Cómo hacer que la migración de SAP S/4HANA sea lo más rápida y fluida posible

Esta evaluación detallada y completa proporciona insights objetivos sobre cómo la transición puede afectar sus procesos de negocio, datos maestros y de transacciones, configuración del sistema e interfaces. La evaluación de impacto de IBM SAP S/4HANA ofrece una hoja de ruta basada en sus necesidades comerciales específicas.

Esta herramienta ofrece insight sobre cinco áreas clave.

Evaluación funcional. Este paso identifica los procesos actualmente en uso en su SAP ECC y las innovaciones esperadas que resultarán del cambio a S/4HANA. Aprenderá qué es nuevo, qué cambiará y qué quedará obsoleto.

Impactos técnicos. La evaluación de impacto técnico proporciona un inventario de código personalizado de su sistema SAP actual. La evaluación describe si el código se usa o no y el efecto que tendrá el nuevo código de la base de datos HANA en los sistemas actuales. Este paso revela lo que debe corregirse y también detalla el impacto de seguridad de la migración.

Impacto de la simplificación. Este paso utiliza la base de datos de simplificación para resaltar los programas y el código afectados por la nueva estructura de datos. Este proceso también identifica las áreas más afectadas por la transición. Con esta información, su organización puede priorizar la asignación de recursos durante la implementación.

Reducción del alcance del proyecto. Este proceso analiza las versiones de la aplicación y los requisitos de infraestructura. También revisa las estadísticas de uso de producción. Esta información le permite reducir el alcance del proyecto a lo que debe corregirse y probarse con mayor urgencia. Por ejemplo, puede optar por realizar pruebas específicas solo en áreas que han cambiado.

Identificación de los requisitos de capacitación. IBM ofrece recomendaciones de capacitación como parte de la evaluación. Con estos datos, una organización puede saber ahora qué experiencia se necesitará más adelante y planificar en consecuencia. La empresa puede subsanar las carencias en materia de conocimientos especializados contratando personal adicional o capacitando a los equipos existentes.

Al final de la evaluación, recibirá un resumen de todos los hallazgos clave y podrá acceder a datos de puntos de referencia de cientos de otras evaluaciones realizadas por IBM.