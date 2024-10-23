La innovación requiere un futuro híbrido con una estrategia iPaaS

Aprovechar con éxito la integración, las API, los eventos y los datos es esencial para el próximo cambio de paradigma de la transformación digital a la transformación de la IA. Si bien hay diferentes formas de abordar la integración y la automatización, todos los caminos conducen a una plataforma de integración como servicio (iPaaS). De hecho, iPaaS ha estado creciendo rápidamente durante años y no muestra signos de desaceleración.
Mientras tanto, la integración de las aplicaciones, los sistemas y los datos necesarios es un objetivo en constante evolución. La única constante es el cambio, a medida que las aplicaciones se reemplazan y modernizan a la nube. Estas razones sustentan nuestra enorme inversión en el mercado de iPaaS.
En un momento de tanta oportunidad e innovación en el mercado, estamos reuniendo tecnologías líderes de las carteras de integración de IBM y webMethods. A través de nuestras inversiones e inventos, tenemos la intención de ayudar a los líderes empresariales a convertir la integración en una ventaja competitiva.
Creemos que iPaaS debe ser híbrida, manejando perfectamente los despliegues en nubes y on-prem. También debe estar unificada, reuniendo múltiples patrones de integración con control, gobernanza y portabilidad compartidos. Estamos aprovechando nuestra experiencia combinada en integración híbrida y multicloud para empoderar a nuestros clientes y lograr una mayor productividad para cada persona y equipo que se involucra en la integración en sus organizaciones. Si se hace bien, iPaaS gestiona la complejidad para que las organizaciones puedan prosperar.
Con el control híbrido en el núcleo, reunimos patrones de integración (como aplicaciones, API, B2B, archivos, eventos, mensajería y más) en una experiencia común a través de un plano de control unificado. El control central con ejecución distribuida significa que todo su ámbito de integración se puede gestionar a través de un único panel, en todas las geografías, entornos de alojamiento multinube híbrido, usuarios y equipos. Una iPaaS unificada ofrece la plataforma más completa para manejar cualquier caso de uso que pueda lanzarle.
Además, con la posición líder en el mercado de IBM en IA responsable, impulsada por watsonx, tenemos la ventaja de ofrecer soluciones de integración impulsadas por IA que no tienen igual en el espacio iPaaS. Basar en las capacidades actuales de IA de producto, la IA generativa puede desempeñar un papel a lo largo de todo el ciclo de vida de la integración, impulsando la productividad y la agilidad en la autoría, la monitorización y la gobernanza para una innovación rápida. Los asistentes de IA son un excelente punto de partida, y ahora estamos trazando un camino aprovechando el iPaaS híbrido dirigido por agentes de IA.
A medida que esta visión cobra vida, la iPaaS híbrida tiene el potencial de:
Es una visión audaz y nos estamos moviendo rápido. Este mercado, este equipo y esta tecnología se unen para crear algo realmente poderoso.
¿Nuestra petición? No te encierres en otra iPaaS sin aprender más. Sabemos hacia dónde se dirige iPaaS y lo invitamos a acompañarnos.