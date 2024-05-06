IBM Mainframe Skills Council reúne a la comunidad global para hacer crecer el talento de mainframe

La economía global funciona con transacciones, y el 70 % de las transacciones por valor se ejecutan a través de un mainframe IBM Z. Muchas de las empresas más grandes del mundo confían en IBM Z para respaldar su actividad principal, y mediante un proceso de innovación, IBM Z aporta tecnologías de vanguardia a nuestros clientes con cada nueva generación. Las habilidades modernas de mainframe son críticas a medida que las empresas implementan la IA, modernizan sus aplicaciones, se integran en toda la empresa y continúan la transformación digital.
Estas habilidades son esenciales para el futuro de la plataforma, ya sea capacitando a nuevo talento, profundizando las habilidades de nuestra comunidad existente o introduciendo nuevas tecnologías y capacidades en la plataforma.
IBM, Broadcom y 21CS encargaron recientemente a The Futurum Group que encuestara a empresas, líderes universitarios y estudiantes sobre las tendencias en todo el escenario de mainframe. La encuesta abarcó varios temas, incluidos, entre otros, la adquisición de talento, el plan de estudios y las ofertas de habilidades de desarrollo, así como las áreas prioritarias de enfoque para los estudiantes de mainframe.
The Futurum Group descubrió que el 60 % de las organizaciones encuestadas indicaron que trabajan en estrecha colaboración con proveedores de la industria que ofrecen bootcamps, capacitaciones o programas de aprendizaje para conectarse con solicitantes calificados. También encontraron un buen canal de demanda de talento, ya que el 91 % de las organizaciones encuestadas indicaron que prevén contratar administradores de sistemas de mainframe o desarrolladores de aplicaciones de mainframe en los próximos 1 o 2 años. El informe completo, Global Mainframe Skills Report: Insights from Industry and Educational Experts de 2024, se publicará el 6 de mayo de 2024.
Para reunir a la comunidad global en general y continuar desarrollando habilidades, IBM anunció el lanzamiento del Mainframe Skills Council. Este consejo proporcionará un foro donde las organizaciones globales trabajen juntas, creando una oportunidad emocionante para unir a la comunidad, compartir experiencias e implementar soluciones de manera colaborativa para construir una fuerza laboral global sólida para la plataforma mainframe.
Los miembros incluyen representantes de clientes de IBM, socios de IBM, academia, grupos de usuarios, organizaciones sin fines de lucro y comunidades abiertas.
El marco del consejo incluirá grupos de trabajo centrados en la concientización profesional, los marcos de competencias basados en roles, las rutas de aprendizaje y el crecimiento continuo del talento. Este consejo se basa en los numerosos programas de capacitación en mainframe de IBM que ya existen.
Además del plan de estudios académico tradicional, IBM también recurrió a caminos no tradicionales más allá del aula clásica para inspirar, conectar, capacitar y desarrollar nuevos talentos de mainframe. Estos programas incluyen:
Hoy en día, dirigir las habilidades de mainframe va más allá de la educación y la capacitación. IBM también introdujo nuevas estrategias y tecnologías para abordar la cantidad de habilidades especializadas requeridas:
Los programas de habilidades de mainframe de IBM están destinados a brindar una oportunidad para todos, desde principiantes hasta expertos. Ya sea que esté buscando ampliar sus capacidades o compartir sus conocimientos con otros, los programas de habilidades de IBM pueden ayudar a nuestra comunidad a conectarse y tener éxito.
