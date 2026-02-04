A pesar de la proliferación de chatbots, canales de autoservicio y plataformas de redes sociales, los centros de atención telefónica siguen siendo una primera línea crítica para la interacción con el cliente. Los más grandes pueden gestionar millones de conversaciones al día, actuando como una línea directa de contacto principal que puede determinar el éxito o el fracaso de las relaciones con los clientes.
Hoy en día, las expectativas de los consumidores están en su punto más alto y las organizaciones de todo el mundo están transformando sus procesos de negocio con automatización e inteligencia artificial. En este entorno, una atención reflexiva hacia la experiencia del cliente del centro de atención telefónica es esencial para la supervivencia y el crecimiento continuos.
Según una investigación reciente de ZenDesk, el 83 % de los consumidores cree que la experiencia del cliente debería ser mucho mejor que la actual. Esta es una cifra asombrosa dada la rápida adopción de tecnologías clave en la industria durante la última década.
Sin embargo, los clientes que tienen experiencias positivas son más propensos a realizar compras repetidas y a recomendar una empresa a otras personas. Por el contrario, las malas experiencias en el centro de atención telefónica pueden erosionar rápidamente años de progreso, lo que lleva a los clientes insatisfechos a abandonar una empresa o compartir experiencias negativas ampliamente.
“Una buena atención al cliente puede convertir a los clientes puntuales en defensores de marca a largo plazo”, dice Manish Goyal, socio sénior de IBM Consulting. “Y el valor de por vida de un promotor de NPS puede ser 10 veces mayor que el de un detractor de NPS. Al mismo tiempo, alrededor del 80 % de los consumidores dice que preferiría hacer negocios con un competidor después de más de una mala experiencia con una marca”.
En términos generales, una excelente atención al cliente del centro de atención telefónica reduce los costos operativos al mejorar la resolución en la primera llamada y disminuir la rotación de clientes. En su máxima expresión, identifica las tendencias emergentes que pueden influir en la estrategia general de una empresa.
Como McKinsey descubrió recientemente, hasta el 80 % de la creación de valor por parte de las principales empresas del mundo proviene de desbloquear ingresos de clientes existentes. Con el despliegue inteligente de tecnologías clave de tecnología impulsadas por IA y la colaboración eficaz entre humanos y máquinas, los centros de contacto pueden pasar de costosos centros de resolución de problemas a innovadores motores de ganancias.
Los clientes pueden usar diversas plataformas omnicanal, pero las llamadas telefónicas siguen siendo el modo de interacción más preferido entre generaciones, según Gartner. Una experiencia del cliente positiva del centro de atención telefónica se basa en la accesibilidad y la falta de fricción: las llamadas de los clientes llegan al soporte a través de sus canales preferidos sin tiempos de espera excesivos ni menús engorrosos. Y cuando se conectan con un agente del centro de atención telefónica, se encuentran con alguien que está bien informado y capacitado para resolver problemas rápidamente.
Desde el lado del agente humano, este proceso brinda a los empleados acceso inmediato a la información completa de un cliente, eliminando la necesidad de que los clientes repitan o expliquen el historial de su solicitud. Equipado con los datos más relevantes, un agente puede centrarse en la escucha activa, la resolución de problemas y la comunicación clara, adaptando su enfoque a la situación única de cada cliente.
Más allá del rendimiento individual de los agentes, el excelente servicio del centro de atención telefónica es constante en todos los puntos de contacto y periodos. Durante todo el recorrido del cliente, quien llama debe recibir la misma calidad de servicio, sin importar cuándo se comunique o cuán ocupado esté el centro.
La excelente atención al cliente del centro de atención telefónica se caracteriza por diversas variables que, en conjunto, crean experiencias positivas para los clientes. Los centros de atención telefónica exitosos deben encontrar un difícil equilibrio entre velocidad y personalización, lo que obliga a las organizaciones a confiar en un conjunto diverso de métricas internas y rúbricas de feedback de los clientes. Algunos de los más comunes incluyen los tiempos de resolución en la primera llamada, los tiempos de gestión promedio, las puntuaciones de satisfacción del cliente (CSAT) y net promoter score (NPS).
Los centros de atención telefónica modernos operan en un entorno cada vez más complejo que presenta importantes desafíos operativos, como altas tasas de rotación de agentes y modelos de atención al cliente obsoletos. Y para ganarse la confianza de los clientes en un escenario cada vez más automatizado, es necesario llevar a cabo una revisión profunda de la transparencia. Algunos de los principales desafíos que enfrentan los centros de atención telefónica hoy en día incluyen:
Los centros de atención telefónica se enfrentan a una presión significativa para equilibrar el control de costos con la calidad del servicio. Las limitaciones presupuestarias restringen la contratación y las inversiones en tecnología, o requieren que las organizaciones tomen decisiones difíciles. Por ejemplo, ¿debería una empresa invertir en más canales de servicio o centrarse en la calidad de unos pocos?
Los centros de atención telefónica también experimentan desafíos complejos de personal, ya que los horarios deben coincidir con el volumen de llamadas y, al mismo tiempo, adaptarse a las habilidades de los agentes. La necesidad de conocimientos especializados en diferentes líneas de productos o segmentos de clientes agrega una capa de complejidad a la gestión de la fuerza laboral. Y, lo que es más importante, la infraestructura tecnológica puede restringir aún más la flexibilidad operativa o la capacidad de ampliar rápidamente la capacidad.
La información de los clientes suele estar dispersa en múltiples sistemas que no se comunican entre sí de manera eficaz. Esta fragmentación obliga a los agentes a moverse entre aplicaciones y aumenta el tiempo de manejo. También crea oportunidades para errores o información incongruente.
Los centros de atención telefónica experimentan aumentos sustanciales en el volumen de llamadas debido a patrones estacionales, lanzamientos de productos, ciclos de facturación o campañas de marketing. Estos picos saturan los recursos disponibles, creando efectos en cascada. Sigue siendo difícil predecir con precisión estos picos para contar con el personal adecuado. Cuando el volumen de llamadas supera la capacidad, los retrasos pueden tardar horas en eliminarse.
Como sabe cualquiera que haya realizado una llamada de servicio, los tiempos de espera prolongados representan uno de los factores más importantes de insatisfacción del cliente. Pero esos largos tiempos de espera también crean desafíos operativos. Los clientes que abandonan las llamadas pueden tener mayores expectativas en la próxima llamada, y la presión para reducir los tiempos de espera puede llevar a los agentes a apresurar las llamadas, sacrificando potencialmente la calidad.
Las expectativas de los clientes han aumentado drásticamente, determinadas por experiencias digitales fluidas en otras áreas de sus vidas. Hoy en día, la mayoría de los profesionales de servicios(el 82 %) afirma que las expectativas de los clientes son más altas que antes. La mayoría espera respuestas inmediatas y servicios personalizados basados en sus preferencias. Cumplir con estas expectativas requiere una integración sofisticada entre sistemas, algo que muchos centros de atención telefónica tienen dificultades para lograr.
Según una investigación de Salesforce, el 77 % de los agentes humanos de centros de atención telefónica reportan cargas de trabajo aumentadas o más complejas, mientras que más de la mitad reporta experimentar agotamiento. Estos agentes se enfrentan a la presión implacable de los altos volúmenes de llamadas que dejan poco tiempo para recuperarse entre interacciones, y pueden interactuar regularmente con clientes frustrados o angustiados. Cuando los volúmenes aumentan inesperadamente, los agentes tienen una presión intensa, lo que reduce su capacidad para brindar un servicio atento y paciente.
A medida que los centros de atención telefónica han adoptado diversas tecnologías para aumentar la velocidad de las interacciones con los clientes, la información crítica se almacena con frecuencia en múltiples sistemas que son difíciles de navegar. El conocimiento puede estar disperso en repositorios dispares o retrasarse con respecto a los cambios del producto. Cuando los equipos de agentes del centro de atención telefónica dependen de información de acceso lento, incorrecta u obsoleta, socava la confianza del cliente, lo que obliga a los agentes a perder tiempo retrocediendo o corrigiendo la información.
