Cómo elegir el modelo de consumo de TI adecuado para su almacenamiento

Los modelos de negocio y las estrategias de TI en evolución están cambiando rápidamente la forma en que las empresas consumen y pagan por su almacenamiento de datos. La adopción de la nube híbrida ha impulsado una creciente demanda de TI basada en el consumo como alternativa a las compras tradicionales en efectivo y los arrendamientos.

En respuesta, muchos proveedores ofrecen modelos de precios de consumo flexible o de “pago por uso” y suscripciones que aportan una economía similar a la de la nube al centro de datos y a la nube híbrida. “Para 2024, Gartner predice que más de la mitad de la capacidad de almacenamiento de información empresarial desplegada recientemente se venderá como servicio o por suscripción, frente a menos del 15 % en 20201.”

Con tantos tipos de despliegue y modelos de consumo de TI disponibles de repente, puede ser difícil saber cuál es el adecuado para su estrategia de almacenamiento. En esta entrada en el blog, describiremos los principales tipos para que pueda tomar una decisión de inversión informada.

Esto es lo que cubriremos: