para el destino de migración siguiendo el tutorial de la solución de implementación propia de VPC.

IBM se compromete a apoyar a sus clientes y hacer que esta migración sea lo más fluida posible.

Autor

Bryan Buckland

STSM

IBM Cloud IaaS Solution Architecture

Neil Taylor

Senior Cloud Solution Architect

Sami Kuronen

Senior Cloud Solution Architect

Recursos

Comience su proceso de migración a la nube

Acceda a insights esenciales sobre la migración a la nube con el último informe de IBM. Descubra los 10 datos más importantes que todo líder tecnológico debe conocer.
Conozca IaaS, PaaS y SaaS para elegir la solución adecuada en la nube

Conozca las principales diferencias entre infraestructura como servicio (IaaS), plataforma como servicio (PaaS) y software como servicio (SaaS). Explore cómo cada modelo de nube proporciona distintos niveles de control, escalabilidad y gestión para satisfacer las diferentes necesidades empresariales.
Migración de aplicaciones: hacia el futuro

Descubra el proceso de migración de aplicaciones entre plataformas o entornos al tiempo que garantiza una interrupción mínima y un rendimiento optimizado. Conozca las estrategias, los casos de uso y las fases de la migración de aplicaciones heredadas y modernas.
Migración "lift and shift" a la nube sin esfuerzo

Aprenda a realizar la transición de sus aplicaciones a la nube con rapidez al emplear una estrategia "lift and shift", conservando la infraestructura existente y obteniendo al mismo tiempo los beneficios de la nube. Explore las ventajas, las cargas de trabajo de VMware y los casos de uso que hacen de este enfoque la opción preferida para muchas empresas.
Migre VMware vSphere a IBM Cloud con facilidad

Migre las cargas de trabajo de VMware vSphere a IBM Cloud con RackWare Management Module (RMM), una herramienta de migración de autoservicio que ofrece migración automatizada.
Optimice su migración a la nube con IBM Turbonomic

Planifique y acelere de forma eficiente sus proyectos de migración a la nube con IBM Turbonomic. Obtenga insights aplicables en la práctica sobre las cargas de trabajo de las aplicaciones, optimice el rendimiento y ahorre costos a la vez que garantiza transiciones a la nube de manera fluida.

Soluciones relacionadas
IBM Cloud Pak for Network Automation

Automatice el aprovisionamiento y la orquestación de redes en la nube para simplificar la migración, mejorar la agilidad y garantizar operaciones sin interrupciones.

 Explorar Cloud Pak Automation
IBM Instana Observability

IBM Instana Observability automatiza el descubrimiento de aplicaciones, la supervisión, el seguimiento y el análisis de la causa principal para entornos de microservicios.

 Explore Instana
IBM Turbonomic Application Resource Management

IBM Turbonomic es un software de gestión de recursos de aplicaciones que utiliza IA para optimizar el rendimiento, el costo y el cumplimiento de los entornos multinube. Está disponible como SaaS o para autoalojamiento.

 Explore Turbonomic
Dé el siguiente paso

Acelere su proceso de migración a la nube con los servicios de consultoría de expertos de IBM. Descubra cómo nuestras soluciones pueden ayudarlo a realizar la transición a la nube de manera eficiente, o agende una demostración en vivo para ver los beneficios de IBM Turbonomic en acción.

 Explorar los servicios de migración de IBM Cloud Reserve una demostración en vivo