Muchos de los problemas anteriores que afectan la eficiencia operativa y la retención del cliente se pueden mitigar con inversiones estratégicas y herramientas que permitan a los agentes brindar un servicio de atención al cliente excepcional.
La implementación de herramientas de IA seleccionadas que apoyen a los agentes humanos durante las interacciones en vivo puede mejorar drásticamente el rendimiento. Si estas herramientas se diseñan cuidadosamente teniendo en cuenta los resultados del mundo real, los beneficios serán evidentes. Los asistentes de IA en tiempo real pueden sugerir respuestas o mostrar artículos relevantes basados en conocimientos.
En un caso exitoso, un destacado banco desplegó el procesamiento de lenguaje natural (PLN) para sugerir inmediatamente una "mejor pregunta posible" a un agente. Este proceso redujo los tiempos de interacción con el cliente en un 6 % y redujo significativamente los requisitos de capacitación.
Por otra parte, Avid Solutions, una empresa pionera en investigación y desarrollo, redujo con éxito el tiempo que lleva incorporar nuevos clientes en un 25 % con IA agéntica. La automatización inteligente también puede generar resúmenes de llamadas y activar acciones de seguimiento, lo que reduce la carga administrativa de los agentes humanos y les permite centrarse en tareas más relacionadas con las relaciones.
Lo más importante es que estas tecnologías generan insights críticos que transforman los centros de células en activos estratégicos. "Con la IA generativa, puede revisar las transcripciones de cada llamada realizada y recopilar continuamente insights sobre cómo y por qué los agentes tardan tanto en gestionar ciertos tipos de llamadas", dice Manish Goyal de IBM Consulting. “O comprender clasificaciones granulares de quejas sobre productos o servicios”.
“Esta visión que proporciona una aplicación de IA generativa permite a los líderes de operaciones encontrar la causa raíz de un problema más rápido y resolverlo si está en la función de servicio. O alertar a los equipos de producto o marketing, si necesitan tomar medidas correctivas”.
Las organizaciones deben equilibrar cuidadosamente el número de agentes humanos con la demanda esperada y garantizar que los agentes de atención al cliente tengan la combinación adecuada de habilidades especializadas. A medida que las capacidades de IA se expanden, las organizaciones se enfrentan a decisiones estratégicas sobre la proporción óptima de apoyo automatizado y humano. El objetivo no debería ser eliminar a los agentes humanos, sino reinventar los roles en los que crean el mayor valor; por ejemplo, resolución de problemas complejos, clientes de alto valor o situaciones emocionalmente sensibles.
“Cuando hablamos del recorrido del cliente, estamos hablando de opciones”, dijo recientemente Jeanie Walters, oradora y capacitadora de experiencia del cliente, a Albert Lawrence de IBM. “Si estoy en el automóvil, me gustaría llamar y hablar con una persona. Por lo tanto, al proporcionar estas opciones a las personas, aunque podría ser más eficiente de nuestra parte emplear un agente virtual, también podemos dar estas opciones a los clientes”.
Si bien los programas de capacitación integrales son necesarios para los nuevos empleados, esa capacitación no debe terminar después de la incorporación. Las capacitaciones periódicas y las iniciativas de mejora de habilidades deben de abordar nuevos productos o cambios de políticas y enfatizar las "habilidades blandas", como la escucha activa y la comunicación efectiva.
Cada vez más, a medida que los empleados de los centros de atención telefónica interactúan con las tecnologías de automatización e IA, la capacitación debe incluir una colaboración eficaz entre humanos y máquinas. Este proceso podría incluir cuándo confiar en las sugerencias de IA o cómo tomar el relevo perfectamente de los agentes de IA cuando sea necesario escalar.
En el acelerado mundo de la atención al cliente, la gestión centralizada del conocimiento es clave. Las organizaciones deben consolidar la información en una única base de conocimientos autorizada que sirva como única fuente de verdad, garantizando que se mantenga activamente.
La información debe estar organizada de forma intuitiva y ser fácil de buscar; por ejemplo, las funciones de búsqueda robustas con PLN ayudan a los agentes a encontrar rápidamente la información relevante. El software avanzado del centro de atención telefónica puede mostrar datos relevantes al instante en función de la información de la cuenta de un cliente o de las palabras clave detectadas durante una conversación.
