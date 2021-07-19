Etiquetas
Cómo elegir el modelo de consumo de TI adecuado para su almacenamiento

Los modelos de negocio y las estrategias de TI en evolución están cambiando rápidamente la forma en que las empresas consumen y pagan por su almacenamiento de datos. La adopción de la nube híbrida ha impulsado una creciente demanda de TI basada en el consumo como alternativa a las compras tradicionales en efectivo y los arrendamientos.

En respuesta, muchos proveedores ofrecen modelos de precios de consumo flexible o de “pago por uso” y suscripciones que aportan una economía similar a la de la nube al centro de datos y a la nube híbrida. “Para 2024, Gartner predice que más de la mitad de la capacidad de almacenamiento de información empresarial desplegada recientemente se venderá como servicio o por suscripción, frente a menos del 15 % en 20201.”

Con tantos tipos de despliegue y modelos de consumo de TI disponibles de repente, puede ser difícil saber cuál es el adecuado para su estrategia de almacenamiento. En esta entrada en el blog, describiremos los principales tipos para que pueda tomar una decisión de inversión informada.

Los precios basados en el consumo se refieren a productos y servicios con facturación basada en el uso, lo que significa que solo paga por la capacidad que necesita a medida que la consume. Estos modelos pueden ayudarle a ahorrar dinero al reemplazar los altos gastos de capital iniciales con cargos trimestrales predecibles alineados directamente con las necesidades cambiantes de su negocio. La idea es que pueda escalar rápidamente consumiendo capacidad de almacenamiento al instante, aprovisionando los recursos de manera ascendente o descendente según sea necesario. Existen muchas variaciones, y la mayoría de los programas tienen un plazo mínimo o un requisito de capacidad.

Tipos de despliegue y modelos de consumo de TI

Hoy en día, muchos proveedores ofrecen opciones en modelos de consumo de almacenamiento y financiamiento. Tener esta flexibilidad de elección le ayudará a modernizar y escalar sus cargas de trabajo para futuras necesidades empresariales. Los modelos comunes de despliegue y consumo de TI para almacenamiento incluyen:

  • Modelo de compra tradicional. La mayoría de las organizaciones continúan manteniendo selectas cargas de trabajo on premises para satisfacer los requisitos de seguridad, cumplimiento y rendimiento. La infraestructura on premises, como el almacenamiento, ha sido tradicionalmente un gasto de capital inicial o arrendado en el que usted compra infraestructura que se despliega en su centro de datos y cumplirá con sus requisitos de capacidad máxima. Pero presupuestar la infraestructura on premises puede ser complicado: las necesidades pueden ser difíciles de predecir y, dado que los ciclos de adquisiciones de nuevos sistemas de almacenamiento pueden ser largos, la mayoría de las organizaciones aprovisionan en exceso su almacenamiento on premises.
  • Modelo basado en el consumo (“pago por uso”) para el almacenamiento on premises. En estos modelos, el proveedor le proporciona sistemas de almacenamiento definidos por sus requisitos con entre un 25 % y un 200 % (el nivel varía mucho según el proveedor) más de capacidad de "crecimiento" que sus necesidades inmediatas. Usted compra, arrienda o alquila un nivel comprometido de "capacidad base" que equivale a sus necesidades inmediatas, y luego paga por lo que usa, cuando lo usa, por encima de ese nivel. Estos modelos le permiten aumentar o reducir el uso de la capacidad según lo dicten las necesidades de su negocio. Suelen tener plazos de 3 a 5 años.
  • Basado en suscripción o almacenamiento como servicio. Al igual que el modelo anterior basado en el consumo, estos modelos tienen compromisos básicos y pago por uso por encima del nivel de compromiso básico. La gran diferencia es que el almacenamiento como servicio (STaaS) es una oferta de servicio muy similar a los servicios basados en la nube. STaaS proporciona capacidad rápida y bajo demanda en su centro de datos. Solo paga por lo que utiliza, y el proveedor se encarga de la gestión del ciclo de vida (despliegue, mantenimiento, crecimiento, actualización y eliminación). La oferta se basará en un conjunto de descripciones de nivel de servicio que indican cosas como los niveles de rendimiento y disponibilidad sin vínculo directo con modelos tecnológicos específicos y detalles de configuración. La infraestructura aún reside físicamente en su centro de datos, o en un centro de coubicación, pero no es de su propiedad, ni la instala ni la mantiene. Además, no tiene que preocuparse por los ciclos de adquisición para agregar capacidad o actualizaciones de tecnología. Obtendrá economía de la nube con un modelo de precios OPEX, combinado con la seguridad del almacenamiento on premises y una menor sobrecarga de gestión.
  • Enfoque exclusivamente basado en la nube. Los servicios en la nube son fácilmente escalables y se pueden ajustar fácilmente para satisfacer las demandas cambiantes de la carga de trabajo. Desplegar en la nube pública puede reducir el gasto en hardware e infraestructura on premises porque también es un modelo de pago por uso. En el modelo perfecto basado en la empresa de servicios públicos, pagaría solo por lo que usa, con niveles de servicio garantizados, precios fijos y cargos trimestrales predecibles alineados directamente con las necesidades de su negocio. Por supuesto, muchas de las nubes actuales no cumplen con ese estándar. Además de cobrar por la cantidad de capacidad consumida, algunos proveedores de almacenamiento en la nube también incluyen cargos por el número de accesos y por la cantidad de datos transferidos fuera de la nube, lo que se conoce como “egreso”.
  • Enfoque híbrido. Un enfoque híbrido para el almacenamiento integraría una mezcla de servicios de nube pública, nube privada e infraestructura local, con orquestación, gestión y portabilidad de aplicaciones distribuidas en las tres mediante una gestión definida por software. También puede incluir precios basados en el consumo y servicios basados en suscripción para almacenamiento on premises.

