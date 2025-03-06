Normas de divulgación de sustentabilidad de las NIIF

Vista aérea de vacas pastando

La próxima frontera de la generación de informes sobre sustentabilidad

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son un conjunto de reglas y normas contables mantenidas por el International Accounting Standards Board (IASB) que cubren una variedad de temas contables relacionados con la información financiera. El International Standards Board de sustentabilidad (ISSB), creado por las NIIF, amplió estas normas para incluir las Normas de Divulgación de Sustentabilidad de las NIIF, ofreciendo orientación para que los estados financieros incluyan divulgaciones relacionadas con el clima junto con la información financiera. Aunque estas normas son voluntarias, su rápida adopción por parte de jurisdicciones de todo el mundo indica una influencia cada vez mayor.

Según las NIIF, a septiembre de 2024, 30 países ya están tomando medidas para implementar legalmente las normas NIIF S1 y S2.¹ Algunos países, incluidos Brasil, Canadá, Japón y el Reino Unido, han anunciado sus decisiones de adoptar o utilizar las normas.² Esta adopción generalizada indica que estas normas voluntarias se están convirtiendo rápidamente en requisitos.

Estos estándares proporcionan un marco global para que las empresas divulguen información relacionada con la sustentabilidad de manera coherente y comparable para ayudar a fomentar la transparencia para los inversionistas. Siguiendo una estructura similar a las recomendaciones del Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) (gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y métricas), las Normas de Divulgación de Sustentabilidad de las NIIF se estructuran en dos componentes clave:

  • NIIF S1 (sustentabilidad): S1 se centra en los requisitos generales para divulgar riesgos y oportunidades relacionados con la sustentabilidad, lo que permite a los usuarios de informes financieros evaluar la exposición y la gestión de estos riesgos de una entidad a corto, mediano y largo plazo. Para respaldar informes comparables y específicos de la industria, la NIIF S1 también requiere que las empresas integren las Normas del Sustainability Accounting Standards Board (SASB) en sus informes.
  • NIIF S2 (cambio climático): si bien también tiene como objetivo permitir a los usuarios evaluar la exposición de la empresa y la gestión de cuestiones materiales, S2 se dirige específicamente a las divulgaciones relacionadas con el clima. Estas divulgaciones se centran en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), la resiliencia climática y la transición a una economía baja en carbono, en línea con las recomendaciones del Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Se espera que el marco de divulgación de sustentabilidad de las NIIF evolucione más allá de la NIIF S1 y NIIF S2 a medida que continúa el trabajo para construir la base global de divulgaciones financieras relacionadas con la sustentabilidad.³

Plazos de adopción de la NIIF S1 y la NIIF S2

El ISSB ordena a las organizaciones adoptar la NIIF S1 y NIIF S2 para los periodos del informe anual que comiencen a partir del 1 de enero de 2024.⁴ Los plazos de adopción pueden variar según la jurisdicción.

Uso de las normas SASB para las NIIF

Si bien la NIIF S1 no exige el uso directo de las normas del SASB, las empresas deben, al menos, evaluar su relevancia como parte del proceso de elaboración de informes.⁵ Los estándares SASB proporcionan orientación específica de las industrias sobre temas y métricas de sustentabilidad, ofreciendo a las empresas un marco práctico para abordar las divulgaciones relacionadas con la sustentabilidad. Al promover la adopción de las normas SASB, el ISSB tiene como objetivo optimizar la aplicación de la NIIF S1 proporcionando orientación específica de la industria.⁶

El enfoque específico de la industria de las normas del SASB ayuda a las organizaciones a identificar temas de divulgación relevantes y métricas adaptadas a sus operaciones, fomentando informes coherentes y transparentes. Además de los riesgos relacionados con el clima cubiertos por la NIIF S2, las normas del SASB amplían el alcance de las divulgaciones de sustentabilidad para incluir áreas como el capital humano y la gestión de recursos naturales. Esta perspectiva más amplia puede ayudar a las organizaciones a producir una evaluación integral de los riesgos y oportunidades materiales.

Para cumplir con los requisitos de la NIIF S1 de manera efectiva, las empresas pueden aprovechar las normas del SASB a través de un enfoque estructurado:

  1. Identifique los estándares relevantes de la industria: evalúe qué normas del SASB corresponden al sector de operaciones comerciales de la empresa para identificar los temas y métricas de divulgación aplicables.
  2. Seleccione temas de divulgación adecuados e identifique métricas relevantes: utilice los temas y métricas de divulgación del SASB para medir y divulgar el rendimiento de la sustentabilidad de una manera que ayude a garantizar informes cuantitativos y útiles para la toma de decisiones.
  3. Desarrolle divulgaciones integrales: aplique los protocolos técnicos del SASB para elaborar divulgaciones específicas de la industria que brinden a los stakeholders información transparente y comparable sobre los riesgos y oportunidades relacionados con la sustentabilidad. Este enfoque ayuda a las organizaciones a crear informes de sustentabilidad sólidos, alineándose con los marcos globales y brindando insights significativos a los stakeholders.

 

 

Abordar los requisitos de las NIIF con Envizi

IBM Envizi ofrece una solución de software integral para ayudar a las organizaciones a alinear sus informes de sustentabilidad con los estándares de informes de la NIIF S1 y NIIF S2. Nuestra suite de software ayuda a las empresas a recopilar, gestionar y analizar datos de sustentabilidad, y respalda la generación eficiente de informes con:

  • Preguntas integradas y guía de preguntas de las NIIF: mantenga todas las preguntas, respuestas y documentos de respaldo en un solo sistema.
  • Informes integrados: estructure sus informes para alinearlos con los requisitos de las NIIF.
  • Datos de sustentabilidad en tiempo real: realice un seguimiento, gestione e informe sobre métricas y prácticas de sustentabilidad.
  • Insights específicos del sector: integre fácilmente métricas del SASB específicas de la industria en sus divulgaciones.

Con Envizi, las empresas pueden trabajar de manera eficiente para cumplir con los requisitos de los estándares de informes de sustentabilidad, al tiempo que mantienen la transparencia y fomentan la confianza de los inversionistas y los clientes.

CTA: Solicite una demostración para saber cómo IBM Envizi puede ayudar perfectamente a las empresas a integrar la NIIF S1 y NIIF S2 en sus informes ESG.