Los agentes humanos están “obviamente saturados de correos electrónicos, y hay muchos a los que los asistentes virtuales pueden responder automáticamente”, señaló recientemente Morgan Carroll, ingeniero sénior de IA de IBM, al podcast Smart Talks.
“Pero si tienen algo muy difícil y reciben muchos de estos correos electrónicos todos los días, la IA generativa puede ayudar. No va a responder por ellos, aunque podría hacerlo. En este caso, estamos pensando en cómo podemos facilitar el trabajo de los agentes de atención al cliente. Y la IA generativa puede ayudarles a redactar un correo electrónico o buscar información”.
Los sistemas modernos de enrutamiento de llamadas consideran idealmente múltiples factores, incluida la complejidad del problema, los datos históricos de interacción o la habilidad del agente. Colocar al cliente adecuado con el miembro adecuado de un equipo de atención al cliente mejora la resolución en la primera llamada y reduce las transferencias.
Además, los criterios y políticas claros de escalamiento para los problemas de los clientes deben seguir siendo una prioridad para los centros de atención telefónica, ya sea que el primer contacto de un cliente sea con un agente humano o una herramienta de autoservicio. Cuando tales escalamientos son necesarios, las transferencias deben conservar todo el historial de interacciones y el contexto para reducir la frustración del cliente.
Las plataformas unificadas de datos de clientes proporcionan una columna vertebral crítica para las operaciones del centro de atención telefónica. La integración de la información del cliente de todos los sistemas relevantes, incluido el software de gestión de relaciones con los clientes (CRM), facturación, gestión de pedidos, historial de soporte y analytics, en un sistema unificado brinda a los agentes del centro de atención telefónica un contexto completo para cada interacción.
Los sistemas exitosos incluirán sincronización de datos en tiempo real e integración de analytics. Al conectar los datos operacionales de un centro de atención telefónica con plataformas inteligentes de negocios más amplias, las organizaciones obtienen análisis crítico de cómo la atención al cliente afecta la retención y los ingresos.
Los centros de atención telefónica tradicionales dependían principalmente de distribuidores automáticos de llamadas, utilizando información de la persona que llamaba, como un número marcado o una entrada de respuesta de voz interactiva (IVR) para enrutar las llamadas entrantes. A medida que las primeras tecnologías de automatización se hicieron comunes en todos los centros de atención telefónica, todavía se centraban en aplicaciones.
Los sistemas de reconocimiento de voz pueden transcribir las llamadas para controlar la calidad. Los chatbots básicos manejaban interacciones simples con guiones, como restablecimientos de contraseñas o respuestas a preguntas frecuentes. Estas implementaciones redujeron los costos para muchas empresas, pero dieron como resultado una respuesta desigual de los clientes.
Según ZenDesk, la demanda de transparencia en la IA por parte de los clientes aumentó un 63 %, incluso cuando la IA maneja cada vez más las necesidades de los clientes. Y como Forrester predijo recientemente, en 2026 un tercio de las empresas dañará sus marcas con un frustrante autoservicio de IA. Los chatbots rígidos que seguían árboles de decisión establecidos a menudo resultaban en interacciones frustrantes, lo que llevaba a las personas que llamaban a insistir en eludir la automatización.
Hoy en día, la IA agéntica está a la vista para dar un giro a las operaciones del centro de atención telefónica, transformando todos los procesos del negocio en lugar de automatizarlos. Además de entablar conversaciones naturales y matizadas, estos sistemas pueden acceder de forma proactiva a múltiples fuentes de datos y sintetizar información. También pueden retener la memoria a lo largo del tiempo, lo que aumenta la precisión de sus sugerencias y su rendimiento.
Dado un conjunto de objetivos y parámetros, esto hace que la IA agéntica sea ventajosa tanto para los clientes como para los trabajadores del centro de atención telefónica: los agentes de IA pueden sintetizar rápidamente los datos de los clientes, la información de terceros y las especificaciones de los productos para sugerir soluciones a consultas difíciles.
