Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son un conjunto de reglas y normas contables mantenidas por el International Accounting Standards Board (IASB) que cubren una variedad de temas contables relacionados con la información financiera. El International Standards Board de sustentabilidad (ISSB), creado por las NIIF, amplió estas normas para incluir las Normas de Divulgación de Sustentabilidad de las NIIF, ofreciendo orientación para que los estados financieros incluyan divulgaciones relacionadas con el clima junto con la información financiera. Aunque estas normas son voluntarias, su rápida adopción por parte de jurisdicciones de todo el mundo indica una influencia cada vez mayor.

Según las NIIF, a septiembre de 2024, 30 países ya están tomando medidas para implementar legalmente las normas NIIF S1 y S2.¹ Algunos países, incluidos Brasil, Canadá, Japón y el Reino Unido, han anunciado sus decisiones de adoptar o utilizar las normas.² Esta adopción generalizada indica que estas normas voluntarias se están convirtiendo rápidamente en requisitos.

Estos estándares proporcionan un marco global para que las empresas divulguen información relacionada con la sustentabilidad de manera coherente y comparable para ayudar a fomentar la transparencia para los inversionistas. Siguiendo una estructura similar a las recomendaciones del Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) (gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y métricas), las Normas de Divulgación de Sustentabilidad de las NIIF se estructuran en dos componentes clave:

NIIF S1 (sustentabilidad): S1 se centra en los requisitos generales para divulgar riesgos y oportunidades relacionados con la sustentabilidad, lo que permite a los usuarios de informes financieros evaluar la exposición y la gestión de estos riesgos de una entidad a corto, mediano y largo plazo. Para respaldar informes comparables y específicos de la industria, la NIIF S1 también requiere que las empresas integren las Normas del Sustainability Accounting Standards Board (SASB) en sus informes.

NIIF S2 (cambio climático): si bien también tiene como objetivo permitir a los usuarios evaluar la exposición de la empresa y la gestión de cuestiones materiales, S2 se dirige específicamente a las divulgaciones relacionadas con el clima. Estas divulgaciones se centran en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), la resiliencia climática y la transición a una economía baja en carbono, en línea con las recomendaciones del Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Se espera que el marco de divulgación de sustentabilidad de las NIIF evolucione más allá de la NIIF S1 y NIIF S2 a medida que continúa el trabajo para construir la base global de divulgaciones financieras relacionadas con la sustentabilidad.³