Cómo hacer que su organización sea digitalmente resiliente para convertir la crisis en oportunidad

Aquellas organizaciones que han sido resilientes digitalmente, con cadenas de suministro que podrían flexionarse y adaptarse, han sido las que han sorteado la crisis de COVID-19 con mayor éxito. Si bien algunas industrias se han beneficiado y otras se han enfrentado a obstáculos masivos, todos los sectores de la economía tienen empresas que han convertido la crisis en oportunidad. Los minoristas que han centrado rápidamente su enfoque en línea tanto para la entrega a domicilio como para hacer clic y recoger han capturado una participación de mercado adicional. Aquellos fabricantes que pudieron adaptar su base de suministro para continuar abasteciendo materiales cuando las áreas del mundo estaban bloqueadas fueron los que adquirieron nuevos clientes. Ha habido muchas historias de aquellos que han emergido más fuertes, gran parte de eso se remonta a aquellos que habían invertido en sus cadenas de suministro para hacerlas Resilient® digitalmente, física y organizacionalmente.

Los científicos, a través de las vacunas y los programas de pruebas, están permitiendo que el mundo comience a pensar en volver a un entorno más normal. Es crítico que aprendamos las lecciones de la pandemia, especialmente la oportunidad única de analizar la visibilidad, la resiliencia y el riesgo de la cadena de suministro para reimaginar nuestras cadenas de suministro para el futuro. En particular, la forma en que hemos improvisado apresuradamente, y a menudo con éxito, con las nuevas tecnologías ahora debe integrarse en nuestra forma de pensar. Tampoco deberíamos perder esta oportunidad única en una generación para aprovechar la oportunidad de construir una mayor sustentabilidad en nuestras cadenas de suministro. Esto tendrá la doble ventaja de preparar las cadenas de suministro para el futuro y también cumplir con el enfoque de la sociedad y el consumidor en la sustentabilidad.