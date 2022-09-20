Cómo habilitar una IA confiable con la solución de tejido de datos adecuada

En la mayoría de las organizaciones, hay una serie de herramientas de ciencia de datos, lo que dificulta la gobernanza y la gestión de la información, y mucho menos el cumplimiento de normas de seguridad, cumplimiento y gobernanza cada vez más estrictas. Puede utilizar gobernanza de la IA escalable y automatizada para impulsar procesos coherentes y repetibles diseñados para aumentar la transparencia del modelo y garantizar tanto la trazabilidad como la responsabilidad. Puede mejorar la colaboración, comparar las predicciones del modelo, cuantificar el riesgo del modelo y optimizar el rendimiento del modelo, identificar y mitigar el sesgo, reducir riesgos como la desviación y disminuir la necesidad de volver a entrenar el modelo.

En última instancia, la gestión de datos y proporcionar a los usuarios acceso a los datos correctos en el momento adecuado son el núcleo del éxito de la IA y la gobernanza de la IA. Una arquitectura de tejido de datos le ayuda a lograr esto minimizando las complejidades de la integración de datos y simplificando el acceso a los datos en toda una organización para facilitar el consumo de datos de autoservicio.

Con IBM® Cloud Pak for Data, puede formalizar un flujo de trabajo que permita a diferentes equipos interactuar con su modelo en varias etapas. No se trata solo de otorgar acceso adecuado a los equipos de ciencia de datos. Su equipo de gestión de riesgos de modelos, el equipo de operaciones de TI y los empleados de la línea de negocio también necesitan acceso adecuado.

También puede manejar diferentes conjuntos de datos y fuentes, desde datos de entrenamiento hasta datos de carga útil y datos de verdad fundamental, con los niveles adecuados de privacidad y gobernanza a su alrededor. Fundamentalmente, puede automatizar la captura de metadatos de cada conjunto de datos y modelo y mantenerlos en un catálogo central. Con IBM Cloud Pak for Data, puede hacerlo a escala con coherencia y aplicarlo a modelos que se han creado con herramientas de código abierto o de terceros.