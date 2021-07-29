Este enfoque implacable en las personas ha producido una transformación organizacional que va mucho más allá de nuestro equipo de diseño. Utilizamos el design thinking empresarial como un conjunto de herramientas para alinear lo que se debe lograr. Adoptamos el mantra iterativo de observar, reflexionar y hacer. Nuestra colaboración entre áreas funcionales y el diseño de "primero las personas" se alinea directamente con la experiencia total.

¿Qué es la experiencia total (TX)? En su ebook “Top Strategic Tecnología Trends for 2021”, [1] el vicepresidente de investigación de Gartner, Brian Burke, enfatiza la importancia de TX. “La Experiencia total combina disciplinas tradicionalmente aisladas como la multiexperiencia (MX), la experiencia del cliente (CX), la experiencia del empleado (EX) y la experiencia del usuario (UX), y las vincula para crear una mejor experiencia general para todas las partes. Esto no solo optimiza la experiencia para todos, ya que las organizaciones están optimizando en todas las experiencias, sino que ofrece una excelente oportunidad para diferenciar una organización de la competencia. Con el objetivo general de transformar toda la experiencia, la experiencia total permite a las organizaciones apoyarse en los desafíos creados por COVID-19 e identificar nuevas actividades que puedan integrar y aprovechar”.

Al revisar el marco bajo la lente de las soluciones de software empresarial, vale la pena aclarar algunos términos y conceptos.