Beneficios de un modelo de consumo flexible para el almacenamiento

Ahora que conoce los tipos comunes de despliegue y los modelos de consumo de TI, explore algunas razones por las que los modelos basados en el consumo son cada vez más populares. Los beneficios de los precios basados en el consumo para el almacenamiento incluyen:

  • Economía en la nube: pasar de CAPEX a OPEX. En una época de reducción de los presupuestos de TI, los precios basados en el consumo le permiten reducir el gasto de capital con cargos OPEX mensuales predecibles, y solo paga por lo que usa.
  • Alinee los recursos y el uso de TI. Con el monitoreo incluido, podrá entender y predecir con mayor precisión el uso de su capacidad para operaciones más rentables. Esto significa que no habrá más aprovisionamiento excesivo ni falta de capacidad y, en cambio, podrá alinear mejor el gasto con las necesidades del negocio.
  • Gane agilidad. Con la TI basada en el consumo, tiene capacidad adicional para aprovisionar casi al instante para satisfacer las necesidades cambiantes del negocio. No más retrasos debido a los largos ciclos de negociación de precios y compras con proveedores. Obtiene una experiencia similar a la nube.
  • Reduzca la complejidad de TI. El proveedor asume las responsabilidades de gestión del ciclo de vida del almacenamiento, lo que significa que su personal administrativo puede centrarse en tareas de mayor valor. Y con servicios de datos coherentes on premises y en la nube, puede mejorar la disponibilidad y evitar costosos tiempos de inactividad mientras reduce los gastos generales.
  • Acceda a las últimas innovaciones en tecnología. Los modelos como servicio brindan a las organizaciones acceso a tecnología de almacenamiento líder con características de clase empresarial para un rendimiento superior, alta disponibilidad y escalabilidad.

Qué ofrece IBM

Estos son algunos ejemplos de modelos de precios basados en el consumo de IBM Storage, así como ofertas para despliegues tradicionales y modelos híbridos:

Precios basados en el consumo con IBM Storage como servicio e IBM Storage Utility

  • IBM Storage como servicio: un modelo de consumo flexible que proporciona servicios de datos coherentes habilitados para sus necesidades de infraestructura on premises y de nube híbrida. IBM Storage como servicio está impulsado por las capacidades de clase empresarial de IBM FlashSystem y viene con un nivel básico de capacidad para satisfacer sus necesidades actuales más un 50 % de capacidad adicional preinstalada y una opción de disponibilidad garantizada del 100 %. Planifique sus necesidades de almacenamiento desde el primer día y pague solo por lo que usa a una tarifa única con precios transparentes, sin penalizaciones ocultas y facturación diseñada para el tratamiento OPEX*. A diferencia de la mayoría de los otros proveedores que cobran una prima por el uso de capacidad bajo demanda o de crecimiento, IBM cobra la capacidad base y de crecimiento al mismo precio. Además, mientras que la mayoría de los demás proveedores cobran una prima por los datos que no se comprimen bien, IBM cobra únicamente por la capacidad (física) utilizable, por lo que usted obtiene los beneficios de la compresión de datos sin penalizaciones por datos no comprimibles. Esta oferta incluye la gestión completa del ciclo de vida por parte de IBM (instalación, mantenimiento, crecimiento físico, actualización de tecnología, retiro y reciclaje de equipamiento antiguo).
  • IBM Storage Utility: esta subscripción de almacenamiento flexible ofrece una opción de adquisición con facturación basada en el uso, por lo que solo paga por la capacidad que consume en el almacenamiento que elija. IBM calcula y despliega la capacidad necesaria para el crecimiento en el día 1 (hasta un 200 % por encima de sus necesidades básicas), evitando la necesidad de actualizaciones incrementales. Puede seleccionar el almacenamiento que mejor se adapte a sus necesidades y escalar rápidamente aprovisionando/consumiendo capacidad adicional casi al instante. El uso puede aumentar o disminuir según los requisitos. IBM Storage Insights proporciona monitoreo basado en la nube, impulsado por IA para ayudar a predecir y controlar con precisión las necesidades de capacidad sin interrumpir el negocio. Al igual que IBM STaaS, no se cobran primas por la capacidad de crecimiento o los datos que no se comprimen bien.

Precios flexibles para el almacenamiento tradicional on premises con IBM Global Financing: simplifique su almacenamiento en la nube híbrida con un plan financiero flexible que se adapta a su estrategia comercial y de TI. Encontrará opciones de financiamiento flexibles para reducir sus pagos iniciales y optimizar el flujo de efectivo con opciones de pago para servidores y soluciones de almacenamiento de IBM.

Enfoque híbrido; extienda IBM Storage como servicio a la nube con IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud: IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud permite trabajar con software on premises para replicar o migrar datos desde cualquiera de los más de 500 sistemas de almacenamiento compatibles para que pueda agregar capacidad de nube híbrida sin una nueva inversión importante. Pague solo por la capacidad de almacenamiento que gestione en la nube pública, con precios mensuales de software flexibles disponibles.

* Sujeto a las prácticas contables de los clientes

Siguientes pasos

Si desea aprender más sobre los modelos de consumo flexibles para el almacenamiento y cómo este modelo podría beneficiar sus operaciones, estos son algunos de los pasos que puede seguir:

