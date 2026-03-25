Para muchos equipos de ITOps, cualquier inversión en IA podría ser mejor que ninguna, según un nuevo informe de la empresa de investigación de mercado Omdia, titulado “Moderninizing IT Operations in the Agentic Era”.

El informe encargado por IBM revela que, incluso entre las organizaciones que entregan menos del 10 % de sus tareas de ITOps a la IA, el 92 % observa mejoras operativas. Este hallazgo refuerza una estrategia cada vez más común: comenzar con una integración simple gana antes de avanzar a despliegues de IA más complejos.

Sin embargo, decidir qué áreas de ITOps priorizar puede ser abrumador, especialmente cuando se espera que los equipos de TI ya ofrezcan menores costos, mayor eficiencia operativa y una entrega más rápida en arquitecturas y servicios cada vez más distribuidos.

Además, la IA y los flujos de trabajo agénticos han complicado aún más los despliegues de TI. A algunos equipos les cuesta proporcionar a los modelos datos propios suficientes. Otros carecen de la experiencia técnica necesaria para diseñar y mantener nuevas automatizaciones y flujos de trabajo. Por otra parte, sin un control y una supervisión adecuados, los agentes pueden realizar acciones no autorizadas o indeseadas, lo que genera riesgos para la seguridad y el cumplimiento. E incluso en casos de uso simples, las inversiones mal dirigidas en iniciativas de IA pueden producir errores costosos.

A pesar de estos desafíos, la integración de la IA está impulsando la innovación de ITOps a un ritmo sin precedentes. Para el 39 % de las organizaciones, la IA ahora realiza al menos la mitad de las tareas de ITOps junto con los humanos. Los primeros usuarios informan mejores capacidades de detección de amenazas, mantenimiento predictivo, automatización de flujos de trabajo y optimización de costos, entre otros beneficios.