Todos hemos sido testigos del poder transformador de la inteligencia artificial generativa (IA), con la promesa de transformar todos los aspectos de la sociedad humana y el comercio mientras las empresas lidian simultáneamente con imperativos empresariales agudos. En 2024, las empresas se enfrentan a una disrupción significativa, lo que les obliga a redefinir la productividad laboral para evitar ingresos no realizados, proteger la cadena de suministro de software de ataques e integrar la sustentabilidad en las operaciones para mantener la competitividad.
La IA se encuentra en un punto de inflexión, impulsando avances exponenciales en la prosperidad y el crecimiento de una organización. La IA generativa (IA generativa) introduce la innovación transformadora en todos los aspectos de un negocio; desde el frente hasta el back office, a través de la modernización continua de la tecnología y en el desarrollo de nuevos productos y servicios.
Aunque muchas organizaciones implementaron la IA, la necesidad de mantener una ventaja competitiva y fomentar el crecimiento empresarial exige nuevos enfoques: evolucionar simultáneamente las estrategias de IA, mostrar su valor, mejorar las posturas de riesgo y adoptar nuevas capacidades. Esto requiere una transformación empresarial integral. Nos referimos a esta transformación como convertirse en una empresa de IA+.
Una empresa de IA + innova con IA como enfoque principal, entiende que la IA es fundamental para todo el negocio y reconoce que la IA impacta todos los aspectos del negocio: innovación de productos, operaciones comerciales, operaciones técnicas, así como personas y cultura.
Una empresa de IA+ integra la IA como una función de primera clase en toda la empresa. Entienden que si un área del negocio adopta la IA mientras que otras se retrasan o se resisten (debido a preocupaciones válidas), esto exacerba problemas como la IA en la sombra, lo que dificulta la implementación de una estrategia holística.
La gran oportunidad de negocio con la IA, pronosticada por Gartner para aportar entre 3 y 4 billones de dólares en beneficios económicos a la economía global en industrias, impulsa a las empresas a reconocer la inversión necesaria para utilizar la IA de manera eficaz, y exigen un retorno de la inversión (ROI) dramático antes de invertir en un caso de uso de IA.
Al convertirse en una empresa de IA+, los clientes pueden obtener el retorno de la inversión (ROI) no solo para el caso de uso de IA, sino también para mejorar las capacidades comerciales y técnicas relacionadas necesarias para entregar casos de uso de IA en producción a escala.
Las organizaciones con alta madurez de datos que incorporan un modelo de Transformación de IA+ en el tejido y la cultura empresariales pueden generar un retorno de la inversión (ROI) hasta 2.6 veces mayor.
IBM ha desarrollado AI+ Enterprise Transformation para equipar a los clientes con la estrategia empresarial y técnica, las arquitecturas, las hojas de ruta y la experiencia práctica para convertirse en una empresa de IA+.
Con la profundidad de IBM en IA y nube híbrida, hemos descubierto que las empresas que se convierten en una empresa de IA+ conducen a una obtención más rápida de los resultados empresariales. Lo emocionante es que muchos clientes con los que trabajamos ya destacan en IA, y al adoptar AI+ Enterprise Transformación, descubren actividades que aceleran el crecimiento de su negocio mediante la implementación de IA en producción a escala.
La figura 3 resume la transformación de Enterprise de IA+, destacando los múltiples dominios en toda la organización que una empresa de IA+ debe abordar para llevar la IA a la producción a escala:
El paso más importante para una empresa de IA+ es identificar casos de uso transformadores. Después de probar varias opciones, la empresa selecciona los casos de uso de alto valor que muestran un retorno de la inversión (ROI) más rápido. Luego los lleva a producción en todo el ámbito de TI, sentando las bases para nuevos casos de uso y fomentando la innovación continua.
La figura 4 ilustra el embudo de casos de uso de IA+ que adopta una empresa de IA+ para transformar sistemática y rigurosamente los casos de uso en soluciones empresariales de IA de amplio alcance que ofrecen un alto retorno de la inversión (ROI), alineados en la entrega, las operaciones, la seguridad y la gobernanza.
Tras identificar casos de uso, el siguiente paso para una compañía de IA+ es elegir la tecnología y arquitectura de IA adecuadas. A menudo, esta decisión se toma demasiado rápido. Debe abordarse cuidadosamente para ayudar a asegurar la idoneidad.
Considere lo siguiente:
A medida que identifica su tecnología de IA, su decisión impacta a los otros dominios de la transformación empresarial de IA+. Para más insights, siga leyendo.
