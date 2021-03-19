Cómo hacer que su organización sea digitalmente resiliente para convertir la crisis en oportunidad

El 62 % de las empresas tiene una visibilidad limitada de la cadena de suministro y el 15 % solo tiene visibilidad de la producción. Los silos entre sistemas y equipos pueden ser el punto de ruptura en una cadena de suministro y han quedado expuestos durante el Covid-19. Para crear resiliencia operativa en las cadenas de suministro, necesitan mover más allá de la visibilidad para poder predecir y luego actuar rápidamente sobre los datos. Para ello se necesita una plataforma que permita compartir información a través de las fronteras organizacionales para crear cadenas de suministro dinámicas, receptivas e interconectadas.
Los sistemas basados en tecnologías exponenciales pueden ayudar a las organizaciones a crear cadenas de suministro más inteligentes y aumentar la resiliencia digital. Cadenas de suministro más inteligentes que aprovechan el poder de la IA y otras tecnologías emergentes pueden ayudar a las empresas a mantener la continuidad del negocio en medio de la disrupción y la incertidumbre.
Aquellas organizaciones que han sido resilientes digitalmente, con cadenas de suministro que podrían flexionarse y adaptarse, han sido las que han sorteado la crisis de COVID-19 con mayor éxito. Si bien algunas industrias se han beneficiado y otras se han enfrentado a obstáculos masivos, todos los sectores de la economía tienen empresas que han convertido la crisis en oportunidad. Los minoristas que han centrado rápidamente su enfoque en línea tanto para la entrega a domicilio como para hacer clic y recoger han capturado una participación de mercado adicional. Aquellos fabricantes que pudieron adaptar su base de suministro para continuar abasteciendo materiales cuando las áreas del mundo estaban bloqueadas fueron los que adquirieron nuevos clientes. Ha habido muchas historias de aquellos que han emergido más fuertes, gran parte de eso se remonta a aquellos que habían invertido en sus cadenas de suministro para hacerlas Resilient® digitalmente, física y organizacionalmente.
Los científicos, a través de las vacunas y los programas de pruebas, están permitiendo que el mundo comience a pensar en volver a un entorno más normal. Es crítico que aprendamos las lecciones de la pandemia, especialmente la oportunidad única de analizar la visibilidad, la resiliencia y el riesgo de la cadena de suministro para reimaginar nuestras cadenas de suministro para el futuro. En particular, la forma en que hemos improvisado apresuradamente, y a menudo con éxito, con las nuevas tecnologías ahora debe integrarse en nuestra forma de pensar. Tampoco deberíamos perder esta oportunidad única en una generación para aprovechar la oportunidad de construir una mayor sustentabilidad en nuestras cadenas de suministro. Esto tendrá la doble ventaja de preparar las cadenas de suministro para el futuro y también cumplir con el enfoque de la sociedad y el consumidor en la sustentabilidad.
Al reinventar los procesos de cadena de suministro en workflows inteligentes, las organizaciones pueden alcanzar nuevos niveles de capacidad de respuesta y resiliencia. Los workflows inteligentes desafían los procesos aislados y las formas de trabajar para descubrir eficiencias en una red de procesos y socios.
Aumentados por IA e infundidos con tecnologías emergentes (automatización, blockchain, IoT, 5G y edge computing), los nuevos flujos de trabajo inteligentes de la cadena de suministro respaldados por plataformas empresariales pueden ofrecer resultados excepcionales a escala. Podemos analizar cualquier etapa de la cadena de valor en busca de oportunidades de transformación, desde la planificación de la demanda hasta la ejecución de la fabricación o la coordinación y el cumplimiento de los pedidos. Reinventar estos procesos también significa transformar la forma en que se diseñan las organizaciones y se alinean los equipos. Los flujos de trabajo inteligentes reinventan esta intersección de personas, procesos y tecnología. Estos procesos habilitados por la tecnología permiten a los profesionales de la cadena de suministro estar preparados para ejecutar y entregar de manera más eficaz y eficiente frente a estrategias y entornos que cambian continuamente. Estos profesionales pueden contar con el flujo de información y los derechos de decisión adecuados para obtener resultados óptimos.
Para generar resiliencia, agilidad y predictibilidad, los líderes necesitan transformar los workflows de su cadena de suministro en tres niveles. Crear una cadena de suministro más inteligente que pueda primero ver, después predecir y, en tercer lugar, actuar para navegar con éxito las interrupciones globales y locales les preparará para ofrecer la resiliencia necesaria para el futuro.
