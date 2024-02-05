Dominar la seguridad de la identidad: una introducción a las mejores prácticas de FICAM

Para cumplir con las políticas y estándares e implementar ICAM con éxito, considere estas pautas:

Evite la dependencia de proveedores (vendor lock-in)

Elija un proveedor como IBM Security Verify SaaS, cuyas soluciones se basan en estándares abiertos y pueden integrarse con una gran cantidad de socios, lo que permite la interoperabilidad con amplias integraciones para una sólida gestión de identidad y acceso.

Implemente la autenticación multifactor

La autenticación multifactor mitiga el riesgo de filtraciones de acceso y mejora la confianza en la identidad de cada usuario. Mejore su postura de seguridad implementando métodos resistentes al phishing, como claves de acceso entregadas por FIDO Alliance y productos certificados como Verify SaaS.

Incorpore el acceso adaptable

El acceso adaptativo, cuando se combina con fuentes de inteligencia de amenazas, proporciona una defensa sólida contra los ataques de autenticación. Esta integración mejora tanto el análisis contextual relacionado con los inicios de sesión de los usuarios como las recomendaciones de decisiones de acceso informadas basadas en puntuaciones de riesgo calculadas.

Al evaluar cualquier proveedor "adaptativo", tome nota de la calidad de la recomendación generada por el sistema. No basta con recopilar contexto "estático", como el tipo de agente de usuario, la geolocalización, el riesgo de la dirección IP, etc. Considere ampliar el contexto evaluando el contexto biométrico, como la velocidad de escritura, los movimientos del mouse y otros. La mayoría de los proveedores ofrecen contexto estático, mientras que pocos ofrecen capacidades para detectar cambios biométricos o incluso detectar la presencia de máquinas virtuales en un endpoint.

Utilice el control de acceso basado en atributos de extremo a extremo

Este modelo de control de acceso establece los privilegios de acceso en función de los atributos, permitiendo a los administradores flexibilidad sobre las políticas de acceso y cerrando eficazmente cualquier brecha en seguridad, privacidad de datos y cumplimiento. Considere combinar esto con una herramienta de gestión de acceso privilegiado para proteger aún más la información de autenticación más confidencial.

Acceso seguro a las API

Para aumentar la interoperabilidad, despliega capacidades ICAM con estándares abiertos como OAuth2. Considere implementar API access management para proteger estos recursos y fortalecer la autenticación.

Al adherirse a estas pautas y aprovechar IBM Security Verify SaaS, las organizaciones pueden mejorar su postura de seguridad, mantener el cumplimiento y proteger la información confidencial de manera efectiva.