”En Dios confiamos. Todos los demás deben aportar datos".
Esta cita, realizada por W. Edwards Deming, se refiere principalmente a la importancia de la medición y análisis de datos a la hora de hacer negocios. En TI, como en los negocios, el análisis de datos es igualmente importante. Así, durante la última década, hemos estado hablando de almacenes de datos, big data, data lakes y, últimamente, ciencia de datos. La ciencia de datos se ha convertido en una disciplina de TI por sí sola y una de las cosas más populares hoy en día es ser científico de datos.
En la mayoría de las empresas, parece existir la percepción de que tenemos todos estos datos y solo necesitamos manejarlos y analizarlos correctamente, para obtener insights y beneficiarnos de ellos.
Conclusión: ¡utilicemos la ciencia de datos!
La ciencia de datos es un elemento clave cuando se trabaja con inteligencia artificial (IA), monitoreo y automatización. Usas la ciencia de datos para analizar y agrupar datos, crear correlaciones, buscar clústeres y, en esencia, obtener insight sobre los datos que no se puede obtener con los informes estándar de las herramientas y sistemas que crean y almacenar los datos. La mayoría de los científicos de datos utilizan Python o R para realizar este trabajo.
Mis experiencias personales con la ciencia de datos están relacionadas principalmente con la gestión de servicios, en la que utilizamos la ciencia de datos para analizar datos de tickets, incidentes, cambios, problemas, solicitudes de servicio, CSAT y más para identificar patrones específicos y potencial de automatización. Esto, a su vez, conduce a una serie de recomendaciones sobre cómo hacer que los procesos de service desk y gestión de servicios sean más eficaces y consuman menos recursos.
Sin embargo, no se trata solo de obtener un volcado de tickets y aplicar la ciencia de datos. También debe comprender el contexto de los datos que está analizando, cómo se utilizan y qué procesos están respaldando. La ciencia de datos, por sí sola, no agrega valor, a menos que comprenda el contexto de los datos que está analizando. Puede parecer obvio, pero a veces parece haber una percepción errónea de que:
no funciona así.
Utilice la minería de datos y realice una evaluación inicial de la calidad:
