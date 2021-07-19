Cómo elegir el modelo de consumo de TI adecuado para su almacenamiento

Los modelos de negocio y las estrategias de TI en evolución están cambiando rápidamente la forma en que las empresas consumen y pagan por su almacenamiento de datos. La adopción de la nube híbrida ha impulsado una creciente demanda de TI basada en el consumo como alternativa a las compras tradicionales en efectivo y los arrendamientos.
En respuesta, muchos proveedores ofrecen modelos de precios de consumo flexible o de “pago por uso” y suscripciones que aportan una economía similar a la de la nube al centro de datos y a la nube híbrida. “Para 2024, Gartner predice que más de la mitad de la capacidad de almacenamiento de información empresarial desplegada recientemente se venderá como servicio o por suscripción, frente a menos del 15 % en 20201.”
Con tantos tipos de despliegue y modelos de consumo de TI disponibles de repente, puede ser difícil saber cuál es el adecuado para su estrategia de almacenamiento. En esta entrada en el blog, describiremos los principales tipos para que pueda tomar una decisión de inversión informada.
Esto es lo que cubriremos:
Los precios basados en el consumo se refieren a productos y servicios con facturación basada en el uso, lo que significa que solo paga por la capacidad que necesita a medida que la consume. Estos modelos pueden ayudarle a ahorrar dinero al reemplazar los altos gastos de capital iniciales con cargos trimestrales predecibles alineados directamente con las necesidades cambiantes de su negocio. La idea es que pueda escalar rápidamente consumiendo capacidad de almacenamiento al instante, aprovisionando los recursos de manera ascendente o descendente según sea necesario. Existen muchas variaciones, y la mayoría de los programas tienen un plazo mínimo o un requisito de capacidad.
Hoy en día, muchos proveedores ofrecen opciones en modelos de consumo de almacenamiento y financiamiento. Tener esta flexibilidad de elección le ayudará a modernizar y escalar sus cargas de trabajo para futuras necesidades empresariales. Los modelos comunes de despliegue y consumo de TI para almacenamiento incluyen:
Ahora que conoce los tipos comunes de despliegue y los modelos de consumo de TI, explore algunas razones por las que los modelos basados en el consumo son cada vez más populares. Los beneficios de los precios basados en el consumo para el almacenamiento incluyen:
Estos son algunos ejemplos de modelos de precios basados en el consumo de IBM Storage, así como ofertas para despliegues tradicionales y modelos híbridos:
Precios basados en el consumo con IBM Storage como servicio e IBM Storage Utility
Precios flexibles para el almacenamiento tradicional on premises con IBM Global Financing: simplifique su almacenamiento en la nube híbrida con un plan financiero flexible que se adapta a su estrategia comercial y de TI. Encontrará opciones de financiamiento flexibles para reducir sus pagos iniciales y optimizar el flujo de efectivo con opciones de pago para servidores y soluciones de almacenamiento de IBM.
Enfoque híbrido; extienda IBM Storage como servicio a la nube con IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud: IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud permite trabajar con software on premises para replicar o migrar datos desde cualquiera de los más de 500 sistemas de almacenamiento compatibles para que pueda agregar capacidad de nube híbrida sin una nueva inversión importante. Pague solo por la capacidad de almacenamiento que gestione en la nube pública, con precios mensuales de software flexibles disponibles.
* Sujeto a las prácticas contables de los clientes
Si desea aprender más sobre los modelos de consumo flexibles para el almacenamiento y cómo este modelo podría beneficiar sus operaciones, estos son algunos de los pasos que puede seguir:
