Cómo habilitar una IA confiable con la solución de tejido de datos adecuada

Las organizaciones dependen cada vez más de la inteligencia artificial (IA) y el machine learning (ML) para ayudar a los humanos en la toma de decisiones. Así es como las principales organizaciones mejoran las interacciones con los clientes y aceleran el tiempo de comercialización de bienes y servicios. Pero estas organizaciones deben poder confiar en sus modelos de IA/ML antes de que puedan ponerse en funcionamiento y utilizarse en procesos de negocio cruciales. La IA confiable se ha convertido en un requisito para la adopción exitosa de la IA en todas las industrias.
En estos días, si un modelo de IA toma una decisión con sesgo e injusta que involucra el estado, la riqueza o el bienestar de los humanos, una organización puede llegar a las noticias por razones equivocadas. Además del importante riesgo para la reputación de la marca, también existe un conjunto creciente de regulaciones sobre datos e IA en todo el mundo y en todas las industrias, como la Ley de IA de la UE, que las empresas deben cumplir.
Antes de poder confiar en un modelo de IA y sus insights, debe poder confiar en los datos que se utilizan. La solución de tejido de datos adecuada respaldará naturalmente estos pilares y le ayudará a crear modelos de IA confiables.
Considere estos tres pasos cruciales en el ciclo de vida de construir su próximo modelo de IA o machine learning o mejorar uno actual:
Lo primero es lo primero: necesita acceso e insight sobre todos los datos relevantes.
Las investigaciones muestran que hasta el 68 % de los datos no se analizan en la mayoría de las organizaciones. Pero las implementaciones exitosas de IA requieren conexión a datos precisos y de alta calidad que estén listos para el consumo de autoservicio por parte de los stakeholders adecuados. Sin la capacidad de agregar datos de fuentes internas y externas dispares (on premises, nubes privada o pública), tendrá modelos de IA inferiores, simplemente porque no tiene toda la información que necesita.
En segundo lugar, debe asegurarse de que se pueda confiar en los datos en sí. Hay dos factores en un conjunto de datos confiables:
Según Gartner, el 53 % de los proyectos de IA y ML están estancados en las fases de preproducción. Puede poner en funcionamiento su IA observando todas las etapas del ciclo de vida de la IA. Las herramientas automatizadas e integradas de ciencia de datos ayudan a crear, desplegar y monitorear modelos de IA. Este enfoque ayuda a garantizar la transparencia y la responsabilidad en cada etapa del ciclo de vida del modelo. Pero para hacerlo, también debe garantizar medidas de seguridad para la equidad, la solidez, la recopilación de datos y más.
A menudo, los científicos de datos no están entusiasmados con la posibilidad de generar toda la documentación necesaria para cumplir con los estándares éticos y regulatorios. Aquí es donde la tecnología como IBM® FactSheets puede ayudar al reducir el trabajo manual necesario para capturar metadatos y otros hechos sobre un modelo en todas las etapas del ciclo de vida de la IA. Con las soluciones de gobernanza de la IA, un científico de datos que utiliza bibliotecas y marcos Python estándar y abiertos puede recopilar automáticamente hechos sobre la creación y el entrenamiento del modelo.
Del mismo modo, se pueden recopilar datos mientras el modelo se encuentra en las etapas de prueba y validación. Toda esta información se incorpora a los flujos de trabajo de extremo a extremo para garantizar que el equipo cumpla con los estándares éticos y normativos.
En la mayoría de las organizaciones, hay una serie de herramientas de ciencia de datos, lo que dificulta la gobernanza y la gestión de la información, y mucho menos el cumplimiento de normas de seguridad, cumplimiento y gobernanza cada vez más estrictas. Puede utilizar gobernanza de la IA escalable y automatizada para impulsar procesos coherentes y repetibles diseñados para aumentar la transparencia del modelo y garantizar tanto la trazabilidad como la responsabilidad. Puede mejorar la colaboración, comparar las predicciones del modelo, cuantificar el riesgo del modelo y optimizar el rendimiento del modelo, identificar y mitigar el sesgo, reducir riesgos como la desviación y disminuir la necesidad de volver a entrenar el modelo.
En última instancia, la gestión de datos y proporcionar a los usuarios acceso a los datos correctos en el momento adecuado son el núcleo del éxito de la IA y la gobernanza de la IA. Una arquitectura de tejido de datos le ayuda a lograr esto minimizando las complejidades de la integración de datos y simplificando el acceso a los datos en toda una organización para facilitar el consumo de datos de autoservicio.
Con IBM® Cloud Pak for Data, puede formalizar un flujo de trabajo que permita a diferentes equipos interactuar con su modelo en varias etapas. No se trata solo de otorgar acceso adecuado a los equipos de ciencia de datos. Su equipo de gestión de riesgos de modelos, el equipo de operaciones de TI y los empleados de la línea de negocio también necesitan acceso adecuado.
También puede manejar diferentes conjuntos de datos y fuentes, desde datos de entrenamiento hasta datos de carga útil y datos de verdad fundamental, con los niveles adecuados de privacidad y gobernanza a su alrededor. Fundamentalmente, puede automatizar la captura de metadatos de cada conjunto de datos y modelo y mantenerlos en un catálogo central. Con IBM Cloud Pak for Data, puede hacerlo a escala con coherencia y aplicarlo a modelos que se han creado con herramientas de código abierto o de terceros.
La ventaja potencial de la IA se refleja en las tendencias de estrategia de los líderes de las industrias. Según el Estudio de directores ejecutivos (CEO) de 2025 del IBM Institute for Business Value (IBV), el 68 % de los CEO dice que la IA cambia aspectos de su actividad principal, y el 61 % dice que el beneficio competitivo depende de quién tenga la IA generativa más avanzada. Pero para consolidar la confianza con los clientes, es crucial que existan los controles adecuados en todo el ciclo de vida de la IA, especialmente cuando la IA se utiliza en situaciones críticas.
