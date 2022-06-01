Por qué la modernización de ISO es tan importante para las instituciones financieras

Con la migración al estándar de mensajería financiera ISO 20022, el mundo avanza hacia un sistema estandarizado de mensajería de pagos. La ISO 20022, que SWIFT habilitará para los pagos transfronterizos a partir de agosto de 2022, beneficiará significativamente a las instituciones financieras (FI). Pero el camino de estas instituciones hacia la adopción puede resultar bastante desafiante. Para implementar con éxito el nuevo estándar, las IF necesitarán una solución integral para la traducción entre formatos de mensajes existentes e ISO 20022.
Esta transición ofrece una oportunidad de oro para mejorar el funcionamiento de los pagos. En un mundo de pagos instantáneos y aumento del fraude en pagos en el ámbito de los pagos digitales, debemos aprovechar esta oportunidad para reducir el fraude, mejorar el cumplimiento y construir una infraestructura de pagos mejor y más robusta. Idealmente, una solución ofrecerá interoperabilidad continua entre las diferentes redes de pago que cumplen con ISO.
Dado que la norma y su adopción continúan evolucionando, la solución debe estar preparada para el futuro para los cambios ISO 20022 a medida que se producen. Una solución nativa de ISO facilitará la adopción de nuevos requisitos a medida que se publiquen. Las empresas tendrán la opción de integrar los pagos en sus procesos completos de pedido a pago, en lugar de tener que emplear procesos empresariales separados para facturar, recibir un pago y, finalmente, conciliar ese pago. La integración simplifica el proceso de principio a fin.
Los mensajes nativos de ISO pueden contener más datos que con los estándares anteriores. Al aprovechar estos datos adicionales, las FI pueden alcanzar un nivel más alto de protección contra delitos financieros, AML y sanciones. Las empresas pueden gestionar mejor el riesgo de efectivo y liquidez a través de una aplicación de efectivo más rápida, y tanto las corporaciones como las instituciones de crédito pueden predecir los flujos de efectivo.
Con un acceso más fácil a conjuntos de datos estandarizados, las FI pueden obtener analytics más rápido y usar datos de flujo de pagos para proporcionar business intelligence que antes no estaba disponible en otras transmisiones de pago.
El desarrollo de una capa de transformación habilitada por API de ISO ayuda a las IF a crear una estrategia de negocio que defina claramente las experiencias y productos diferenciados que ofrece la empresa. Y con un enfoque continuo en las API de ISO, las IF pueden conectarse a sus ecosistemas para ofrecer sus experiencias y productos diferenciados.
Con una solución de capa de transformación de API basada en mensajes ISO 20022, una IF puede transformar sus mensajes heredados del sistema de pago en un formato de mensaje específico de ISO 20022 para el sistema descendente. Esto es casi un requisito previo para que muchas FI puedan cerrar la brecha hasta que tengan capacidad nativa ISO 20022 en sus sistemas.
Los formatos heredados propietarios, como SWIFT MT, ya son bien conocidos y se utilizan ampliamente en las industrias, por lo que llevará tiempo acostumbrarse a ISO 20022. Existe una oportunidad estratégica para permitir unos años de convivencia entre las normas heredadas y de ISO. Pero es importante proporcionar a los usuarios finales una interfaz que muestre los mensajes originales y convertidos de forma clara e inequívoca, al tiempo que proporciona funcionalidades que se dan cuenta del valor de los campos de mensajes enriquecidos de ISO.
Una adopción exitosa de ISO 20022 debe cumplir varios objetivos: reducir la complejidad de TI, permitir la agilidad, habilitar a los socios, integrarse perfectamente y cumplir con los requisitos normativos. Estos objetivos pueden sonar familiares: son objetivos para la mayoría de los sistemas de TI de las FI en general. Pero adquieren una mayor importancia al priorizar los sistemas habilitados para ISO 20022.
Esto es especialmente cierto para el primer objetivo, reducir la complejidad de TI. Simplemente agregar una capa ISO 20022 a un sistema complejo existente como táctica para abordar la brecha inmediata puede resolver el problema inmediato, pero no aborda el objetivo estratégico a largo plazo de reducir la complejidad. De hecho, al pasar a arquitecturas y procesamiento nativos de ISO 20022, una solución táctica puede ser desechable o incluso suponer un obstáculo para alcanzar ese objetivo.
El futuro de la mensajería financiera aún se está escribiendo con respecto a ISO 20022. Pero la planificación estratégica a largo plazo no puede esperar. Las instituciones que se adapten ahora estarán mejor preparadas para los cambios futuros.
