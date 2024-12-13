Diciembre es un mes de números, desde las cuentas atrás para las vacaciones hasta las confirmaciones de asistencia a las fiestas. Pero para los líderes empresariales, las cifras más importantes de este mes son las del presupuesto para 2025. Dado que la ciberseguridad es un enfoque principal para muchas empresas en 2025, es probable que sea un elemento de primera línea en muchos presupuestos de cara al Año Nuevo.
Gartner espera que el gasto en ciberseguridad aumente un 15 % en 2025, pasando de 183 900 millones de dólares a 212 000 millones de dólares. Los servicios de seguridad lideran el segmento que espera el mayor crecimiento del gasto, con el software de seguridad en segundo lugar y la seguridad de red como tercera área de crecimiento.
“El entorno continuo de amenazas elevadas, el movimiento en la nube y la escasez de talento están llevando la seguridad a la cima de la lista de prioridades y presionando a los directores de seguridad de la información (CISO) para que aumenten el gasto en seguridad de su organización”, dijo Shailendra Upadhyay, principal sénior de investigación de Gartner en un comunicado de prensa reciente. “Además, las organizaciones actualmente están evaluando sus necesidades de plataforma de protección de puntos finales (EPP) y detección y respuesta de endpoints (EDR) y haciendo ajustes para aumentar su resiliencia operativa y respuesta a incidentes después de la interrupción de CrowdStrike”.
Si bien es probable que las decisiones de gasto y los aumentos se deban a muchas razones diferentes, Gartner señala dos razones principales para el aumento previsto.
En lugar de simplemente hacer una sola línea en el presupuesto de su organización que abarque la ciberseguridad, la elaboración precisa del presupuesto comienza con el desglose de todos los componentes de un programa eficaz de ciberseguridad.
Considere lo siguiente en su presupuesto:
Si bien muchas organizaciones consideran la interrupción del negocio y el riesgo potencial al crear su presupuesto de ciberseguridad, muchas pasan por alto cómo el presupuesto afecta al equipo de ciberseguridad.
El informe ISACA State of Cybersecurity 2024 and Beyond encontró que el 66 % de los profesionales de ciberseguridad afirmaron que su rol es más estresante. No es sorprendente que la razón principal (81 %) sea que el escenario de amenazas es cada vez más complejo. Sin embargo, el presupuesto era demasiado bajo (45 %) empatado en segundo lugar con mayores desafíos de retención de contrataciones y personal que no estaba calificado/capacitado.
El informe encontró que más de la mitad (51 %) sentía que sus presupuestos no tenían fondos suficientes, un aumento del 47 % que compartía ese sentimiento en 2023. Además, solo el 37 % espera que sus presupuestos aumenten en 2025. Además del estrés, solo el 40 % tenía mucha confianza en que su equipo estaba preparado para manejar un ciberataque. Al mismo tiempo, el 47 % espera un ciberataque en sus organizaciones.
A medida que los líderes empresariales trabajan en los presupuestos, aquí hay algunas formas de reducir el estrés de los empleados relacionado con el presupuesto 2025.
Si bien el aumento del gasto en ciberseguridad es una tendencia positiva en general, lo más importante es cómo las empresas utilizan sus mayores inversiones. Al tomar las decisiones correctas para su organización específica, puede reducir el riesgo y, al mismo tiempo, mejorar la satisfacción de los empleados.