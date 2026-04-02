Trabajo en equipo en una oficina; dos personas hablando por computadora portátil

Por qué la interoperabilidad es la base de la IA empresarial productiva

By Samina Hossain

En todas las industrias, los agentes de IA se están multiplicando y volviéndose más críticos en las operaciones diarias. Sin embargo, a medida que se acelera la adopción, la fragmentación ha surgido como un nuevo desafío. Los líderes empresariales están teniendo problemas debido a que los agentes están desconectados y no pueden comunicarse, coordinarse ni cumplir con la gobernanza compartida, lo que hace que el tiempo de creación de valor sea más lento y se obtengan resultados inconsistentes. La realidad es que las organizaciones rara vez realizan operaciones en una única plataforma y los agentes necesitan reflejar el estado de estos entornos que no fueron diseñados para ser uniformes.

Las empresas modernas operan en una serie de sistemas SaaS, aplicaciones, plataformas CRM, proveedores de la nube y herramientas personalizadas. Este ecosistema a menudo incluye tecnologías como SAP, Salesforce, ServiceNow y una amplia gama de aplicaciones en la nube y sistemas personalizados. Y a medida que la adopción de la IA se extiende a través de las funciones, esa complejidad se hace más grande.

Una plataforma de agente de una sola suite no refleja la realidad. Sin embargo, las organizaciones que triunfarán en la era de los agentes serán aquellas que puedan gobernar, orquestar y escalar toda una fuerza laboral de agentes a través de nubes, proveedores y sistemas.

La interoperabilidad supera a la estandarización

A medida que las organizaciones escalan la IA, muchas intentan estandarizar instintivamente las herramientas en todos los equipos. Pero la estandarización frena la innovación y rara vez refleja cómo operan las empresas globales e híbridas. El escenario de la IA evoluciona demasiado rápido por lo que una sola plataforma no puede cubrir todos los requisitos ni casos de uso. Además, exigir que cada parte de su organización adopte las mismas herramientas suele ser poco realista y lento.

La interoperabilidad da un giro al modelo. En lugar de obligar a los equipos a adaptarse, permite a los agentes operar en todos los sistemas existentes. Los equipos pueden usar las herramientas que mejor funcionen para sus cargas de trabajo mientras conectan a sus agentes. Este enfoque brinda a las empresas flexibilidad, control y un tiempo de obtención de valor más rápido sin migraciones disruptivas.

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Toma del control con un catálogo de agentes

A medida que crece el número de agentes de una organización, los responsables de la toma de decisiones de línea de negocio (LOB) y de TI necesitan una forma confiable de gestionarlos. Esta fuerza laboral no debe abordarse como asistentes aislados, sino como una fuerza laboral de empleados virtuales con roles, permisos y responsabilidad. El catálogo de agentes se convierte en el sistema de registro de cómo operan los agentes, quién los gestiona y cómo interactúan. 

Un catálogo define los agentes aprobados, sus permisos, integraciones y medidas de seguridad. Es la columna vertebral para orquestar agentes reutilizables entre departamentos, que permite una automatización escalable y gobernada. Con un catálogo de agentes, equilibrará la velocidad y confianza en un entorno de alta demanda.

Equilibrar la velocidad y la confianza

La interoperabilidad es tanto una decisión de TI como un acelerador de negocios. A medida que las organizaciones adoptan agentes de IA en todos los departamentos, el valor se multiplica solo cuando esos agentes pueden colaborar entre sistemas, flujos de trabajo y fuentes de datos. Los líderes no buscan “más herramientas” sino resultados unificados: 

  • Retorno de la inversión (ROI) acelerado con agentes reutilizables y gobernados
    Cuando los agentes pueden operar entre distintos sistemas, los equipos ya no reinventan las automatizaciones desde cero; gracias a esto, las inversiones se convierten en productividad y retorno de la inversión a nivel empresarial.
  • Experiencias coherentes para clientes y empleados
    La interoperabilidad garantiza que, ya sea que un cliente esté verificando un pedido, solicitando un servicio o resolviendo un problema, cada flujo de trabajo resulta coherente y confiable.
  • Reducción del riesgo operativo y de cumplimiento
    Las organizaciones necesitan una IA que cumpla con los requisitos de seguridad, controles de acceso y auditoría. La interoperabilidad permite la gobernanza compartida en todos los entornos, lo que reduce la posibilidad de "agentes en la sombra" o desviaciones de la automatización.
  • Flujos de trabajo de extremo a extremo optimizados
    Al igual que sus empleados, los mayores beneficios pueden obtenerse cuando múltiples agentes coordinan y ejecutan sus funciones en conjunto. La interoperabilidad es lo que hace posibles los recorridos coordinados de varios pasos.
  • Ecosistemas de IA adaptables
    La tecnología, los modelos y los proveedores cambian. Una arquitectura interoperable brinda a las organizaciones la flexibilidad de agregar, reemplazar o actualizar las capacidades de IA sin comenzar de cero.
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Pasos hacia la interoperabilidad

Los líderes pueden comenzar a avanzar hacia la interoperabilidad en toda la empresa tomando una serie de pasos prácticos y enfocados:

  1. Evalúe su “escenario de agentes en la sombra” actual
    Identifique qué equipos ya han creado agentes, automatizaciones o integraciones personalizadas. La mayoría de las organizaciones descubren docenas de procesos sin seguimiento o duplicados en RR. HH., finanzas, operaciones de servicio, TI y desarrollo

  2. Establezca equipos de gobernanza, controles de acceso y responsabilidad
    Las operaciones de agentes (AgentOps) permiten a los equipos gestionar, monitorear y mejorar el desarrollo agéntico. AgentOps le ayuda a definir quién puede crear agentes, a qué datos pueden acceder y cómo se monitorean esos agentes. Puede tratar a los agentes como empleados digitales con roles, permisos y expectativas de rendimiento.

  3. Adopte una capa de interoperabilidad que funcione en todos sus sistemas

    Seleccione plataformas y capas de orquestación que abarquen todos los entornos y aplicaciones. El objetivo es la conexión, no estandarizar toda la empresa en un solo proveedor. Una puerta de enlace de agente de IA proporciona un único punto de conexión y control para acceder a los servicios de IA a través de las API.

  4. Cree, o adopte, un catálogo

    Este proceso se convierte en la columna vertebral operativa para descubrir agentes aprobados, gestionar roles y permisos, aplicar la gobernanza y permitir la reutilización entre equipos. Este reemplaza la fragmentación con un único sistema de registro.

  5. Cambie la mentalidad del despliegue de agentes a la orquestación de una fuerza laboral
    La verdadera IA empresarial ocurre cuando los agentes colaboran entre pasos, equipos y funciones empresariales. Los líderes deberían pensar en términos de una fuerza laboral de agentes coordinada, no de un conjunto de asistentes aislados.

Cómo IBM watsonx Orchestrate lo reúne todo

La interoperabilidad abierta y gobernada se está convirtiendo en la base de la IA empresarial y este momento es exactamente donde IBM® watsonx Orchestrate proporciona un camino claro a seguir. A medida que las organizaciones adoptan agentes en todas las funciones y plataformas, watsonx Orchestrate les permite conectar, gobernar y orquestar una fuerza laboral de agentes coordinada. Reúne SAP, Salesforce, ServiceNow, sistemas personalizados y cualquier entorno en el que ya confían. 

La característica de puerta de enlace de IA agrega un único punto de conexión y control de políticas para acceder a los servicios de IA a través de API, lo que garantiza que cada interacción con los agentes esté protegida, observada y gestionada de manera coherente. 

IBM watsonx Orchestrate ofrece a las empresas lo que las herramientas fragmentadas no pueden: una capa de interoperabilidad unificada. 

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Samina Hossain

AI Agents Product Manager, watsonx Orchestrate

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