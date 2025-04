Cómo mejorar la experiencia de telecomunicaciones del cliente

Si bien los precios y el servicio real son componentes clave para determinar si un cliente permanecerá con un proveedor de telecomunicaciones, brindar una excelente experiencia al cliente es otra forma de mantener su negocio. Por lo tanto, es probable que los proveedores de servicios de telecomunicaciones centrados en el cliente se mantengan por delante de la competencia.

Un estudio de ICD arrojó que el 54 % de los encargados de tomar decisiones respecto de telecomunicaciones1 afirman que mejorar la experiencia del cliente (CX) fue una iniciativa de transformación de primer nivel. Los proveedores de telecomunicaciones están lanzando cada vez más iniciativas como parte de los ejercicios de transformación digital para mejorar todos los aspectos de su empresa, entre ellas, la experiencia del cliente.

Cada interacción con el cliente en la industria de las telecomunicaciones brinda una oportunidad para que las empresas de telecomunicaciones cumplan y superen las expectativas de los clientes. Desde la interacción del cliente hasta el soporte técnico, es probable que los proveedores de telecomunicaciones que invierten en atender a los clientes mejoren la rentabilidad.

Un inconveniente podría ser que no hay suficientes empresas de telecomunicaciones que estén planificando de forma proactiva para el futuro. Un estudio de IBM Institute for Business Value que analizó los planes para 2030, reveló que solo el 26 % de las empresas de telecomunicaciones están adoptando nuevas tecnologías para impulsar el crecimiento”.

Los ejecutivos de la industria de las telecomunicaciones esperan cambios radicales en el mundo para 2030, sin embargo, muchos CSP podrían no reflejar estas nuevas realidades en su planificación estratégica. Las investigaciones de IBM Institute for Business Value indican que muchos CSP esperan centrarse en adaptar las capacidades para necesidades futuras en lugar de buscar el crecimiento de forma proactiva. Esta perspectiva podría hacerlos vulnerables a los riesgos competitivos, así como ajenos a nuevas oportunidades de servicios.

Es especialmente importante tener en cuenta las situaciones en las que los clientes necesitan asistencia específicamente porque tienen problemas de conectividad. Brindar una experiencia excepcional a los clientes es una excelente manera de mantenerlos satisfechos y de minimizar su rotación.

Los clientes quieren que su relación con las empresas de la industria de las telecomunicaciones sea sencilla y satisfactoria. Una experiencia del cliente positiva es un factor diferenciador que puede ayudar a aumentar tanto la satisfacción como la lealtad de los clientes, así como minimizar la tasa de rotación de clientes.

Las optimizaciones de la experiencia del cliente pueden favorecer varias métricas comerciales importantes, como el valor del ciclo de vida del cliente (CLV) y los ingresos mensuales recurrentes.