También pueden monitorear proactivamente el rendimiento de los trabajadores del centro de atención telefónica, sugiriendo posibles oportunidades de capacitación, u organizar de manera independiente tareas de investigación y entrada de datos. Esta capacidad para resolver problemas más complejos y gestionar acciones en distintos sistemas permite, en última instancia, ofrecer un mejor autoservicio, reducir el número de escalamientos y realizar un seguimiento más personalizado. A cambio, estos beneficios ayudan a los empleados del centro de atención telefónica a enfocarse en sus habilidades empáticas únicas.
Gartner predice que, para 2029, la IA agéntica resolverá de forma autónoma hasta el 80 % de los problemas comunes de atención al cliente sin intervención humana. Pero para aprovechar los beneficios de la IA agéntica, especialmente en entornos complejos y ricos en datos como los centros de atención telefónica, entrenar agentes aislados y desplegarlos no es suficiente.
Las plataformas de orquestación de agentes de IA coordinan de manera inteligente múltiples agentes de IA especializados. Cada uno está diseñado para sobresalir en tareas específicas o manejar tipos particulares de consultas de los clientes. En lugar de depender de un único sistema de IA, la orquestación permite a las organizaciones desplegar una colección de agentes de IA para trabajar perfectamente juntos.
Esta especialización produce agentes de IA profundamente optimizados con un vasto conocimiento en un dominio específico, ya sea recomendaciones de productos, consultas de facturación, resolución de problemas o soporte de agentes humanos. Cuando una interacción requiere conocimientos especializados que exceden el ámbito de un solo agente, la orquestación permite transiciones fluidas entre esta red de agentes; también permite que varios agentes de IA colaboren simultáneamente en cuestiones complejas.
Los datos están en el centro de los esfuerzos de automatización y orquestación de IA, proporcionando el contexto para que la IA específicamente diseñada se entrene y las herramientas externas que cada agente pueda utilizar. Esto podría incluir datos completos de los clientes para permitir un servicio personalizado y datos de interacción masiva para un análisis a gran escala. También puede incluir datos operativos para impulsar la gestión de la fuerza laboral o datos de análisis de sentimientos para optimizar las operaciones del centro de atención telefónica en general.
Al unificar datos confiables, limpios y precisos, las organizaciones crean un ciclo de feedback en el que más datos se convierten en un mejor rendimiento de la IA y reducen la fricción en las operaciones del centro de atención telefónica.
La evaluación de la atención al cliente de un centro de atención telefónica requiere un equilibrio entre los indicadores de eficiencia y los criterios más subjetivos. Cuando una organización automatiza de forma demasiado agresiva a costa de un apoyo empático, se resiente. Por el contrario, cuando los tiempos promedio de manejo aumentan, los clientes se encuentran en espera durante demasiado tiempo y las organizaciones se esfuerzan por capturar el retorno de la inversión (ROI) esperado del centro de atención telefónica.
Cualquier transformación tecnológica de la experiencia del cliente debe realizar un seguimiento de diversas métricas del centro de atención telefónica, preferiblemente utilizando paneles y analytics en tiempo real. Sopesar el feedback de los clientes y las puntuaciones de la voz del cliente (NPS, puntuaciones de satisfacción del cliente y puntuaciones de esfuerzo del cliente) puede tener un impacto significativo en las cifras de toda la empresa.
Por ejemplo, cuando un director ejecutivo (CEO) de telecomunicaciones abordó directamente las quejas de los clientes y su puntuación CSAT saltó a la cima de las industrias, vio que sus tasas de abandono se redujeron en un 75 %. En tres años, los ingresos de la empresa casi se duplicaron.
Particularmente con las implementaciones de nuevas tecnologías, los líderes empresariales deben adoptar una visión holística del rendimiento del centro de atención telefónica: ¿están aumentando los indicadores clave de rendimiento (KPI) de nivel de servicio, como los tiempos promedio de atención o el número de llamadas resueltas, pero las métricas de lealtad del cliente o el soporte posterior a la llamada se resienten? Para optimizar los centros de atención telefónica y garantizar el éxito a largo plazo, los flujos de trabajo y las nuevas iniciativas deben analizarse continuamente en múltiples ejes.
