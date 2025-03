Las soluciones de automatización de marketing aumentan, no reemplazan, a los humanos. Si bien el 27 % de los ejecutivos espera que las funciones de marketing se automaticen debido a la IA generativa, según el IBM Institute for Business Value, muchos creen que la automatización creará empleos.

"Sabemos qué empleos se van a ver afectados [por la IA generativa], pero no sabemos qué empleos creará la IA. Y estoy seguro de que creará muchos, muchos puestos de trabajo", dijo el director ejecutivo (CEO) del WPP, Mark Read.

Son una herramienta colaborativa para ayudar al equipo de marketing a enfocarse en lo que es más importante y dejar que una máquina maneje el resto. Por ejemplo, una organización que crea plantillas de landing page puede usar una plataforma de automatización para crear muchas versiones diferentes. El empleado de marketing puede entonces mirar el contenido duplicado y hacer ajustes basados en su experiencia para reflejar la voz de la marca. El software de automatización de marketing puede ayudar a automatizar las publicaciones en redes sociales y la distribución de marketing por correo electrónico. Puede ayudar a crear y replicar contenido. De hecho, el 76 % de los encuestados en el estudio de Salesforce dijeron que esperaban utilizar la IA generativa para ayudar con la creación de contenido y la redacción de textos.

Las plataformas de automatización de marketing pueden ayudar en varias áreas clave: