Mirando más allá del futuro industrial con IA, IoT y blockchain

El futuro industrial se avecina con una rápida transformación gracias a tecnologías de alta gama como la IA, el IoT y el blockchain.
Pero lo que hace que estas tecnologías sean tan distintas es su excelente capacidad para automatizar toda la infraestructura. Le resultará más fácil e inteligente supervisar los procesos industriales en detalle. Además, con el rápido aumento de la globalización, la complejidad de los productos y el aumento de las demandas de los clientes, las empresas están cambiando a tecnologías avanzadas para mejorar las operaciones de la cadena de suministro.
No solo la cadena de suministro, sino también la fabricación, los servicios de hostelería, el mantenimiento de equipamiento y toda la planta se operan automáticamente a través de tecnologías y habilitadas por sensores. Estas habilidades ayudan a revolucionar las industrias con técnicas basadas en datos y le permiten utilizar estos datos para analytics.
La tecnología del Internet de las cosas (IoT) está aportando formas nuevas y más baratas de establecer comunicación entre las "cosas". El blockchain ofrece transparencia, inmutabilidad, seguridad e interoperabilidad para crear ecosistemas tecnológicos, que antes no eran posibles. Statista pronostica que alrededor de 70 mil millones de dispositivos IoT estarán conectados para fines de 2025.
Además, la tecnología de inteligencia artificial (IA) ofrece un mayor valor a las industrias al reemplazar significativamente los elementos humanos con máquinas autónomas, robots, visión y otros. Además, el avance en la comunicación 5G es un catalizador positivo para nuestro entorno. Aprendamos cómo estas tres tecnologías contribuyen a mejorar las industrias.
Los datos son la esencia vital de cualquier negocio. Hoy en día, el big data tiene amplias aplicaciones en múltiples industrias, como la venta minorista, la atención médica, los servicios financieros, la agricultura, el petróleo y el gas, y muchas más. Las organizaciones que asimilan datos para resolver consultas de los clientes obtienen mayores beneficios junto con la retención de los consumidores. La demanda de big data está trascendiendo múltiples sectores y está impulsando significativamente la economía de mañana.
La tecnología del Internet de las cosas requiere que la nube funcione de forma eficiente y mantenga los datos protegidos. Además, la IA permaneció solo como modelo hasta la llegada del big data. Además, los datos son el componente principal involucrado en las estrategias para desarrollar conceptos de IA y machine learning. Estas tecnologías ahora se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, desde chatbots hasta vehículos autónomos. De hecho, es casi imposible que haya algún negocio que aún no haya sido objeto de la IA. El concepto introduce innovación y transformación rápida en las industrias para mejorar el rendimiento y el funcionamiento de los activos.
El uso de la combinación tecnológica permite a las industrias obtener múltiples beneficios y estar a la altura. Estos beneficios incluyen:
Tomando el ejemplo de Porsche, es oficialmente el primer fabricante de automóviles en probar conceptos de blockchain en vehículos. Ha colaborado con la empresa alemana XAIN para implementar las tecnologías para automatizar sus automóviles. La idea es garantizar la seguridad de los conductores con técnicas basadas en datos. Con sus teléfonos inteligentes, los conductores tendrán acceso a los datos de tráfico en un blockchain, que se reciben constantemente de los vehículos conectados en los alrededores. Por lo tanto, promueve el mantenimiento predictivo y la conducción autónoma a través de datos útiles para una experiencia de conducción mejor y más fluida.
En lo que respecta al negocio bursátil, muchas empresas emergentes están introduciendo conceptos de IA para predecir el mercado de valores. Esto se debe principalmente a la naturaleza altamente sospechosa de las acciones; los comerciantes y corredores requieren herramientas y conceptos innovadores para gestionar el mercado con respecto a predicciones, forecasting y verificaciones de transacciones. Por ello, tecnologías de alta gama como la IA tienen una enorme demanda para obtener resultados efectivos en el mercado bursátil.
La inteligencia artificial tiene un largo camino por recorrer en paralelo a la expansión tecnológica en las industrias, y el blockchain parece ser su compañero natural en esta carrera. Estadísticamente, la IA está a punto de generar alrededor de 100 mil millones de dólares de retorno de la inversión (ROI) en las industrias. Además, como pronosticó McKinsey, la IA generará entre 3.5 y 5.8 billones de dólares anuales para fines de 2025 en 19 industrias. La mayoría de las industrias están trabajando para implementar proyectos de ciudades inteligentes combinando conceptos de IoT, IA y blockchain. El trío ofrece beneficios significativos, como un menor consumo de energía, un monitoreo bien estructurado de los patrones de consumo y un desperdicio innecesario de recursos energéticos.
Además, se utilizan otros conceptos para impulsar el rendimiento industrial de forma más eficaz e inteligente con la ayuda de tecnologías de vanguardia. Sin duda, estos han hecho realidad los vehículos autónomos, los hogares inteligentes, la robótica y los sistemas cognitivos, lo que está teniendo un impacto positivo en nuestras vidas en los tiempos actuales.
La combinación de IA, IoT y blockchain está transformando nuestra forma de vivir y trabajar. Por ejemplo, a nivel personal, puede intercambiar energía verde con otro consumidor o devolver la energía a la red inteligente. Esto basta para reducir significativamente el uso de la energía como recurso y proporciona una distribución adecuada en todas las redes conectadas. Por lo tanto, podemos decir que, si bien la tecnología IoT permite una medición precisa de los datos, el blockchain proporciona transparencia y auditoría, y la IA proporciona la inteligencia necesaria para que el funcionamiento general sea más inteligente.
Además, el trío se puede utilizar para revolucionar la forma en que se proporcionan la identidad digital y las credenciales para cumplir con los requisitos industriales. El IoT identifica los datos, el blockchain controla los accesos a esos datos y la IA previene los fraudes. Esto refleja lo esenciales que son estas tres tecnologías para aportar transparencia a las redes sociales y mejorar en mayor medida las prácticas de responsabilidad social corporativa (RSC). Además, el blockchain ayuda a la IA a ampliar los datos, gestionar el intercambio de recursos y crear una economía de datos confiable y transparente para un progreso industrial exitoso.
La convergencia de la IA, el IoT y el blockchain promueve el uso de analytics de datos, lo que permite a los negocios industriales prestar servicios nuevos e innovadores a sus clientes. Ayuda a obtener una mejor business intelligence y habilita funcionalidades basadas en objetivos. Finalmente, ha llegado el momento de que podamos aprovechar el potencial de los conceptos basados en datos mediante el uso de tecnologías inteligentes. Lo más importante aquí es el poder transformador del entramado tecnológico para mejorar la competitividad empresarial en marketing, ventas, atención al cliente y muchos otros ámbitos.
