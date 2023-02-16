El año pasado, a medida que las organizaciones de ciencias de la vida se vieron consumidas por la recuperación de la COVID-19, su enfoque tuvo que cambiar rápidamente para mitigar las limitaciones de la cadena de suministro, la escasez de mano de obra y habilidades, y para fin de año, las presiones inflacionarias, todo lo cual se exacerbó por la guerra entre Rusia y Ucrania.
Junto con estos desafíos, el impulso continuo para reducir costos, mejorar la eficiencia y la productividad, impulsar una mejor toma de decisiones y reducir el riesgo continuará impulsando la inversión farmacéutica en la nube, IA/ML, analytics y automatización en 2023 a pesar de las mayores tasas de interés.
Las organizaciones deben repensar sus modelos de negocio para servir a una variedad de objetivos estratégicos, y la IA desempeñará un papel cada vez más importante en todos ellos: apoyará el descubrimiento de fármacos, la diversidad de ensayos, el forecasting y las funciones de la cadena de suministro, y apoyará la participación y el cumplimiento de los ensayos descentralizados y los regímenes en el mercado. Estos cambios sentarán las bases para una mayor transformación de la industria a medida que la terapia génica y la salud de precisión estén más disponibles.
La Ley de Reducción de la Inflación de 2022 presiona a las empresas para que reduzcan los precios de los medicamentos y dispositivos en Estados Unidos, lo que hace que la industria farmacéutica aproveche la tecnología para impulsar la eficiencia de costos y mantener los márgenes. A nivel mundial, el cambiante debate político en torno al acceso y la asequibilidad de los productos farmacéuticos patentados ejerce presiones adicionales. Un entorno inflacionario ralentizará la investigación y desarrollo tradicionales y dejará a la industria farmacéutica sin otra opción que investigar la IA/ML y técnicas relacionadas para acelerar el descubrimiento y la reutilización de fármacos, reduciendo al mismo tiempo los costos. Esto también estimulará nuevas asociaciones (por ejemplo, empresas farmacéuticas que trabajan con laboratorios de investigación o proveedores que trabajan con pagadores) a través de aprendizaje federado y ecosistemas digitales basados en la nube.
Los costos de fabricación y los costos de los ensayos clínicos seguirán aumentando. El costo de los ingredientes farmacéuticos activos ha aumentado hasta en un 70 % desde 2018. Reclutar pacientes in situ y mantener ensayos in situ sigue siendo prohibitivamente costoso. Pharma se centrará en el reclutamiento digital de pacientes a través de publicidad social y participación digital (incluidos los wearables) a lo largo de los ensayos para gestionar la adherencia y la persistencia. Las estructuras de prueba descentralizadas llevarán a la farmacéutica a centrarse más en la ciberseguridad y la información de salud protegida (PHI) mientras administra los costos asociados.
Los costos de operación de las instalaciones de fabricación aumentarán a medida que los precios de la energía continuarán aumentando. Prevemos que las empresas avanzarán significativamente hacia la digitalización para reducir costos, mejorar la calidad, reducir las retiradas y mejorar la seguridad. Las instalaciones predigitales con procesos manuales respaldados por mano de obra costosa ya no serán la norma.
La repriorización estratégica debería ser lo más importante para los altos ejecutivos. El año pasado, Pfizer y GSK abandonaron el sector de la salud del consumidor para priorizar el desarrollo de nuevos medicamentos y vacunas y la innovación. Vimos fusiones y adquisiciones dirigidas para reponer los pipelines, que continuarán en 2023. Novartis se separó de Sandoz, su negocio de genéricos, y está optimizando sus esfuerzos de investigación en torno a productos farmacéuticos innovadores. Sanofi y el gigante de genéricos Sun Pharmaceuticals se están reposicionando para ingresar a la industria farmacéutica especializada y esta última lanza un nuevo biológico altamente competitivo para la psoriasis.
