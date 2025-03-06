Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son un conjunto de reglas y normas contables mantenidas por el International Accounting Standards Board (IASB) que cubren una variedad de temas contables relacionados con la información financiera. El International Standards Board de sustentabilidad (ISSB), creado por las NIIF, amplió estas normas para incluir las Normas de Divulgación de Sustentabilidad de las NIIF, ofreciendo orientación para que los estados financieros incluyan divulgaciones relacionadas con el clima junto con la información financiera. Aunque estas normas son voluntarias, su rápida adopción por parte de jurisdicciones de todo el mundo indica una influencia cada vez mayor.
Según las NIIF, a septiembre de 2024, 30 países ya están tomando medidas para implementar legalmente las normas NIIF S1 y S2.¹ Algunos países, incluidos Brasil, Canadá, Japón y el Reino Unido, han anunciado sus decisiones de adoptar o utilizar las normas.² Esta adopción generalizada indica que estas normas voluntarias se están convirtiendo rápidamente en requisitos.
Estos estándares proporcionan un marco global para que las empresas divulguen información relacionada con la sustentabilidad de manera coherente y comparable para ayudar a fomentar la transparencia para los inversionistas. Siguiendo una estructura similar a las recomendaciones del Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) (gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y métricas), las Normas de Divulgación de Sustentabilidad de las NIIF se estructuran en dos componentes clave:
Se espera que el marco de divulgación de sustentabilidad de las NIIF evolucione más allá de la NIIF S1 y NIIF S2 a medida que continúa el trabajo para construir la base global de divulgaciones financieras relacionadas con la sustentabilidad.³
El ISSB ordena a las organizaciones adoptar la NIIF S1 y NIIF S2 para los periodos del informe anual que comiencen a partir del 1 de enero de 2024.⁴ Los plazos de adopción pueden variar según la jurisdicción.
Si bien la NIIF S1 no exige el uso directo de las normas del SASB, las empresas deben, al menos, evaluar su relevancia como parte del proceso de elaboración de informes.⁵ Los estándares SASB proporcionan orientación específica de las industrias sobre temas y métricas de sustentabilidad, ofreciendo a las empresas un marco práctico para abordar las divulgaciones relacionadas con la sustentabilidad. Al promover la adopción de las normas SASB, el ISSB tiene como objetivo optimizar la aplicación de la NIIF S1 proporcionando orientación específica de la industria.⁶
El enfoque específico de la industria de las normas del SASB ayuda a las organizaciones a identificar temas de divulgación relevantes y métricas adaptadas a sus operaciones, fomentando informes coherentes y transparentes. Además de los riesgos relacionados con el clima cubiertos por la NIIF S2, las normas del SASB amplían el alcance de las divulgaciones de sustentabilidad para incluir áreas como el capital humano y la gestión de recursos naturales. Esta perspectiva más amplia puede ayudar a las organizaciones a producir una evaluación integral de los riesgos y oportunidades materiales.
Para cumplir con los requisitos de la NIIF S1 de manera efectiva, las empresas pueden aprovechar las normas del SASB a través de un enfoque estructurado:
IBM Envizi ofrece una solución de software integral para ayudar a las organizaciones a alinear sus informes de sustentabilidad con los estándares de informes de la NIIF S1 y NIIF S2. Nuestra suite de software ayuda a las empresas a recopilar, gestionar y analizar datos de sustentabilidad, y respalda la generación eficiente de informes con:
Con Envizi, las empresas pueden trabajar de manera eficiente para cumplir con los requisitos de los estándares de informes de sustentabilidad, al tiempo que mantienen la transparencia y fomentan la confianza de los inversionistas y los clientes.
