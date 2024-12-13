Diciembre es un mes de números, desde las cuentas atrás para las vacaciones hasta las confirmaciones de asistencia a las fiestas. Pero para los líderes empresariales, las cifras más importantes de este mes son las del presupuesto para 2025. Dado que la ciberseguridad es un enfoque principal para muchas empresas en 2025, es probable que sea un elemento de primera línea en muchos presupuestos de cara al Año Nuevo.

Gartner espera que el gasto en ciberseguridad aumente un 15 % en 2025, pasando de 183 900 millones de dólares a 212 000 millones de dólares. Los servicios de seguridad lideran el segmento que espera el mayor crecimiento del gasto, con el software de seguridad en segundo lugar y la seguridad de red como tercera área de crecimiento.

“El entorno continuo de amenazas elevadas, el movimiento en la nube y la escasez de talento están llevando la seguridad a la cima de la lista de prioridades y presionando a los directores de seguridad de la información (CISO) para que aumenten el gasto en seguridad de su organización”, dijo Shailendra Upadhyay, principal sénior de investigación de Gartner en un comunicado de prensa reciente. “Además, las organizaciones actualmente están evaluando sus necesidades de plataforma de protección de puntos finales (EPP) y detección y respuesta de endpoints (EDR) y haciendo ajustes para aumentar su resiliencia operativa y respuesta a incidentes después de la interrupción de CrowdStrike”.