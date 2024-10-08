¿La IA está salvando empleos... o quitándolos?

Una de las principales razones por las que es complicado es que la IA está contribuyendo a aumentar la demanda de profesionales de la ciberseguridad de dos maneras generales. En primer lugar, los actores maliciosos utilizan la IA para superar las defensas de seguridad y aumentar el riesgo general de filtraciones de datos. Los malos pueden usar cada vez más herramientas basadas en IA para mejorar el reconocimiento y la elaboración de perfiles de objetivos. Permite tácticas de ingeniería social más sofisticadas, incluyendo la suplantación de deepfake y campañas de desinformación a gran escala, al tiempo que facilita la evasión de sistemas de detección mediante técnicas de IA adversariales. Además, la IA ayuda a los atacantes a automatizar el escaneo de vulnerabilidades, la explotación y los procesos de exfiltración de datos, haciendo que los ciberataques complejos sean más accesibles para las personas menos capacitadas y aumentando potencialmente la escala y el impacto de las brechas.

En segundo lugar, el despliegue de la IA amplía la superficie de ataque en las organizaciones y el número de vectores disponibles para que los atacantes los exploten. Según el Informe del costo de una filtración de datos de IBM 2024, “se espera que la carrera para adoptar IA generativa en casi todas las funciones de la organización traiga riesgos sin precedentes y ejerza aún más presión sobre... los equipos de ciberseguridad”. El informe reveló que la rápida adopción de la IA generativa probablemente aumentará la carga de trabajo y la presión sobre los equipos de ciberseguridad, lo que podría agravar la escasez de personal.

En tercer lugar, "la IA requiere enormes cantidades de datos tanto para entrenar modelos como para informar los resultados de un modelo en el momento de la inferencia (en una técnica llamada generación aumentada por recuperación [RAG, por sus siglas en inglés])", según Sam Hector, líder sénior de Estrategia de IBM Security. “La proliferación de datos en múltiples entornos para alimentar la IA aumenta la complejidad de asegurarlos y requiere más habilidades especializadas, lo que aumenta la demanda de trabajo”.

El uso de la IA por parte de actores maliciosos, profesionales de la ciberseguridad y profesionales de todo tipo crea nuevas áreas de especialidad en ciberseguridad.

Así que la IA crea empleos en ciberseguridad, ¿verdad? Bueno, no tan rápido.