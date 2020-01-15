Cómo hacer que la migración de SAP S/4HANA sea lo más rápida y fluida posible

Es tentador pensar que 2025 está muy lejos. Dentro de solo cinco años, para algunas empresas, esa fecha inspira urgencia. Esto se debe a que, en 2025, SAP dejará de ofrecer el mantenimiento general de las instalaciones de SAP Business Suite que se realizó antes del lanzamiento de SAP S/4HANA.
Esta fecha límite de finalización de mantenimiento impacta a quienes utilizan Business Suite SAP Enterprise Resource Planning (ERP) y sus módulos y componentes relacionados. Después de 2025, la empresa solo admitirá aplicaciones empresariales en SAP S/4HANA.
IBM está ayudando a sus clientes a prepararse para este plazo ofreciendo tres soluciones que simplifican y aceleran la transición a SAP S/4HANA.
Esta evaluación detallada y completa proporciona insights objetivos sobre cómo la transición puede afectar sus procesos de negocio, datos maestros y de transacciones, configuración del sistema e interfaces. La evaluación de impacto de IBM SAP S/4HANA ofrece una hoja de ruta basada en sus necesidades comerciales específicas.
Esta herramienta ofrece insight sobre cinco áreas clave.
Evaluación funcional. Este paso identifica los procesos actualmente en uso en su SAP ECC y las innovaciones esperadas que resultarán del cambio a S/4HANA. Aprenderá qué es nuevo, qué cambiará y qué quedará obsoleto.
Impactos técnicos. La evaluación de impacto técnico proporciona un inventario de código personalizado de su sistema SAP actual. La evaluación describe si el código se usa o no y el efecto que tendrá el nuevo código de la base de datos HANA en los sistemas actuales. Este paso revela lo que debe corregirse y también detalla el impacto de seguridad de la migración.
Impacto de la simplificación. Este paso utiliza la base de datos de simplificación para resaltar los programas y el código afectados por la nueva estructura de datos. Este proceso también identifica las áreas más afectadas por la transición. Con esta información, su organización puede priorizar la asignación de recursos durante la implementación.
Reducción del alcance del proyecto. Este proceso analiza las versiones de la aplicación y los requisitos de infraestructura. También revisa las estadísticas de uso de producción. Esta información le permite reducir el alcance del proyecto a lo que debe corregirse y probarse con mayor urgencia. Por ejemplo, puede optar por realizar pruebas específicas solo en áreas que han cambiado.
Identificación de los requisitos de capacitación. IBM ofrece recomendaciones de capacitación como parte de la evaluación. Con estos datos, una organización puede saber ahora qué experiencia se necesitará más adelante y planificar en consecuencia. La empresa puede subsanar las carencias en materia de conocimientos especializados contratando personal adicional o capacitando a los equipos existentes.
Al final de la evaluación, recibirá un resumen de todos los hallazgos clave y podrá acceder a datos de puntos de referencia de cientos de otras evaluaciones realizadas por IBM.
En 2016, IBM y SAP se asociaron para crear herramientas para acelerar los procesos de modernización digital para sus clientes conjuntos. De esa asociación surgió un esfuerzo de ambas empresas para acelerar específicamente las implementaciones de SAP S/4HANA. Esta asociación ahora ofrece soluciones que pueden aumentar las velocidades de implementación de S/4HANA entre un 20 y un 30 por ciento. 1
SAP ofrece SAP Model Company, una solución integral de la industria que los clientes adoptan como modelo de referencia básico. IBM se convirtió en el primer asociado de SAP en ampliar SAP Model Company al incluir contenido intersectorial y específico de la industria definido como IBM Impact Industry Solutions. IBM Impact Industry Solutions ofrece aceleradores específicos de la industria que combinan y mejoran la fortaleza de los servicios existentes de IBM y SAP. Estas soluciones, junto con una evaluación de impacto de IBM, simplifican el proceso de transición y conducen a una adopción más rápida de SAP S/4HANA. IBM extrae estas soluciones de su trabajo con más de 200 clientes. Ofrecen documentación de procesos, scripts de prueba, materiales de capacitación, SAP Fiori y aplicaciones analíticas, activos de migración de datos y roles de seguridad definidos.
IBM Rapid Move for SAP S/4HANA permite a una empresa utilizar sus inversiones existentes en SAP para ejecutar una migración de un solo paso a SAP S/4 HANA desde cualquier fuente. La solución utiliza la automatización para acelerar el proceso de migración con un riesgo mínimo. Esa automatización ejecuta la configuración de S/4HANA, la corrección de código y la conciliación de datos para reducir la complejidad del proceso de implementación. IBM Rapid Move se centra estratégicamente en el rediseño y estandarización de procesos solo donde sea necesario, para que las empresas puedan transformar las inversiones actuales en SAP sin tener que rediseñar completamente sus sistemas heredados.
IBM Rapid Move for SAP S/4HANA viene con una infraestructura de entrega incorporada de SAP, que incluye el programa SAP Value Assurance y el servicio SAP Model Company. IBM Rapid Move ayuda a las organizaciones a acelerar la transformación digital y a utilizar la nueva plataforma mucho más rápido que un plan de despliegue tradicional. El resultado es una mejora en el rendimiento de funciones empresariales complejas y críticas en tiempo, incluyendo planeación, ejecución, informes, analytics y forecasting en tiempo real basados en datos en vivo y una experiencia de usuario personalizada y simplificada.
IBM se basa en 40 años de servicios y experiencia de SAP para atender a los clientes. La empresa ha realizado más de 150 implementaciones de SAP S/4HANA y asesorado a más de 200 empresas en el recorrido de S/4HANA. Su experiencia abarca múltiples industrias y aborda las necesidades únicas de cada organización para ofrecer un enfoque personalizado que pueda simplificar y acelerar una implementación de SAP S/4HANA.