Las empresas están reconociendo que se requieren modelos de negocio divergentes: la industria farmacéutica innovadora requiere importantes inversiones de capital para apoyar la investigación de vanguardia habilitada por la nueva tecnología, mientras que los modelos de negocio genéricos y de salud del consumidor exigen una escala sin precedentes, acceso a la distribución y estrechas asociaciones con las farmacias. Un aumento de la relación riesgo-rentabilidad para los innovadores llevará a las empresas a formar asociaciones de investigación y tecnología que combinen el mejor talento con las técnicas de computación más innovadoras, en lugar de fusiones o adquisiciones directas.
La agitación y los trastornos causados por la COVID-19 han dado a los líderes del sector farmacéutico una mayor concientización de la resiliencia al entregar medicamentos y terapias innovadoras a las comunidades, lo que subraya la importancia de invertir en forecasting y cadenas de suministro.
Forecasting
Forecasting sigue siendo un punto débil para muchas organizaciones. Según un estudio reciente de IBM, el 57 % de los directores ejecutivos (CEO) consideran que el CFO desempeñará el papel más crucial en sus organizaciones en los próximos dos o tres años. Los procesos heredados, la volatilidad de la demanda y el aumento del volumen y la complejidad de los datos exigen un nuevo enfoque. Los ciclos de pronóstico trimestrales tradicionales (que son manuales y engorrosos) producen predicciones inexactas.
Las empresas líderes invertirán en IA, ML y flujos de trabajo inteligentes para ofrecer capacidades de forecasting de extremo a extremo que empleen feeds en tiempo real de múltiples fuentes de datos, aprovechando cientos de modelos de IA y ML, para ofrecer pronósticos más granulares y precisos e insights de los clientes. Estas capacidades cambiarán fundamentalmente el papel de las organizaciones financieras al enfatizar la velocidad del insight, la adopción de la toma de decisiones basada en datos y la escalabilidad de los analytics dentro de la empresa.
Cadena de suministro
Los líderes empresariales se centrarán en soluciones de cadena de suministro que impulsen la transparencia en el abastecimiento, la fabricación, la entrega y la logística, al tiempo que minimizan los costos, el desperdicio y el tiempo. Los CSCO están modernizando las operaciones de la cadena de suministro mediante el uso de IA para aprovechar datos no estructurados en tiempo real e integrando automatización, blockchain y computación perimetral para gestionar operaciones y recopilar y conectar información a través de múltiples fuentes.
Tras la COVID-19, observamos que los líderes ven la cadena de suministro como una función organizacional central en lugar de una de apoyo. David Volk, director ejecutivo de planificación de la cadena de suministro clínica de Roche, afirma: “Somos una organización en red y colaboramos mucho más ampliamente entre todos nuestros socios y la industria. Nos vemos como una organización de cadena de suministro, y una parte importante del valor que aportamos a los pacientes radica en optimizar nuestra cadena de suministro e inventario globales. Esa es una mentalidad muy diferente, y ha cambiado la forma en que dirigimos la organización”.
La sustentabilidad de la cadena de suministro también se sitúa entre las máximas prioridades para los CEO. El 48 % de los CEO encuestados dice que aumentar la sustentabilidad es una prioridad principal, un 37 % más desde 2021. El 44 % cita la falta de insights basados en datos como barreras para lograr los objetivos de sustentabilidad. La visibilidad integral del impacto en la sustentabilidad, como las métricas sobre emisiones y residuos desde la materia prima hasta la entrega, desbloqueará un nuevo nivel de información que posicionará a los CSCO como facilitadores clave para que las empresas logren su visión de sustentabilidad y ESG.
La terapia génica es la nueva frontera de la medicina. Se centra en la modificación de los genes de una persona para tratar o curar enfermedades, como el cáncer, las enfermedades genéticas y las enfermedades infecciosas. La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) aprobó la primera terapia génica en Estados Unidos en 2017. Desde entonces, se han aprobado más de 20 productos de terapia celular y génica.
Según la Alliance for Regenerative Medicine, podríamos ver cinco terapias génicas más para enfermedades raras introducidas en el mercado estadounidense en 2023, incluidos nuevos tratamientos para la enfermedad de células falciformes, la distrofia muscular de Duchenne y la hemofilia.
