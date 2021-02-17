Mirando más allá del futuro industrial con IA, IoT y blockchain

El futuro industrial se avecina con una rápida transformación gracias a tecnologías de alta gama como la IA, el IoT y el blockchain.

Pero lo que hace que estas tecnologías sean tan distintas es su excelente capacidad para automatizar toda la infraestructura. Le resultará más fácil e inteligente supervisar los procesos industriales en detalle. Además, con el rápido aumento de la globalización, la complejidad de los productos y el aumento de las demandas de los clientes, las empresas están cambiando a tecnologías avanzadas para mejorar las operaciones de la cadena de suministro.

No solo la cadena de suministro, sino también la fabricación, los servicios de hostelería, el mantenimiento de equipamiento y toda la planta se operan automáticamente a través de tecnologías y habilitadas por sensores. Estas habilidades ayudan a revolucionar las industrias con técnicas basadas en datos y le permiten utilizar estos datos para analytics.

La tecnología del Internet de las cosas (IoT) está aportando formas nuevas y más baratas de establecer comunicación entre las "cosas". El blockchain ofrece transparencia, inmutabilidad, seguridad e interoperabilidad para crear ecosistemas tecnológicos, que antes no eran posibles. Statista pronostica que alrededor de 70 mil millones de dispositivos IoT estarán conectados para fines de 2025.

Además, la tecnología de inteligencia artificial (IA) ofrece un mayor valor a las industrias al reemplazar significativamente los elementos humanos con máquinas autónomas, robots, visión y otros. Además, el avance en la comunicación 5G es un catalizador positivo para nuestro entorno. Aprendamos cómo estas tres tecnologías contribuyen a mejorar las industrias.