El uso de la IA para aprovechar los datos no estructurados en tiempo real puede proporcionar visibilidad e insights a corto plazo. Implementar una herramienta global, como Sterling Control Tower, puede brindar visibilidad de extremo a extremo de los flujos de la cadena de suministro para una solución a largo plazo. Combine el poder de una torre de control con la solución Blockchain de IBM Hyper Insights que emplea IoT y IA y ahora es posible ver dónde están sus productos, en tiempo real, en todo el mundo. También se pueden encontrar victorias rápidas. Por ejemplo, la mayoría de las empresas de transporte disponen de gran parte de los datos que necesita sobre sus productos en tránsito. Introducirlo directamente en una torre de control, en lugar de dejarlo allí sin usar, puede marcar una gran diferencia en la transparencia. De hecho, es posible que su equipo ya esté mejorando la visibilidad de varios flujos de datos manualmente en respuesta a la situación de COVID-19. Cuando sea el momento adecuado, puede comenzar por automatizar estos procesos, replicarlos y escalarlos en toda la empresa. Al tiempo que se toma el tiempo para personalizar los resultados para cada usuario, de modo que los datos realmente proporcionen insight que se puede actuar.
Sin embargo, para que los datos realmente agreguen valor, deben mirar hacia el futuro, de modo que puedan predecir lo que sucederá a continuación, no reproducir simplemente lo que sucedió antes. Gran parte de la planificación de la cadena de suministro se basa en datos históricos y patrones estacionales, a menudo con datos deficientes o incompletos. Ahora es el momento de modernizar su enfoque adoptando una planificación inteligente continua con colaboración en tiempo real, tanto dentro de la organización como en toda la cadena de suministro. Nunca antes había sido tan importante recurrir a datos en tiempo real para anticipar y responder al comportamiento del consumidor/cliente o a factores externos, como el clima u otros posibles eventos de disrupción. Esto significa utilizar la detección de la demanda para aprovechar los datos estructurados, no estructurados y oscuros (es decir, los datos que actualmente están ocultos para los sistemas, ¡quizás en la cabeza de alguien!). Aquellas empresas que lo lograron durante la pandemia reaccionaron mucho más rápido y pudieron movilizar recursos donde se necesitaban. Esto también implica una integración automatizada y completa en las funciones de planeación de clientes y proveedores.
Por ejemplo, la capacidad de detectar con semanas de antelación una escasez de materias primas y tomar medidas evasivas ahora, ya sea identificando otro proveedor o aplicando otras medidas de contingencia. El uso de sensores dentro de los productos o envases para rastrear su recorrido con actualizaciones en tiempo real también será cada vez más importante para determinar si se han manipulado correctamente o si se han almacenado a la temperatura adecuada en todo momento. Esto permitirá un control de calidad mucho más inteligente en lugar de depender del muestreo puro, mejorando nuevamente la calidad de los productos entregados al consumidor.
Descubra si los agentes virtuales pueden sustituir a los humanos a medida que se vuelven más rápidos y precisos gracias a la IA generativa.
Explore cómo los directores ejecutivos (CEO) están utilizando la IA generativa y la modernización de las aplicaciones para impulsar la innovación y seguir siendo competitivos.
Descubra por qué, para satisfacer la demanda de los clientes, los minoristas deben conocer el inventario disponible.
Descubra cómo la organización del director de sistemas de información (CIO) de IBM implementó IBM OpenPages para unificar la gobernanza, el riesgo y el cumplimiento, optimizar los procesos de auditoría y mejorar la visibilidad en todas las unidades de negocio.
Cree un negocio más resiliente con las soluciones impulsadas por IA para la gestión inteligente de activos y de la cadena de suministro.
Transforme sus operaciones comerciales con IBM mediante el uso de datos enriquecidos y potentes tecnologías de IA que le permitan integrar procesos de optimización.
IBM Cloud Pak for Business Automation es un conjunto modular de componentes de software integrados para la gestión y automatización de operaciones.
Transforme sus operaciones empresariales con las soluciones líderes de la industria de IBM. Mejore la productividad, la agilidad y la innovación mediante flujos de trabajo inteligentes y tecnologías de automatización.