Estas terapias desafiarán a las organizaciones de ciencias de la vida a replantear sus modelos de negocio. ¿Cómo determinarán de manera eficiente qué pacientes son elegibles para estas terapias? ¿Cómo obtendrán la sangre del paciente como parte de la terapia? ¿Cómo contratarán a los pagadores para el reembolso, dado que estas terapias pueden costar más de 3 millones de dólares por tratamiento? ¿Cómo harán un seguimiento de los resultados del tratamiento para los acuerdos basados en resultados? Será necesario abordar estas preguntas y muchas más que abarcan los modelos de pago, la experiencia del consumidor, la cadena de suministro y la fabricación.
Un factor clave en el crecimiento de las terapias génicas y la adopción de la salud de precisión es el crecimiento y la accesibilidad de la secuenciación de ADN de próxima generación (NGS). La NGS se volverá más común, trasladando la ciencia fuera del laboratorio para ofrecer una mejor atención al paciente y resultados a escala. La NGS ofrece un rendimiento, escalabilidad y velocidad ultraaltos y ha revolucionado la industria al permitir una amplia variedad de análisis en múltiples aplicaciones a un nivel nunca antes posible. Esto incluye ofrecer secuenciación de todo el genoma a precios accesibles y prácticos para investigadores, científicos, médicos y pacientes. Un ejemplo es el nuevo secuenciador Illumina NovaSeq X lanzado en septiembre de 2022, que es dos veces más rápido que los modelos anteriores y capaz de secuenciar 20 000 genomas por año a un costo de 200 dólares por genoma. A medida que el precio de secuenciar genomas disminuye, la capacidad para apoyar la atención médica personalizada y la terapia génica a escala seguirá creciendo.
Las limitaciones de los ensayos clínicos tradicionales se amplificaron durante la pandemia de COVID-19 y han acelerado el uso de ensayos clínicos descentralizados (DCT). Existe una clara necesidad de mejorar los formatos de estudio para que se acceda e incluya a poblaciones más amplias y equitativas. Las nuevas tecnologías ayudarán a integrar los puntos de datos de los pacientes y a obtener insights holísticos como nunca antes. Las organizaciones de ciencias de la vida aumentarán su uso de DCT para realizar estudios globales y llevar nuevas terapias al mercado. Esperamos un número récord de ensayos descentralizados en 2023.
Los beneficios clave de los DCT incluyen:
A medida que los DCT se adopten más ampliamente, diseñar ensayos en torno a la experiencia del paciente será crítico para garantizar un compromiso claro y transparente y una participación voluntaria y activa. Metodologías como Enterprise Design Thinking pueden proporcionar un marco útil. Del mismo modo, la integración de datos de pacientes de múltiples fuentes, como registros médicos y de salud electrónicos, plataformas electrónicas de captura de datos, sistemas de gestión de datos clínicos, wearables y otras tecnologías digitales, requerirá un enfoque más abierto para el intercambio de información.
La computación cuántica permitirá capacidades de DCT más avanzadas para el reclutamiento, la selección del sitio de ensayo y la optimización y la vigilancia de los pacientes. Los algoritmos cuánticos pueden superar a los algoritmos informáticos existentes, lo que permite un mejor análisis de los datos integrados de los pacientes a escala.
En los próximos años, los ensayos descentralizados se convertirán en la norma, mejorando la capacidad de reclutar, seleccionar y realizar ensayos clínicos a escala, garantizando que poblaciones completas y diversas estén representadas y que los tratamientos que salvan vidas se aprueben y lancen más rápidamente.
El descubrimiento de fármacos impulsado por IA continúa ganando impulso y alcanzando hitos críticos. Exscientia informó sobre el primer candidato a fármaco diseñado por IA que entró en ensayos clínicos a principios de 2020. Desde entonces, empresas como Insilico Medicine, Evotec y Schrödinger han anunciado ensayos de fase I. A varios candidatos se les ha acelerado su desarrollo clínico a través de soluciones habilitadas para IA. Dentro de las empresas farmacéuticas centradas en el descubrimiento basado en IA, hay información disponible públicamente sobre unos 160 programas de descubrimiento, de los cuales 15 productos están en desarrollo clínico.
