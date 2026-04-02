En todas las industrias, los agentes de IA se están multiplicando y volviéndose más críticos en las operaciones diarias. Sin embargo, a medida que se acelera la adopción, la fragmentación ha surgido como un nuevo desafío. Los líderes empresariales están teniendo problemas debido a que los agentes están desconectados y no pueden comunicarse, coordinarse ni cumplir con la gobernanza compartida, lo que hace que el tiempo de creación de valor sea más lento y se obtengan resultados inconsistentes. La realidad es que las organizaciones rara vez realizan operaciones en una única plataforma y los agentes necesitan reflejar el estado de estos entornos que no fueron diseñados para ser uniformes.

Las empresas modernas operan en una serie de sistemas SaaS, aplicaciones, plataformas CRM, proveedores de la nube y herramientas personalizadas. Este ecosistema a menudo incluye tecnologías como SAP, Salesforce, ServiceNow y una amplia gama de aplicaciones en la nube y sistemas personalizados. Y a medida que la adopción de la IA se extiende a través de las funciones, esa complejidad se hace más grande.

Una plataforma de agente de una sola suite no refleja la realidad. Sin embargo, las organizaciones que triunfarán en la era de los agentes serán aquellas que puedan gobernar, orquestar y escalar toda una fuerza laboral de agentes a través de nubes, proveedores y sistemas.