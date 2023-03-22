Cómo la tecnología puede ayudar a salvar nuestro suministro de agua

Un tipo de desecho es el agua no contabilizada o no facturada (NRW): agua que se ha producido, pero que se “pierde” antes de llegar al usuario. El Banco Mundial estima que cada día se pierden unos 45 millones de metros cúbicos de agua debido a problemas como fugas y roturas de tuberías, lo que supone un valor superior a los 3000 millones de dólares al año. Simplemente reducir a la mitad la cantidad de NRW en los países en desarrollo se traduciría en suficiente agua dulce para atender a unos 90 millones de personas.

El primer paso para reducir el NRW es saber dónde está ocurriendo, y ahí es donde las soluciones de sustentabilidad de IBM pueden ayudar. Por ejemplo,IBM Maximo Application Suite incorpora varias fuentes de información de sensores de Internet de las cosas (IoT), sistemas de control de supervisión y adquisición de datos (SCADA) y datos de inspección visual, y aplica IA para detectar anomalías en tuberías o bombas. Si la presión del sistema cae y los niveles de flujo aumentan, los operadores recibirán una alerta en tiempo real indicando que se ha producido una rotura en la tubería. Maximo también es eficaz para detectar cambios más pequeños que son indicativos de fugas menores o mal funcionamiento en el equipamiento de bombeo.

Otra forma de reducir el NRW implica una mejor gestión del estado general de los sistemas de distribución de agua. Muchos municipios y empresas operan infraestructuras con componentes obsoletos. Incluso en los países desarrollados, las tuberías de agua y alcantarillado pueden permanecer en uso durante más de un siglo. Para mantener estos sistemas, las organizaciones a menudo programan trabajos de mantenimiento de rutina en función de la antigüedad de los componentes. Sin embargo, las tuberías más antiguas de un sistema no tienen por qué ser necesariamente las que se encuentran en peor estado.

Maximo, e IBM TRIRIGA Application Suite, pueden ayudar a monitorear y gestionar la infraestructura del agua y proporcionar insights predictivos que permitan tomar decisiones más informadas. Maximo viene con herramientas listas para usar diseñadas específicamente para la industria del agua para predecir dónde es probable que surjan problemas en función del análisis de los KPI. Con una gama de herramientas de análisis predictivos personalizadas, los ingenieros y operadores pueden tener una mejor visibilidad de la integridad de su infraestructura y reducir los eventos de NRW. Las empresas de servicios públicos también pueden evitar los gastos asociados al mantenimiento innecesario de infraestructuras que funcionan perfectamente.

Para ayudar a mejorar el acceso a agua potable segura para todos, IBM se compromete a continuar ofreciendo nuestra tecnología para apoyar esta causa. Este año, la nueva cohorte de IBM Sustainability Accelerator, nuestro programa global de impacto social pro bono, aplicará tecnologías y experiencia de IBM para escalar soluciones innovadoras de gestión del agua. IBM buscará apoyar proyectos que ayuden a mejorar el acceso equitativo al agua potable para todos, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, aumentar la eficiencia del uso del agua en todos los sectores, proteger y restaurar los ecosistemas relacionados con el agua, aumentar la gestión del saneamiento y reducir el número de personas que sufren escasez de agua, entre otros fines.