Algunos ejecutivos pueden pensar que la IA se puede entregar a través de la "herramienta en la nube pública" o por un solo equipo. Según nuestra experiencia trabajando con empresas de ciencias de la vida, este no es el caso. Obtener todo el valor de la IA requiere la transformación del proceso de descubrimiento que abarque nuevas tecnologías, nuevos talentos y nuevos comportamientos en toda la organización de I+D.
El proceso de descubrimiento impulsado por IA aporta valor en cuatro dimensiones: encontrar el objetivo biológico adecuado, diseñar una molécula pequeña como candidata preclínica, mejorar las tasas de éxito y ofrecer rapidez y eficiencia global.
Búsqueda de nuevos objetivos biológicos
Vemos que la comunidad de investigación y los científicos de las industrias buscan la integración de multiómica y datos clínicos con machine learning para lograr el reposicionamiento de medicamentos. Aprovechando los datos experimentales y el análisis de la literatura, es posible descubrir nuevas vías de enfermedades e interacciones polifarmacológicas y proteicas. La aplicación de la IA a las imágenes (y otras técnicas de diagnóstico que analizan rigurosamente los resultados fenotípicos) puede ofrecer oportunidades para identificar nuevos objetivos biológicos. Algunos de nuestros clientes buscan comprender las interacciones, la función y el movimiento de las proteínas utilizando técnicas de computación tradicionales, así como computación cuántica.
Utilizar nuevas técnicas para buscar nuevas moléculas
Gracias a una técnica de búsqueda a profundidad, hoy en día es posible extraer información de la investigación y los datos experimentales publicados para predecir nuevas estructuras de moléculas pequeñas y cómo se comportarán estas moléculas. Esta y otras técnicas se pueden utilizar para predecir las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas y ayudar a identificar los efectos no deseados.
Explore la promesa de la computación cuántica
Desde 2020, ha habido numerosas actividades y experimentos relacionados con la tecnología cuántica en el campo de las ciencias de la vida, que abarcan genómica, investigación y descubrimiento clínicos, diagnósticos, tratamientos e intervenciones. El machine learning impulsado por la tecnología cuántica, entrenado con diversos conjuntos de datos clínicos y del mundo real, se ha aplicado a la generación de entidades moleculares, el diagnóstico, la efectividad del forecasting y la radioterapia a medida.
Para proveedores de atención médica
Las visitas presenciales convencionales a los proveedores de atención médica (HCP) han alcanzado el límite de eficacia. Los profesionales de la salud ahora esperan enfoques personalizados y acceso instantáneo al conocimiento. El mayor escrutinio por parte de las autoridades públicas, junto con la COVID-19, interrumpió un enfoque tradicional en el que los representantes de ventas tenían oficinas y hospitales de HCP como su segundo hogar. Surgió un modelo de participación virtual que, en su forma actual, resulta menos eficaz.
Al mismo tiempo, la industria ve el valor de una estrategia omnicanal de participación de HCP: nuestro análisis muestra un 5-10 % más de satisfacción con una nueva experiencia de HCP, un 15-25 % más de gasto en marketing efectivo, un aumento del 5-7 % en prescriptores activos y hasta un aumento del 15 % en los ingresos recurrentes según la indicación.
Las empresas farmacéuticas disponen de datos suficientes sobre determinados productos para ofrecer una experiencia personalizada a los HCP. Un enfoque de analytics impulsado por IA para la interacción con los médicos proporciona el mayor impacto, ya que mejora tanto su velocidad para tomar decisiones como su concientización de la evidencia clínica más reciente. Las estrategias de tecnología y datos bien definidas, junto con la gestión de cambios y los programas de identificación de talentos, son clave para el éxito.
