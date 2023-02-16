El descubrimiento de fármacos impulsado por IA continúa ganando impulso y alcanzando hitos críticos. Exscientia informó sobre el primer candidato a fármaco diseñado por IA que entró en ensayos clínicos a principios de 2020. Desde entonces, empresas como Insilico Medicine, Evotec y Schrödinger han anunciado ensayos de fase I. A varios candidatos se les ha acelerado su desarrollo clínico a través de soluciones habilitadas para IA. Dentro de las empresas farmacéuticas centradas en el descubrimiento basado en IA, hay información disponible públicamente sobre unos 160 programas de descubrimiento, de los cuales 15 productos están en desarrollo clínico.

Algunos ejecutivos pueden pensar que la IA se puede entregar a través de la "herramienta en la nube pública" o por un solo equipo. Según nuestra experiencia trabajando con empresas de ciencias de la vida, este no es el caso. Obtener todo el valor de la IA requiere la transformación del proceso de descubrimiento que abarque nuevas tecnologías, nuevos talentos y nuevos comportamientos en toda la organización de I+D.

El proceso de descubrimiento impulsado por IA aporta valor en cuatro dimensiones: encontrar el objetivo biológico adecuado, diseñar una molécula pequeña como candidata preclínica, mejorar las tasas de éxito y ofrecer rapidez y eficiencia global.

Búsqueda de nuevos objetivos biológicos

Vemos que la comunidad de investigación y los científicos de las industrias buscan la integración de multiómica y datos clínicos con machine learning para lograr el reposicionamiento de medicamentos. Aprovechando los datos experimentales y el análisis de la literatura, es posible descubrir nuevas vías de enfermedades e interacciones polifarmacológicas y proteicas. La aplicación de la IA a las imágenes (y otras técnicas de diagnóstico que analizan rigurosamente los resultados fenotípicos) puede ofrecer oportunidades para identificar nuevos objetivos biológicos. Algunos de nuestros clientes buscan comprender las interacciones, la función y el movimiento de las proteínas utilizando técnicas de computación tradicionales, así como computación cuántica.

Utilizar nuevas técnicas para buscar nuevas moléculas

Gracias a una técnica de búsqueda a profundidad, hoy en día es posible extraer información de la investigación y los datos experimentales publicados para predecir nuevas estructuras de moléculas pequeñas y cómo se comportarán estas moléculas. Esta y otras técnicas se pueden utilizar para predecir las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas y ayudar a identificar los efectos no deseados.

Explore la promesa de la computación cuántica

Desde 2020, ha habido numerosas actividades y experimentos relacionados con la tecnología cuántica en el campo de las ciencias de la vida, que abarcan genómica, investigación y descubrimiento clínicos, diagnósticos, tratamientos e intervenciones. El machine learning impulsado por la tecnología cuántica, entrenado con diversos conjuntos de datos clínicos y del mundo real, se ha aplicado a la generación de entidades moleculares, el diagnóstico, la efectividad del forecasting y la radioterapia a medida.