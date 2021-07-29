Este enfoque implacable en las personas ha producido una transformación organizacional que va mucho más allá de nuestro equipo de diseño. Utilizamos el design thinking empresarial como un conjunto de herramientas para alinear lo que se debe lograr. Adoptamos el mantra iterativo de observar, reflexionar y hacer. Nuestra colaboración entre áreas funcionales y el diseño de "primero las personas" se alinea directamente con la experiencia total.
¿Qué es la experiencia total (TX)? En su ebook “Top Strategic Tecnología Trends for 2021”, [1] el vicepresidente de investigación de Gartner, Brian Burke, enfatiza la importancia de TX. “La Experiencia total combina disciplinas tradicionalmente aisladas como la multiexperiencia (MX), la experiencia del cliente (CX), la experiencia del empleado (EX) y la experiencia del usuario (UX), y las vincula para crear una mejor experiencia general para todas las partes. Esto no solo optimiza la experiencia para todos, ya que las organizaciones están optimizando en todas las experiencias, sino que ofrece una excelente oportunidad para diferenciar una organización de la competencia. Con el objetivo general de transformar toda la experiencia, la experiencia total permite a las organizaciones apoyarse en los desafíos creados por COVID-19 e identificar nuevas actividades que puedan integrar y aprovechar”.
Al revisar el marco bajo la lente de las soluciones de software empresarial, vale la pena aclarar algunos términos y conceptos.
Cuando una empresa vende directamente a un consumidor, por ejemplo, una estadía en un hotel, el cliente y el usuario suelen ser el mismo. Esta persona tiene la experiencia del recorrido de principio a fin con la empresa. En cada punto de contacto, evalúan si completarán la compra inicial o volverán a realizar una compra en el futuro; un subconjunto de este último son los defensores del cliente que promueven su organización en sus redes. El crecimiento de los defensores de los clientes es el objetivo principal de la experiencia del cliente (CX).
Por el contrario, el comprador de soluciones de software empresarial no suele ser el usuario final. Los usuarios finales pueden influir en la decisión de compra; sin embargo, el comprador tendrá otras consideraciones que sopesar durante el proceso de adquisición. A lo largo de todo el proceso, diferentes personas con diferentes necesidades interactúan en distintos momentos con diferentes empleados de los proveedores.
Adoptamos el enfoque de diseñar cuidadosamente utilizando nueve experiencias universales, nuestro único lenguaje compartido para ofrecer experiencias excelentes:
Los equipos multifuncionales trabajan juntos para revisar, proporcionar feedback y tomar medidas para mejorar, todo para brindar una experiencia cohesiva de IBM a nuestros clientes, usuarios y prospectos.
La experiencia múltiple (MX) y, más específicamente, una plataforma de desarrollo de experiencia múltiple (MXDP) son esenciales para garantizar la interoperabilidad y la interconectividad entre los puntos de contacto digitales, la variedad de tipos de dispositivos y las modalidades de interacción. Sin embargo, debemos comenzar con mejoras centradas en las personas.
Un diseñador tiene en mente a una persona específica cuando elabora mejoras en la experiencia del cliente (CX), la Experiencia del usuario (UX) o la Experiencia del empleado (EX). La multiexperiencia se relaciona con la tecnología subyacente que funciona perfectamente y de manera constante para los clientes, usuarios y empleados. El diseño multiexperiencia integra las opciones de tecnología más relevantes que mejoran la Experiencia, experiencia del cliente (CX) o EX. Por lo tanto, la decisión de agregar realidad virtual (VR), un reloj inteligente o interacciones gestuales solo debe tomarse si está justificada por una mejora deliberada de experiencia del cliente (CX), UX o EX. De lo contrario, corremos el riesgo de tener una experiencia aún más fracturada y confusa al agregar otro punto de contacto que no está alineado con la estrategia de TX.
La práctica del diseño y la investigación sobre personas es crítico para mejorar las experiencias. Tomar decisiones con propósito centradas en el ser humano es el requisito previo para construir una TX coherente. Aprovechamos IBM® Design y Enterprise Design thinking en experiencia del cliente (CX), UX y EX para mejorar las experiencias de clientes, empleados, usuarios y asociado de negocios.
Durante su mandato como presidente y director ejecutivo (CEO) de IBM, Thomas J. Watson, Jr. dijo: “Un buen diseño es un buen negocio”, razón por la cual nuestro equipo de diseño contribuye a algo más que el diseño de productos. Durante nuestro riguroso proceso de revisión de diseño, un área importante de enfoque es la Experiencia digital de descubrimiento, aprendizaje, prueba y compra. Nuestros equipos han estado trabajando estrechamente con colegas de marketing, gestión de productos, ventas y desarrollo para identificar bloqueadores e iterar.
Cuando el equipo de documentación de IBM buscaba renovar la experiencia de documentación del cliente, comenzó con un taller de Enterprise Design Thinking (EDT). Continuaron aprovechando diversas actividades de EDT a lo largo del proceso iterativo. El sitio de documentación de IBM reinventado se creó sobre una base de empatía y condujo a un proceso optimizado para hacer llegar el contenido adecuado a los usuarios lo antes posible.
Una experiencia total centrada en el ser humano en toda la empresa es una ventaja competitiva clave para las organizaciones, independientemente de la industria. A medida que las empresas se embarcan en este viaje de transformación, corresponde a los equipos poner en práctica los principios de Enterprise Design Thinking, a saber, "Un enfoque en los resultados del usuario", "Reinvención inquieta" y "Equipos diversos empoderados". Descargue la guía de campo de IBM Enterprise Design Thinking para comenzar su recorrido hacia el éxito total de la experiencia.
[1] Smarter with Gartner, Gartner Top Strategic Technology Trends for 2021, Burke, Brian., 19 de octubre de 2020 (enlace externo a ibm.com)