Para pacientes
La adherencia y la persistencia son desafíos importantes en una industria que atiende a pacientes crónicos. Además, con los nuevos modelos de reembolso, los pagadores incentivan los casos "completos" que logran una remisión prolongada o, para pacientes agudos, recuperación funcional. Para seguir vendiendo medicamentos y recibir pagos por ellos, los pacientes deben tomarlos continuamente. Para muchas indicaciones, los pacientes tienen muchas opciones farmacéuticas. Las empresas exitosas se diferenciarán en el mercado ofreciendo soporte digital para sus productos farmacéuticos, involucrando a los pacientes en su atención en sus teléfonos inteligentes a través de programas de gamificación e incentivos.
La IA sustenta las tendencias mencionadas anteriormente. Si bien la tecnología de IA existe desde hace décadas, su adopción en las ciencias de la vida se ha acelerado en los últimos años, lo que ha afectado el desarrollo de fármacos, los ensayos clínicos y las cadenas de suministro. La IA se infunde en muchas de nuestras interacciones diarias, desde llamar a una aerolínea para volver a reservar boletos, pedirle a Alexa que reproduzca música y encienda las luces y recibir la aprobación de un préstamo, hasta proporcionar recomendaciones de tratamiento automatizadas a los pacientes basadas en su historial clínico y las últimas pautas de tratamiento.
A medida que la IA siga impregnando nuestras vidas, la supervisión pasará a ocupar un lugar destacado. Tanto Estados Unidos como la UE consideran que la regulación es esencial para el desarrollo de herramientas de IA en las que los consumidores puedan confiar. Las empresas de ciencias de la vida deben comprender el impacto que las regulaciones de IA tienen en sus modelos de negocio y que desempeñan un papel proactivo para influir en estas políticas en el interés de mejores resultados para los pacientes.
Por ejemplo, Policy Lab de IBM adopta un enfoque proactivo para proporcionar a los responsables políticos una visión y recomendaciones aplicables en la práctica para aprovechar los beneficios de la innovación, asegurando la confianza en un mundo que está siendo remodelado por los datos. IBM colabora con organizaciones y responsables políticos para compartir nuestra perspectiva y apoyar las innovaciones responsables. Uno de esos proyectos de ley fue el Proyecto técnico para una Carta de Derechos de la IA de la administración Biden-Harris, publicado en septiembre de 2022. Como se establece en el proyecto de ley, "los sistemas de IA tienen el potencial de aportar beneficios sociales increíbles, pero solo si hacemos el arduo trabajo de garantizar que los productos y servicios de IA sean seguros, precisos, transparentes, libres de sesgos dañinos y confiables". El proyecto de ley establece cinco protecciones de sentido común a las que todos en Estados Unidos deberían tener derecho en el diseño, desarrollo y despliegue de IA y otras tecnologías automatizadas:
La aplicación de la IA no se está desacelerando, ni tampoco el escrutinio al que se somete. Las organizaciones dedicadas a las ciencias de la vida se diferenciarán por tener un lugar en la mesa. Buscarán oportunidades para influir en la política de salud de la IA y ofrecer soluciones éticas y responsables impulsadas por IA que complementen su cartera de productos existente y mejoren la experiencia de pacientes y proveedores y los resultados de atención médica a costos reducidos.
Las empresas de ciencias de la vida, especialmente en farmacéutica y biotecnología, pueden demostrar ser resilientes a pesar de las presiones inflacionarias. Deben centrarse en la especialización del modelo de negocio en innovación e invención, los genéricos empresariales y la salud del consumidor. La fuerte demanda puede ayudar a las empresas a superar los desafíos comerciales y posicionar a la industria para un crecimiento constante impulsado por la innovación. Es crucial adoptar nuevas tecnologías, en particular la computación de vanguardia y la IA, para ofrecer avances importantes que puedan representar un cambio de paradigma en el descubrimiento de fármacos, la optimización del sitio de ensayos clínicos y, en última instancia, el compromiso con una persona que recibe atención. Actuar con audacia en 2023 con una estrategia y priorización claramente articuladas pondrá tanto a las organizaciones maduras de ciencias de la vida como a los nuevos actores en el camino correcto. Las empresas que se centren en la estrategia y la innovación serán las mayores ganadoras.