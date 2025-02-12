Desde una mejor gestión de la cadena de suministro hasta analytics y experiencia del cliente más avanzados, la IA está impactando todas las áreas del negocio de venta minorista. Puede mejorar tanto la experiencia en línea como en la tienda para clientes y empleados por igual.

Los minoristas están adoptando las tecnologías de IA porque pueden producir resultados tangibles. De hecho, los directivos creen que la contribución de la IA al crecimiento de los ingresos de venta minorista aumentará un 133 % entre 2023 y 2027, según un estudio del IBM Institute for Business Value 1.

Muchos ejecutivos de empresas de venta minorista entienden la importancia de la IA, ya que casi 9 de cada 10 ejecutivos afirman tener estructuras organizacionales, políticas y procesos claros para la gobernanza de la IA. Sin embargo, menos de una cuarta parte de las organizaciones implementan plenamente y revisan continuamente las herramientas de Gobernanza de la IA, lo que pone en riesgo la confianza en la marca.

Además, es posible que las organizaciones no estén preparadas de otras maneras. Por ejemplo, el Institute for Business Value proyecta que solo el 31 % de su fuerza laboral necesita volver a capacitarse o desarrollar nuevas habilidades en ese mismo período de tiempo, subestimando el apoyo requerido en el proceso.