La transformación digital consiste en completar el trabajo de manera diferente, y no simplemente por el bien del cambio.
Debe abordar las necesidades comerciales dinámicas del cliente y, al mismo tiempo, optimizar los procesos operativos que afectan el costo del servicio. A medida que las organizaciones avanzan en su transformación, a menudo se dan cuenta rápidamente de que para mejorar la experiencia de los clientes y los empleados se necesitan soluciones de automatización mejores y más inteligentes que proporcionen capacidades de flujo de trabajo que respondan a las necesidades actuales y reajusten dinámicamente las soluciones de flujo de trabajo en función de las demandas del futuro.
Los programas actuales de transformación digital tienen dificultades porque se dirigen a los problemas de proceso actuales, pero no ofrecen flexibilidad para el cambio.
Las suites inteligentes de gestión de procesos de negocio (iBPMS) combinan el software de gestión de procesos de negocio (BPM) con capacidades adicionales, como inteligencia artificial (IA), para ayudar a las empresas a automatizar dinámicamente más tipos de experiencias de principio a fin. Estas suites suelen estar habilitadas para la nube y proporcionan herramientas de código bajo que ayudan a los desarrolladores ciudadanos a crear soluciones de flujo de trabajo muy rápidamente.
Un iBPMS es un conjunto integrado de tecnologías que coordina personas, máquinas y cosas (como en Internet de las cosas) y respalda los requisitos tradicionales de gestión de procesos de negocio. Estas tecnologías también ofrecen:
Elegir el proveedor de tecnología adecuado puede ser desalentador, incluso cuando se tiene un objetivo y una estrategia claros, porque hay muchos proveedores que dicen muchas de las mismas cosas. El espacio de iBPM no es diferente.
El proveedor de plataforma iBPMS "adecuado" depende mucho del estado actual de madurez de sus procesos de negocio, las actividades que respaldan sus procesos, la disponibilidad de recursos calificados (sistemas, humanos, robots) y el acceso a los datos. Ofrecer capacidades como la IA también puede desempeñar un papel importante.
Cuando se trata de la selección de iBPMS, los criterios de evaluación han cambiado a lo largo de los años a medida que nuevos proveedores de tecnología ingresan al campo y otros se mueven al margen. Gartner lanzó recientemente su Magic Quadrant para suites de gestión de procesos de negocio inteligentes, en el que evaluó a los proveedores en cuatro casos de uso, incluida la optimización digital del negocio, la transformación del negocio, la automatización inteligente de procesos de negocio de autoservicio y la administración adaptativa de casos.
Gartner evaluó a 21 proveedores de iBPMS en cuanto a su capacidad de ejecución y la integridad de la visión, al tiempo que describió las fortalezas y precauciones clave de los proveedores. Los proveedores del cuadrante de líderes tienen sólidas hojas de ruta de productos que respaldan las operaciones inteligentes para el negocio del cliente. Los líderes también proporcionan una metodología orientada al negocio y la capacidad de crecer con las necesidades cambiantes.
Según el informe de Gartner, "En esta última reinvención de su suite, IBM ha tomado diferentes productos que habían sido integrados de forma laxa y ha reimaginado la colección como una plataforma unificada, operando desde un modelo de datos común con un diseño web coherente y una experiencia para el usuario final. El resultado final permite que múltiples roles colaboren en la creación de aplicaciones inteligentes”.
La Automation Platform for Digital Business de IBM, una poderosa combinación de automatización de procesos, tareas y decisiones junto con servicios de contenido, es la fuerza impulsora detrás de Gartner que nombró a IBM líder en el Magic Quadrant para gestión de procesos de negocio por sexta vez consecutiva .
La Automation Platform for Digital Business de IBM permite a los clientes automatizar flujos de trabajo y decisiones, al tiempo que obtienen insight del contenido dentro de esos procesos de negocio con velocidad y a escala. Los clientes de IBM han creado y están ejecutando más de 50 000 aplicaciones en esta plataforma.
Descargo de responsabilidad:
Este gráfico fue publicado por Gartner, Inc. como parte de un documento de investigación más amplio y debe evaluarse en el contexto de todo el documento. Este documento de Gartner está disponible previa solicitud a IBM.
Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.
