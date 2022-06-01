Por qué la modernización de ISO es tan importante para las instituciones financieras

Esta transición ofrece una oportunidad de oro para mejorar el funcionamiento de los pagos. En un mundo de pagos instantáneos y aumento del fraude en pagos en el ámbito de los pagos digitales, debemos aprovechar esta oportunidad para reducir el fraude, mejorar el cumplimiento y construir una infraestructura de pagos mejor y más robusta. Idealmente, una solución ofrecerá interoperabilidad continua entre las diferentes redes de pago que cumplen con ISO.

Dado que la norma y su adopción continúan evolucionando, la solución debe estar preparada para el futuro para los cambios ISO 20022 a medida que se producen. Una solución nativa de ISO facilitará la adopción de nuevos requisitos a medida que se publiquen. Las empresas tendrán la opción de integrar los pagos en sus procesos completos de pedido a pago, en lugar de tener que emplear procesos empresariales separados para facturar, recibir un pago y, finalmente, conciliar ese pago. La integración simplifica el proceso de principio a fin.

Los mensajes nativos de ISO pueden contener más datos que con los estándares anteriores. Al aprovechar estos datos adicionales, las FI pueden alcanzar un nivel más alto de protección contra delitos financieros, AML y sanciones. Las empresas pueden gestionar mejor el riesgo de efectivo y liquidez a través de una aplicación de efectivo más rápida, y tanto las corporaciones como las instituciones de crédito pueden predecir los flujos de efectivo.

Con un acceso más fácil a conjuntos de datos estandarizados, las FI pueden obtener analytics más rápido y usar datos de flujo de pagos para proporcionar business intelligence que antes no estaba disponible en otras transmisiones de pago.

El desarrollo de una capa de transformación habilitada por API de ISO ayuda a las IF a crear una estrategia de negocio que defina claramente las experiencias y productos diferenciados que ofrece la empresa. Y con un enfoque continuo en las API de ISO, las IF pueden conectarse a sus ecosistemas para ofrecer sus experiencias y productos diferenciados.

Con una solución de capa de transformación de API basada en mensajes ISO 20022, una IF puede transformar sus mensajes heredados del sistema de pago en un formato de mensaje específico de ISO 20022 para el sistema descendente. Esto es casi un requisito previo para que muchas FI puedan cerrar la brecha hasta que tengan capacidad nativa ISO 20022 en sus sistemas.