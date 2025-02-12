Desde una mejor gestión de la cadena de suministro hasta analytics y experiencia del cliente más avanzados, la IA está impactando todas las áreas del negocio de venta minorista. Puede mejorar tanto la experiencia en línea como en la tienda para clientes y empleados por igual.
Los minoristas están adoptando las tecnologías de IA porque pueden producir resultados tangibles. De hecho, los directivos creen que la contribución de la IA al crecimiento de los ingresos de venta minorista aumentará un 133 % entre 2023 y 2027, según un estudio del IBM Institute for Business Value 1.
Muchos ejecutivos de empresas de venta minorista entienden la importancia de la IA, ya que casi 9 de cada 10 ejecutivos afirman tener estructuras organizacionales, políticas y procesos claros para la gobernanza de la IA. Sin embargo, menos de una cuarta parte de las organizaciones implementan plenamente y revisan continuamente las herramientas de Gobernanza de la IA, lo que pone en riesgo la confianza en la marca.
Además, es posible que las organizaciones no estén preparadas de otras maneras. Por ejemplo, el Institute for Business Value proyecta que solo el 31 % de su fuerza laboral necesita volver a capacitarse o desarrollar nuevas habilidades en ese mismo período de tiempo, subestimando el apoyo requerido en el proceso.
Muchas organizaciones están comenzando su camino hacia la IA centrándose en la integración dentro de unas pocas funciones. Los ejecutivos están alineados sobre cómo la IA revoluciona su trabajo en varias áreas. Por ejemplo, los ejecutivos del estudio IBM Institute for Business Value para IA dijeron que identificaron tres áreas en las que ya estaban avanzando mediante el uso de IA: pronóstico de demanda (88 %), help desk de RR. HH. (87 %), soporte de TI y corrección de problemas (84 %).
Por ejemplo, el minorista alemán Edeka colaboró con IBM empleando las plataformas IBM® watsonx Discovery e IBM® watsonx.ai para procesar documentos manuales y técnicos y crear una base de conocimiento que el equipo de TI pueda emplear para agilizar la corrección de los problemas. Centrarse en las mejoras individuales es un buen comienzo, pero los minoristas más avanzados deben moverse rápidamente para establecer una estrategia integral de IA. Actuar rápidamente crea una mejor oportunidad para tomar decisiones más inteligentes sobre dónde invertir y cómo aprovechar al máximo los beneficios de la IA.
Las organizaciones solo pueden maximizar el valor de sus inversiones en IA si escalan más allá de los avances rápidos y pilotos hacia una inyección integral de la tecnología en diversas áreas del negocio.
Los ejecutivos proyectan que la parte de IA de su gasto presupuestario de TI aumentará en un 19 % durante el próximo año, lo que significa que el gasto de TI en IA será del 1.04 %.
Curiosamente, se espera que el gasto en IA fuera del presupuesto de TI aumente un 52 % (2.28 % como porcentaje de los ingresos). En conjunto, el 3.32 % de los ingresos podrían dedicarse al gasto en IA el próximo año. Para una empresa de mil millones de dólares, eso equivale a 33.2 millones de dólares para el gasto total en IA. Las organizaciones deben considerar si están invirtiendo lo suficiente en IA y tomar las decisiones presupuestarias adecuadas.
El estudio del IBM Institute for Business Value reveló que las tres áreas principales de inversión planificada eran marketing y experiencia del cliente, seguridad informática y finanzas. Las áreas menos seleccionadas para la inversión fueron las tiendas, el desarrollo de productos,la producción y la fabricación.
Descuidar la capacidad de utilizar la IA para mejorar la experiencia en la tienda podría ser un error significativo para los minoristas. La IA puede personalizar experiencias de compra como precios dinámicos y recomendaciones personalizadas. También puede ayudar a los minoristas a planificar mejor cómo utilizan sus bienes inmobiliarios. Alrededor del 60 % de los clientes quieren utilizar tecnologías de IA cuando compran, realizan investigación de productos (86 %), buscan ofertas (79 %) y resuelven sus problemas (82 %).
Por ejemplo, Kroger introdujo el procesamiento por lotes dinámico habilitado para IA en su proceso de almacenar. La solución clasifica 200 000 contenedores por segundo para construir el carro de recolección más eficiente e identificar la ruta más eficiente a través del almacenar. Este enfoque dio como resultado una reducción del 10 % en los pasos y un menor tiempo de entrega en sus almacenar de mayor volumen.
El uso de la IA creó una era agéntica en la que tanto los empleados como los consumidores comienzan a utilizar agentes de IA para navegar por el mundo. Sin duda, a algunos empleados les preocupa cómo la IA podría afectar sus trabajos. Pero la mayoría acepta que la IA juega un papel fundamental en sus carreras en curso.
El 96 % de los ejecutivos afirma que sus empleados utilizan la IA y la IA generativa de forma moderada o significativa en el trabajo. Esto aumentará a medida que utilicen agentes de IA para hacer preguntas, recordar información y solicitar al agente que realice tareas.
De igual manera, los empleados esperan que sus empleadores los capaciten para usar mejor la IA. De hecho, una encuesta separada del Institute for Business Value de IBM entre los trabajadores encontró que más de dos tercios de los empleados se unirán a otra empresa si ese empleador brinda capacitación tecnológica.
Sin embargo, la mayoría de las empresas creen que la IA mejora el trabajo que realizan y no solo automatiza tareas que antes realizaban los empleados. Como afirmó el autor del informe "incorporación dela IA en el ADN de su marca": "Los líderes de la industria saben que muchas áreas que definen la marca exigen intuición humana, creatividad, inteligencia emocional y experiencia que pueden complementarse con la IA".
Las marcas que intentan incorporar IA por su cuenta pueden pasar por alto las mejores prácticas o no incorporar la última y mejor tecnología en sus sistemas. La investigación de IBM Institute for Business Value identificó que el 65 % de las organizaciones se asocian2 o planean asociarse con organizaciones estratégicas para crear un modelo de lenguaje de gran tamaño para iniciativas de IA generativa. Esto ayuda a garantizar que las empresas tengan acceso a los últimos avances en desarrollo de modelos, plataformas y herramientas para integrar verdaderamente la IA en toda la organización. Socios como IBM pueden proporcionar tecnologías y soluciones de IA y nube híbrida que ayudan a los minoristas a mejorar las operaciones, promover la sustentabilidad y ofrecer una experiencia del cliente fluida en todo el entorno omnicanal.
Los minoristas son responsables de muchos tipos diferentes de datos, desde información de pago hasta historiales de compras y datos confidenciales de los clientes.
Por todo el valor que la IA puede producir, también puede crear una gran inquietud en los empleados y clientes si se despliega de manera incorrecta o desigual. Los minoristas necesitan políticas de gobernanza bien establecidas para determinar cómo manejan, almacenan y acceden a esos datos. Esa gobernanza también debe incluir medidas de seguridad avanzadas para proteger esos datos protegiendo contra violaciones de seguridad y resolviendo rápidamente cualquier ataque exitoso.
Los directivos también están preocupados por el potencial de la IA para crear información engañosa, violar la privacidad, empeorar la equidad y aumentar el sesgo. De hecho, más de dos tercios de los consumidores admiten que evitan las recomendaciones impulsadas por IA porque son con sesgo o estereotipadas. Las compañías deben ser transparentes con todos los stakeholders sobre cómo emplean la IA y en qué escenarios. También deben explicar cómo eliminan o mitigan el sesgo. Finalmente, deben comunicar a los consumidores cómo la IA que están utilizando les proporciona beneficios a través de la calidad del servicio o la reducción de costos.
Los minoristas deben adoptar la IA para optimizar sus Operaciones y aportar más valor a sus stakeholders, incluidos socios, empleados y clientes. Pero requiere los niveles adecuados de inversión y visión estratégica para aprovechar al máximo la tecnología emergente. Aprenda más revisando el informe del Institute for Business Value informe y comuníquese para aprender más sobre cómo IBM puede ayudarle a utilizar la IA para mejorar la eficiencia y generar más ingresos.
