Etiquetas
Inteligencia artificial

Cómo convertirse en una empresa de IA+

Líder empresarial usando una tableta en una fábrica

Todos hemos sido testigos del poder transformador de la inteligencia artificial generativa (IA), con la promesa de transformar todos los aspectos de la sociedad humana y el comercio mientras las empresas lidian simultáneamente con imperativos empresariales agudos. En 2024, las empresas se enfrentan a una disrupción significativa, lo que les obliga a redefinir la productividad laboral para evitar ingresos no realizados, proteger la cadena de suministro de software de ataques e integrar la sustentabilidad en las operaciones para mantener la competitividad.

La IA se encuentra en un punto de inflexión, impulsando avances exponenciales en la prosperidad y el crecimiento de una organización. La IA generativa (IA generativa) introduce la innovación transformadora en todos los aspectos de un negocio; desde el frente hasta el back office, a través de la modernización continua de la tecnología y en el desarrollo de nuevos productos y servicios.

Aunque muchas organizaciones implementaron la IA, la necesidad de mantener una ventaja competitiva y fomentar el crecimiento empresarial exige nuevos enfoques: evolucionar simultáneamente las estrategias de IA, mostrar su valor, mejorar las posturas de riesgo y adoptar nuevas capacidades. Esto requiere una transformación empresarial integral. Nos referimos a esta transformación como convertirse en una empresa de IA+.

Conviértase en una empresa de IA+

Una empresa de IA + innova con IA como enfoque principal, entiende que la IA es fundamental para todo el negocio y reconoce que la IA impacta todos los aspectos del negocio: innovación de productos, operaciones comerciales, operaciones técnicas, así como personas y cultura.

Diagrama IA+ Figura 1: Transformarse en una empresa de IA+ es el núcleo de lo que hace nuestro equipo en IBM

Una empresa de IA+ integra la IA como una función de primera clase en toda la empresa. Entienden que si un área del negocio adopta la IA mientras que otras se retrasan o se resisten (debido a preocupaciones válidas), esto exacerba problemas como la IA en la sombra, lo que dificulta la implementación de una estrategia holística.

Beneficios de ser una empresa de IA+

La gran oportunidad de negocio con la IA, pronosticada por Gartner para aportar entre 3 y 4 billones de dólares en beneficios económicos a la economía global en industrias, impulsa a las empresas a reconocer la inversión necesaria para utilizar la IA de manera eficaz, y exigen un retorno de la inversión (ROI) dramático antes de invertir en un caso de uso de IA.

Al convertirse en una empresa de IA+, los clientes pueden obtener el retorno de la inversión (ROI) no solo para el caso de uso de IA, sino también para mejorar las capacidades comerciales y técnicas relacionadas necesarias para entregar casos de uso de IA en producción a escala.

Diagrama del retorno de la inversión (ROI) Figura 2: Potencial del retorno de la inversión (ROI) al transformarse en una empresa de IA +

Las organizaciones con alta madurez de datos que incorporan un modelo de Transformación de IA+ en el tejido y la cultura empresariales pueden generar un retorno de la inversión (ROI) hasta 2.6 veces mayor.

IBM ha desarrollado AI+ Enterprise Transformation para equipar a los clientes con la estrategia empresarial y técnica, las arquitecturas, las hojas de ruta y la experiencia práctica para convertirse en una empresa de IA+.

IA+ Transformación empresarial

Con la profundidad de IBM en IA y nube híbrida, hemos descubierto que las empresas que se convierten en una empresa de IA+ conducen a una obtención más rápida de los resultados empresariales. Lo emocionante es que muchos clientes con los que trabajamos ya destacan en IA, y al adoptar AI+ Enterprise Transformación, descubren actividades que aceleran el crecimiento de su negocio mediante la implementación de IA en producción a escala.

Descripción general del dominio empresarial de IA+ Figura 3: Descripción general del dominio empresarial de IA+

La figura 3 resume la transformación de Enterprise de IA+, destacando los múltiples dominios en toda la organización que una empresa de IA+ debe abordar para llevar la IA a la producción a escala:

  • Casos de uso clave que mejoran el rendimiento empresarial
  • Tecnología de IA responsable para implementar estos casos de uso
  • Una base de datos bien diseñada para alimentar las iniciativas de IA
  • Innovación en aplicaciones para ofrecer experiencias de IA y modernización de aplicaciones para gestionar solicitudes de IA.
  • Plataforma de nube híbrida, incluidas integraciones, para ejecutar IA, datos y aplicaciones según sea necesario
  • Creación de pipelines para actualizaciones continuas, mejoras y arreglos de aplicaciones, datos e IA, con protección de despliegue mediante escaneo y guardrails
  • Operaciones del día 2 que utilizan IA para predecir (y reparar) fallas antes de que sucedan, fomentando una cultura en la que los empleados adopten el valor de la IA en lugar de temer el reemplazo.
  • Los mecanismos de seguridad, gobernanza, riesgo y cumplimiento son esenciales no solo para gobernar la IA, sino también para gestionar el patrimonio de TI que ejecuta la IA, proporcionando evidencia del cumplimiento normativo.

Comience con los casos de uso

El paso más importante para una empresa de IA+ es identificar casos de uso transformadores. Después de probar varias opciones, la empresa selecciona los casos de uso de alto valor que muestran un retorno de la inversión (ROI) más rápido. Luego los lleva a producción en todo el ámbito de TI, sentando las bases para nuevos casos de uso y fomentando la innovación continua.

La figura 4 ilustra el embudo de casos de uso de IA+ que adopta una empresa de IA+ para transformar sistemática y rigurosamente los casos de uso en soluciones empresariales de IA de amplio alcance que ofrecen un alto retorno de la inversión (ROI), alineados en la entrega, las operaciones, la seguridad y la gobernanza.

Embudo de casos de uso de IA+ Figura 4: Embudo de caso de uso de IA+ para ofrecer soluciones de IA a producción a escala

Aprovecha la tecnología de IA adecuada

Tras identificar casos de uso, el siguiente paso para una compañía de IA+ es elegir la tecnología y arquitectura de IA adecuadas. A menudo, esta decisión se toma demasiado rápido. Debe abordarse cuidadosamente para ayudar a asegurar la idoneidad.

Considere lo siguiente:

  • ¿Necesitas un modelo fundacional?
  • ¿Debería crear el suyo propio? Si es así, ¿dónde se ejecutará?
  • ¿Debería utilizar un modelo de generación aumentada por recuperación (RAG, por sus siglas en inglés) emparejando sus datos con un modelo fundacional público?
  • ¿Utiliza IA generativa lista para usar? ¿Cómo se puede dominar la ingeniería rápida? ¿Cuándo debe afinar la instrucción o ajustar?
  • ¿Qué enfoque requiere GPUs on premises?
  • ¿Dónde se aprovecha la IA generativa vs. la IA predictiva vs. la orquestación de IA? Por ejemplo, al automatizar las solicitudes de cambio de contraseña, ¿necesita un modelo fundacional público de 175 000 millones de parámetros, un modelo más pequeño ajustado u orquestación de IA para llamar a las API?

A medida que identifica su tecnología de IA, su decisión impacta a los otros dominios de la transformación empresarial de IA+. Para más insights, siga leyendo.

Ofrezca una base de datos sólida

La IA se basa fundamentalmente en los datos. Una empresa de IA+ garantiza que los datos utilizados para la IA sean confiables, transparentes y tengan un linaje y una eficacia claros. De lo contrario, los riesgos se vuelven demasiado significativos. Todos hemos visto ejemplos de empresas que ofrecen IA basada en bases de datos débiles, lo que lleva a resultados no deseados. Estos resultados suelen pertenecer a una de tres categorías, ninguna de las cuales es deseable:

  • No es útil: los clientes no quedan impresionados con sus resultados. Por ejemplo, datos obsoletos, alucinaciones y más.
  • Vergonzoso: se generan resultados ofensivos basados en los datos utilizados en la IA. Por ejemplo, odio, abuso, blasfemia y prejuicios.
  • Financiero/penal: Violaciones de las normativas existentes y emergentes de datos e IA. Por ejemplo, las leyes de derechos de autor, la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, la Ley de Resiliencia Operativa Digital (DORA), las leyes de soberanía de datos y más.

Una empresa de IA+ permite a los arquitectos obtener, preparar, transformar, proteger y entregar datos con confianza a las ubicaciones necesarias para la IA. 

Innove y modernice las aplicaciones

Es esencial innovar con nuevas aplicaciones basadas en IA para ofrecer experiencias excepcionales. También es crucial modernizar las aplicaciones existentes que interactúan con la IA. si un asistente de recursos humanos impulsado por IA se ofrece a realizar acciones para los empleados, es vital asegurarse de que la aplicación a la que se llama pueda manejar un mayor tráfico. Con frecuencia, estas acciones implican llamar a API a aplicaciones heredadas que se ejecutan en arquitecturas inadecuadas para manejar las demandas repentinas del asistente de IA. Esto a menudo conduce a una experiencia decepcionante debido a los lentos tiempos de respuesta.

Una empresa de IA+ se destaca por ofrecer aplicaciones innovadoras de IA a sus clientes y modernizar las aplicaciones existentes para satisfacer las nuevas demandas que presenta la IA.

Plataforma de nube híbrida

Una vez que se entienden la IA, los datos y las aplicaciones, la discusión cambia naturalmente a “¿Dónde ejecutamos esta solución?” Según nuestra experiencia, la respuesta depende de muchos factores, que pueden cambiar con el tiempo, por lo que se requiere una plataforma flexible.

La adopción de una plataforma de nube híbrida basada en tecnologías abiertas permite a una empresa de IA + tomar decisiones informadas sin limitar su negocio.

Diagrama de arquitectura de nube híbrida de IA+ Figura 5: Arquitectura de nube híbrida empresarial con IA+

Figura 5: Arquitectura de nube híbrida empresarial con IA+

Como se muestra en la figura 5, una arquitectura de nube híbrida mejora todo el negocio de diversas maneras:

  • Flexibilidad en cuanto a dónde entrenar y ajustar modelos grandes
  • Flexibilidad en cuanto a dónde entrenar y ajustar modelos más pequeños
  • Dónde realizar inferencias on premises, en nubes privadas o incluso en dispositivos edge
  • Las aplicaciones que utilizan arquitecturas RAG tienen menos latencia cuando se ejecutan cerca de los modelos
  • Las leyes de soberanía de datos limitan la reubicación de datos, por lo que es esencial tener la capacidad de mover IA y aplicaciones a los datos
  • Creación de una estructura de IA + que proporcione interconectividad en todo el entorno empresarial y de TI

Construir y mejorar continuamente aplicaciones, datos e IA

Cuando la IA, los datos y las aplicaciones se ejecutan en una plataforma de nube híbrida bien diseñada, una empresa de IA + crea pipelines y cadenas de herramientas para mejorar y entregar continuamente con automatización completa. Por ejemplo:

  • Los pipelines de la plataforma aprovisionan y actualizan la infraestructura y el software que se ejecuta en ellos mediante Terraform y Ansible
  • Los procesos de aplicación integran y proporcionan actualizaciones de código tanto para aplicaciones innovadoras que ofrecen experiencias de IA como para aplicaciones modernizadas en las que intervienen trabajadores digitales de IA.
  • Las canalizaciones de datos procesan los datos entrantes para ayudar a garantizar que las fuentes de datos utilizadas por la IA sean actuales y válidas
  • Los pipelines de IA extraen datos, los vuelven a entrenar y los aumentan según sea necesario en función de métricas como la desviación y la precisión

Una empresa de IA+ sabe cómo mejorar continuamente las aplicaciones, los datos y los modelos de IA a lo largo de su ciclo de vida, lo que ayuda a garantizar que solo se activen las funciones de IA confiables y aprobadas.

Operaciones

Los incidentes ocurren, incluso en un mundo donde la IA es lo primero. Sin embargo, una empresa de IA+ utiliza la IA no solo para deleitar a los clientes, sino también para resolver problemas de TI. Con las herramientas adecuadas, una empresa de IA+ puede aumentar significativamente la productividad de los empleados. Ejemplos:

  • Detectar y corregir cuando una aplicación se está restringiendo y la capacidad de automatización aumenta
  • Proporcionar visibilidad e insight a lo largo de la empresa para permitir niveles más altos de automatización y lograr mantenimiento predictivo
  • Reducir las amenazas de seguridad al cerrar las brechas de seguridad antes de que surjan. Por ejemplo, mediante el análisis de control de cumplimiento de plantillas de terraform para fallar en el aprovisionamiento si no se cumplen los controles.

Una compañía de IA+ también reconoce que, junto con las herramientas necesarias, fomentar una cultura que abrace la IA y forme talento es fundamental. Esta cultura fomenta la experimentación y el crecimiento de la experiencia. Requiere personas capacitadas para aprovechar, evaluar y acelerar la IA, en lugar de temerla.

Proteja y gobierne la IA en la plataforma de nube híbrida

Para desplegar la IA, particularmente la IA generativa, a escala en producción, las organizaciones deben establecer un entorno seguro y gobernado. La magnitud y el impacto de la IA de próxima generación enfatizan la importancia de la gobernanza y los controles de riesgo. Una compañía de IA+ mitiga posibles daños implementando medidas robustas para cerciorar, monitorizar y explicar los modelos de IA, así como monitorizar la gobernanza, los riesgos y los controles de cumplimiento en el entorno de la nube híbrida.

Es esencial combinar la gobernanza de la nube existente con los nuevos controles de gobernanza de la IA, lo que requiere un enfoque continuo para cumplir con los cambios normativos emergentes, como el marco de gestión de riesgos de IA del NIST, la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea, la gestión de IA ISO/IEC 42001 y la IA ISO/IEC 23894 Gestión de riesgos.

Empiece hoy mismo

IBM quiere trabajar con usted para convertirse en una empresa de IA+, proporcionando casos de uso impactantes, estrategias, arquitecturas y experiencias prácticas para:

  • Comprenda su trayectoria actual
  • Define tu estrategia empresarial de IA+ con puntos de vista y modelos
  • Crear conjuntamente soluciones y arquitecturas de estado objetivo
  • Especifique la gobernanza y la postura de riesgo
  • Personalice un caso de valor empresarial
  • Desarrolle conjuntamente sprints clave de ingeniería a corto plazo para demostrar el valor de su estrategia empresarial de IA +

Los artículos futuros profundizarán en cada dominio de IA+, mostrando la perspectiva de IBM a través de arquitecturas, demostraciones y estrategias.

Autor

Greg Hintermeister

Distinguished Engineer; IBM Master Inventor

Jeremy Caine

Technology Strategy and Solution Leader

IBM
Dé el siguiente paso

Obtenga acceso único a capacidades que abarcan el ciclo de vida del desarrollo de IA. Produzca potentes soluciones de IA con interfaces fáciles de usar, flujos de trabajo y acceso a API y SDK estándar de la industria.

 Explore watsonx.ai Reserve una demostración en vivo