Cómo acelerar su estrategia de monetización de datos con productos de datos e IA

Según McKinsey en Harvard Business Review (enlace externo a ibm.com), un solo producto de datos en un banco nacional de EE. UU. alimenta 60 casos de uso en aplicaciones empresariales, lo que eliminó 40 millones de dólares en pérdidas y genera ingresos incrementales de 60 millones de dólares al año. En el sector público, Transport for London (enlace externo a ibm.com) proporciona datos gratuitos y abiertos a través de 80 fuentes de datos que impulsan más de 600 aplicaciones y contribuyen hasta 130 millones de libras esterlinas a la economía de Londres.

La monetización de datos no es estrictamente "vender conjuntos de datos"; (enlace externo a ibm.com) se trata de mejorar el trabajo y el rendimiento empresarial mediante un mejor uso de los datos. Las iniciativas internas de monetización de datos miden la mejora en el diseño de procesos, la orientación de tareas y la optimización de los datos utilizados en las ofertas de productos o servicios de la organización. Las oportunidades de monetización externa permiten que diferentes tipos de datos en diferentes formatos sean activos de información que se pueden vender o registrar su valor cuando se utilizan.

Crear valor a partir de los datos implica tomar alguna medida sobre los datos. Darse cuenta de ese valor es la actividad que asegura que haya un beneficio económico del valor creado que contribuye al resultado final de la organización (enlace externo a ibm.com).