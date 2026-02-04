A pesar de la proliferación de chatbots, canales de autoservicio y plataformas de redes sociales, los centros de atención telefónica siguen siendo una primera línea crítica para la interacción con el cliente. Los más grandes pueden gestionar millones de conversaciones al día, actuando como una línea directa de contacto principal que puede determinar el éxito o el fracaso de las relaciones con los clientes.

Hoy en día, las expectativas de los consumidores están en su punto más alto y las organizaciones de todo el mundo están transformando sus procesos de negocio con automatización e inteligencia artificial. En este entorno, una atención reflexiva hacia la experiencia del cliente del centro de atención telefónica es esencial para la supervivencia y el crecimiento continuos.

Según una investigación reciente de ZenDesk, el 83 % de los consumidores cree que la experiencia del cliente debería ser mucho mejor que la actual. Esta es una cifra asombrosa dada la rápida adopción de tecnologías clave en la industria durante la última década.

Sin embargo, los clientes que tienen experiencias positivas son más propensos a realizar compras repetidas y a recomendar una empresa a otras personas. Por el contrario, las malas experiencias en el centro de atención telefónica pueden erosionar rápidamente años de progreso, lo que lleva a los clientes insatisfechos a abandonar una empresa o compartir experiencias negativas ampliamente.