La IA se basa fundamentalmente en los datos. Una empresa de IA+ garantiza que los datos utilizados para la IA sean confiables, transparentes y tengan un linaje y una eficacia claros. De lo contrario, los riesgos se vuelven demasiado significativos. Todos hemos visto ejemplos de empresas que ofrecen IA basada en bases de datos débiles, lo que lleva a resultados no deseados. Estos resultados suelen pertenecer a una de tres categorías, ninguna de las cuales es deseable:
Una empresa de IA+ permite a los arquitectos obtener, preparar, transformar, proteger y entregar datos con confianza a las ubicaciones necesarias para la IA.
Es esencial innovar con nuevas aplicaciones basadas en IA para ofrecer experiencias excepcionales. También es crucial modernizar las aplicaciones existentes que interactúan con la IA. si un asistente de recursos humanos impulsado por IA se ofrece a realizar acciones para los empleados, es vital asegurarse de que la aplicación a la que se llama pueda manejar un mayor tráfico. Con frecuencia, estas acciones implican llamar a API a aplicaciones heredadas que se ejecutan en arquitecturas inadecuadas para manejar las demandas repentinas del asistente de IA. Esto a menudo conduce a una experiencia decepcionante debido a los lentos tiempos de respuesta.
Una empresa de IA+ se destaca por ofrecer aplicaciones innovadoras de IA a sus clientes y modernizar las aplicaciones existentes para satisfacer las nuevas demandas que presenta la IA.
Una vez que se entienden la IA, los datos y las aplicaciones, la discusión cambia naturalmente a “¿Dónde ejecutamos esta solución?” Según nuestra experiencia, la respuesta depende de muchos factores, que pueden cambiar con el tiempo, por lo que se requiere una plataforma flexible.
La adopción de una plataforma de nube híbrida basada en tecnologías abiertas permite a una empresa de IA + tomar decisiones informadas sin limitar su negocio.
Figura 5: Arquitectura de nube híbrida empresarial con IA+
Como se muestra en la figura 5, una arquitectura de nube híbrida mejora todo el negocio de diversas maneras:
Cuando la IA, los datos y las aplicaciones se ejecutan en una plataforma de nube híbrida bien diseñada, una empresa de IA + crea pipelines y cadenas de herramientas para mejorar y entregar continuamente con automatización completa. Por ejemplo:
Una empresa de IA+ sabe cómo mejorar continuamente las aplicaciones, los datos y los modelos de IA a lo largo de su ciclo de vida, lo que ayuda a garantizar que solo se activen las funciones de IA confiables y aprobadas.
Los incidentes ocurren, incluso en un mundo donde la IA es lo primero. Sin embargo, una empresa de IA+ utiliza la IA no solo para deleitar a los clientes, sino también para resolver problemas de TI. Con las herramientas adecuadas, una empresa de IA+ puede aumentar significativamente la productividad de los empleados. Ejemplos:
Una compañía de IA+ también reconoce que, junto con las herramientas necesarias, fomentar una cultura que abrace la IA y forme talento es fundamental. Esta cultura fomenta la experimentación y el crecimiento de la experiencia. Requiere personas capacitadas para aprovechar, evaluar y acelerar la IA, en lugar de temerla.
Para desplegar la IA, particularmente la IA generativa, a escala en producción, las organizaciones deben establecer un entorno seguro y gobernado. La magnitud y el impacto de la IA de próxima generación enfatizan la importancia de la gobernanza y los controles de riesgo. Una compañía de IA+ mitiga posibles daños implementando medidas robustas para cerciorar, monitorizar y explicar los modelos de IA, así como monitorizar la gobernanza, los riesgos y los controles de cumplimiento en el entorno de la nube híbrida.
Es esencial combinar la gobernanza de la nube existente con los nuevos controles de gobernanza de la IA, lo que requiere un enfoque continuo para cumplir con los cambios normativos emergentes, como el marco de gestión de riesgos de IA del NIST, la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea, la gestión de IA ISO/IEC 42001 y la IA ISO/IEC 23894 Gestión de riesgos.
IBM quiere trabajar con usted para convertirse en una empresa de IA+, proporcionando casos de uso impactantes, estrategias, arquitecturas y experiencias prácticas para:
Los artículos futuros profundizarán en cada dominio de IA+, mostrando la perspectiva de IBM a través de arquitecturas, demostraciones y estrategias.
