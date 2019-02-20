

La transformación digital consiste en completar el trabajo de manera diferente, y no simplemente por el bien del cambio.

Debe abordar las necesidades comerciales dinámicas del cliente y, al mismo tiempo, optimizar los procesos operativos que afectan el costo del servicio. A medida que las organizaciones avanzan en su transformación, a menudo se dan cuenta rápidamente de que para mejorar la experiencia de los clientes y los empleados se necesitan soluciones de automatización mejores y más inteligentes que proporcionen capacidades de flujo de trabajo que respondan a las necesidades actuales y reajusten dinámicamente las soluciones de flujo de trabajo en función de las demandas del futuro.

Los programas actuales de transformación digital tienen dificultades porque se dirigen a los problemas de proceso actuales, pero no ofrecen flexibilidad para el cambio.

Las suites inteligentes de gestión de procesos de negocio (iBPMS) combinan el software de gestión de procesos de negocio (BPM) con capacidades adicionales, como inteligencia artificial (IA), para ayudar a las empresas a automatizar dinámicamente más tipos de experiencias de principio a fin. Estas suites suelen estar habilitadas para la nube y proporcionan herramientas de código bajo que ayudan a los desarrolladores ciudadanos a crear soluciones de flujo de trabajo muy rápidamente.

Un iBPMS es un conjunto integrado de tecnologías que coordina personas, máquinas y cosas (como en Internet de las cosas) y respalda los requisitos tradicionales de gestión de procesos de negocio. Estas tecnologías también ofrecen: