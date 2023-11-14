Cómo acelerar su estrategia de monetización de datos con productos de datos e IA

La monetización de datos es una capacidad empresarial en la que una organización puede crear y obtener valor a partir de datos y activos de inteligencia artificial (IA). Un sistema de intercambio de valor basado en productos de datos puede impulsar el crecimiento empresarial de su organización y proporcionarle una ventaja competitiva. Este crecimiento podría deber a la rentabilidad interna, un mayor cumplimiento de riesgos, el aumento del valor económico de un ecosistema de socios o a través de nuevas fuentes de ingresos. El software avanzado de gestión de datos y la IA generativa pueden acelerar la creación de una capacidad de plataforma para la entrega escalable de datos y productos de IA listos para la compañía.
Según McKinsey en Harvard Business Review (enlace externo a ibm.com), un solo producto de datos en un banco nacional de EE. UU. alimenta 60 casos de uso en aplicaciones empresariales, lo que eliminó 40 millones de dólares en pérdidas y genera ingresos incrementales de 60 millones de dólares al año. En el sector público, Transport for London (enlace externo a ibm.com) proporciona datos gratuitos y abiertos a través de 80 fuentes de datos que impulsan más de 600 aplicaciones y contribuyen hasta 130 millones de libras esterlinas a la economía de Londres.
La monetización de datos no es estrictamente "vender conjuntos de datos"; (enlace externo a ibm.com) se trata de mejorar el trabajo y el rendimiento empresarial mediante un mejor uso de los datos. Las iniciativas internas de monetización de datos miden la mejora en el diseño de procesos, la orientación de tareas y la optimización de los datos utilizados en las ofertas de productos o servicios de la organización. Las oportunidades de monetización externa permiten que diferentes tipos de datos en diferentes formatos sean activos de información que se pueden vender o registrar su valor cuando se utilizan.
Crear valor a partir de los datos implica tomar alguna medida sobre los datos. Darse cuenta de ese valor es la actividad que asegura que haya un beneficio económico del valor creado que contribuye al resultado final de la organización (enlace externo a ibm.com).
Cada organización tiene el potencial de monetizar sus datos; para muchas organizaciones, es un recurso sin explotar para nuevas capacidades. Los datos como servicio y los marketplaces de datos están bien establecidos (enlace externo a ibm.com) para crear valor de datos a partir de iniciativas basadas en analytics, big data y business intelligence. Pero pocas organizaciones han hecho el cambio estratégico a la gestión de "datos como producto". Esta gestión de datos significa aplicar prácticas de desarrollo de productos a los datos. Las organizaciones de alto rendimiento basadas en datos han creado nuevos modelos de negocios, asociaciones de Empresa de servicios públicos y ofertas existentes mejoradas a partir de la monetización de datos que contribuyen más del 20% a la rentabilidad de la compañía (el enlace reside fuera de ibm.com).
La clave es tratar los datos como un activo estratégico con un enfoque de producto centrado en el usuario, donde este nuevo producto puede ser consumido por un conjunto diverso de aplicaciones. Las organizaciones generan confianza en sus datos y en la IA demostrando transparencia y ética, reconociendo la privacidad de datos, cumpliendo con las regulaciones y manteniendo los datos seguros y protegidos.
Los productos de datos son datos recopilados de fuentes que pueden satisfacer una serie de necesidades funcionales y que pueden agruparse en una unidad consumible. Cada producto de datos tiene su propio entorno de ciclo de vida en el que sus datos y activos de IA se gestionan en su lakehouse de datos específico del producto. La flexibilidad en la recopilación de datos es posible cuando los lagos de productos se conectan e Ingesta datos de muchas fuentes, utilizando muchos protocolos de Tecnología diferentes. Además, al gestionar el producto de datos como una unidad aislada, puede tener flexibilidad de ubicación y portabilidad — nube pública o privada — dependiendo de los controles de confidencialidad y privacidad establecidos para los datos. IBM watsonx.data ofrece flexibilidad de conectividad y alojamiento de lakehouses de productos de datos basados en Red Hat OpenShift para un despliegue de nube híbrida abierta.
Las arquitecturas de malla de datos ahora se han convertido en la forma rentable de servir productos de datos a una variedad de tipos de endpoints, con un seguimiento de uso detallado y sólido, mediciones de riesgo y cumplimiento, y seguridad. Uno o más productos de datos se sirven a través de la malla y son consumidos por una aplicación de usuario final como una transacción auditable.
Por ejemplo, una empresa de mercados financieros podría ofrecer un producto que proporcione una fuente de datos de mercado en tiempo real y otro que ofrezca noticias relacionadas con las finanzas. Un consumidor podría crear una aplicación de toma de decisiones aprovechando ambos productos y ofrecer opciones comerciales basadas en el precio y las noticias políticas o ambientales.
El desarrollo de una capacidad depende de la capacidad de “conectar los puntos” para sus partes interesadas. Es una cadena de suministro desde sus fuentes de datos sin procesar hasta el intercambio de valor transparente y rastreable cuando un activo de datos se consume en una experiencia de usuario final.
Para ello, desarrolle una infraestructura de soluciones para la monetización de datos que incorpore:
Los datos sin procesar que impulsan la monetización de datos provendrán de tres categorías de fuentes: sistemas empresariales, datos externos y datos personales. Los productos de datos se ensamblan a partir de vistas operativas y analíticas de datos de empresas y clientes que se pueden combinar con conjuntos de datos públicos (no necesariamente gratuitos). Los datos personales son una visión importante de los datos empresariales y públicos que una organización debe administrar correctamente. Cuando se invoca una solicitud de “derecho al olvido” (enlace que reside fuera de ibm.com), se extiende desde el origen de datos sin procesar hasta el destino del producto de datos.
Los productos de datos se presentan en muchas formas, incluyendo conjuntos de datos, programas y modelos de inteligencia artificial. Se empaquetan y despliegan para su consumo como servicio, y puede haber múltiples tipos de servicio para cualquier producto. Los tipos de consumo de servicios populares incluyen descarga, API y transmisión.
Tomemos el ejemplo de un cliente que integró un conjunto de datos ESG Dispar de la empresa en un nuevo conjunto de datos. Sus servicios de datos consistían en una descarga completa del conjunto de datos más una API que envolvía los datos, que podían consultarse para obtener datos ESG basados en el símbolo de cotización de una empresa.
La monetización de datos consiste en obtener valor a partir de los datos. El consumidor de servicios de productos de datos necesita la capacidad de encontrar y evaluar un producto, pagarlo y luego invocar uno o más endpoints para consumirlo. Dependiendo del modelo de negocio del usuario, pueden consumir ese servicio para su propio uso en sus capacidades, o bajo los términos de licencia apropiados para crear un producto descendente o una experiencia del cliente utilizando el producto de datos para su propio flujo de ingresos.
Las opciones de consumo de un usuario varían. El enfoque tradicional puede haber sido que el proveedor de productos de datos distribuyera sus grandes conjuntos de datos únicos directamente a los clientes o en múltiples mercados de datos. En el caso de las API, es posible que las hayan integrado en los ecosistemas de catálogo de cada catálogo de hiperescalador en la nube. Para los modelos de IA y los conjuntos de datos asociados, podrían utilizar un mercado como Hugging Face (el enlace reside fuera de ibm.com). Estas provisiones de consumo ahora comienzan a convertirse en una forma compleja, federada y menos rentable de maximizar las ganancias de los ingresos por transacciones y suscripciones.
Con la infraestructura de soluciones de monetización de datos, el máximo retorno del valor puede provenir de que un proveedor de productos de datos se convierta en un negocio SaaS de datos. El marco define una arquitectura de referencia que integra un conjunto de tecnologías y productos, incluidos los productos de datos y IA de IBM.
La implementación a lo largo del ciclo de vida completo cubre:
Una extensión adicional de esta capacidad de SaaS es donde el proveedor de productos de datos también ofrece un entorno de creador multiinquilino y multiusuario. Varias partes colaboran en sus propios espacios de desarrollo, consumiendo los servicios de productos de datos en la plataforma en sus ofertas y luego alojando para el consumo de sus clientes.
Muchas organizaciones han creado sistemas de software maduros con funciones de machine learning y aprendizaje profundo para potenciar sus procesos de negocio y ofertas para los clientes. La IA generativa solo sirvió para acelerar las opciones de diseño de productos de datos, entrega del ciclo de vida y gestión operativa.
Los creadores y operadores de plataformas pueden utilizar modelos de IA para desarrollar herramientas. Los creadores pueden utilizar estas herramientas para descubrir o aprender sobre los datos de los sistemas empresariales y del dominio público. Las herramientas “copiloto” de generación de código (por ejemplo, watsonx Code Assistant) crean y mantienen automatizaciones y crean experiencias basadas en lenguaje natural para operaciones o atención al cliente. Estos se suman a las prácticas establecidas de uso de AIOps y analytics avanzados en torno a las funciones financieras y de riesgo.
Los propietarios de productos de datos y los propietarios de servicios pueden innovar con herramientas de IA generativa. Pueden aumentar el ensamblaje de conjuntos de datos con datos sintéticos generados y crear nuevos análisis de fuentes de datos, que a su vez pueden eliminar valores atípicos y anomalías. Hacerlo puede aumentar la calidad de los datos integrados en los productos de datos. Se puede utilizar para desarrollar clasificaciones específicas de productos de datos y bases de conocimiento de conjuntos de datos, así como para crear modelos de IA específicos para organizaciones y dominios que se ofrecen como productos.
La IA generativa empresarial está comenzando a orientarse en torno a cuál es el tipo correcto de modelos y enfoques de capacitación. Lo que es más importante, están analizando la confianza y transparencia de los conjuntos de datos en los que se capacitan estos modelos, además de la posición de indemnización legal al usarlos.
Los propietarios de productos de datos que están construyendo o integrando dichos modelos deben tener en cuenta la confianza y la transparencia al diseñar el intercambio de valor. Al utilizar watsonx.ai, la hoja de ruta de monetización de datos de una organización puede usar modelos como IBM Granite para asegurarse de su transparencia e indemnización.
Los productos fundamentales que pueden usar para construir la plataforma son IBM Cloud Pak for Data e IBM Cloud Pak for Integration. Sus componentes permiten el desarrollo de productos y servicios de datos para el consumo del usuario final a escala de producción. watsonx.data agrega capacidades de lakehouse de productos de datos y watsonx.ai agrega desarrollo avanzado de modelos de IA generativa.
Se puede construir una experiencia cohesiva de servicio de monetización de datos con estos productos y flujos de trabajo de automatización prediseñados. Creado para ejecutarse en Red Hat OpenShift, esto brinda la ventaja de una plataforma escalable que se puede construir una vez, desplegar en múltiples infraestructuras privadas on premises y en la nube pública, y ejecutar como un único servicio coherente.
Con este marco de soluciones de IBM, las organizaciones pueden pasar a utilizar los datos como un activo estratégico e inyectar innovación en el modelo de negocio a través de la tecnología de IA empresarial.
