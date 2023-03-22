Cómo la tecnología puede ayudar a salvar nuestro suministro de agua

Un informe de las Naciones Unidas de 2021 encuentra que 2300 millones de personas viven en países con estrés hídrico que, según la Organización Mundial de la Salud, se espera que se exacerbe en algunas regiones debido al cambio climático y al crecimiento de la población.
Para mantener vidas en la Tierra, debemos proteger la salud de sus recursos hídricos y ser eficientes en nuestro consumo, lo que incluye minimizar el desperdicio en la distribución de agua. Estas tareas involucran una variedad de equipamiento, activos y personas, y en IBM, tenemos una amplia experiencia en el uso de tecnología para reunir datos y sistemas para ayudar. Sabemos cómo conectar y contextualizar la información de diversas fuentes, y cómo aprovechar la IA para traducir dichos datos en insights aplicables en la práctica, que pueden marcar una verdadera diferencia en la resolución de desafíos de sustentabilidad como estos.
Nuestras soluciones de sustentabilidad permiten a las organizaciones combinar datos con insights de IA para que puedan gestionar mejor las operaciones y optimizarlas. Con tecnología basada en datos, podemos ayudar a las organizaciones a reducir el desperdicio y proteger nuestros valiosos recursos para satisfacer las necesidades de las generaciones actuales y futuras.
Un tipo de desecho es el agua no contabilizada o no facturada (NRW): agua que se ha producido, pero que se “pierde” antes de llegar al usuario. El Banco Mundial estima que cada día se pierden unos 45 millones de metros cúbicos de agua debido a problemas como fugas y roturas de tuberías, lo que supone un valor superior a los 3000 millones de dólares al año. Simplemente reducir a la mitad la cantidad de NRW en los países en desarrollo se traduciría en suficiente agua dulce para atender a unos 90 millones de personas.
El primer paso para reducir el NRW es saber dónde está ocurriendo, y ahí es donde las soluciones de sustentabilidad de IBM pueden ayudar. Por ejemplo,IBM Maximo Application Suite incorpora varias fuentes de información de sensores de Internet de las cosas (IoT), sistemas de control de supervisión y adquisición de datos (SCADA) y datos de inspección visual, y aplica IA para detectar anomalías en tuberías o bombas. Si la presión del sistema cae y los niveles de flujo aumentan, los operadores recibirán una alerta en tiempo real indicando que se ha producido una rotura en la tubería. Maximo también es eficaz para detectar cambios más pequeños que son indicativos de fugas menores o mal funcionamiento en el equipamiento de bombeo.
Otra forma de reducir el NRW implica una mejor gestión del estado general de los sistemas de distribución de agua. Muchos municipios y empresas operan infraestructuras con componentes obsoletos. Incluso en los países desarrollados, las tuberías de agua y alcantarillado pueden permanecer en uso durante más de un siglo. Para mantener estos sistemas, las organizaciones a menudo programan trabajos de mantenimiento de rutina en función de la antigüedad de los componentes. Sin embargo, las tuberías más antiguas de un sistema no tienen por qué ser necesariamente las que se encuentran en peor estado.
Maximo, e IBM TRIRIGA Application Suite, pueden ayudar a monitorear y gestionar la infraestructura del agua y proporcionar insights predictivos que permitan tomar decisiones más informadas. Maximo viene con herramientas listas para usar diseñadas específicamente para la industria del agua para predecir dónde es probable que surjan problemas en función del análisis de los KPI. Con una gama de herramientas de análisis predictivos personalizadas, los ingenieros y operadores pueden tener una mejor visibilidad de la integridad de su infraestructura y reducir los eventos de NRW. Las empresas de servicios públicos también pueden evitar los gastos asociados al mantenimiento innecesario de infraestructuras que funcionan perfectamente.
Para ayudar a mejorar el acceso a agua potable segura para todos, IBM se compromete a continuar ofreciendo nuestra tecnología para apoyar esta causa. Este año, la nueva cohorte de IBM Sustainability Accelerator, nuestro programa global de impacto social pro bono, aplicará tecnologías y experiencia de IBM para escalar soluciones innovadoras de gestión del agua. IBM buscará apoyar proyectos que ayuden a mejorar el acceso equitativo al agua potable para todos, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, aumentar la eficiencia del uso del agua en todos los sectores, proteger y restaurar los ecosistemas relacionados con el agua, aumentar la gestión del saneamiento y reducir el número de personas que sufren escasez de agua, entre otros fines.
Además de minimizar el desperdicio de agua, también debemos proteger la calidad de los recursos hídricos. Por ejemplo, durante los últimos 10 años, IBM ha estado trabajando con Rensselaer Polytechnic Institute y Lake George Association, un grupo sin fines de lucro de defensa de los lagos, en Lake George, en el norte del estado de Nueva York. Nuestro objetivo compartido ha sido monitorear los cambios antropogénicos en el lago, o aquellos cambios ambientales influenciados directa o indirectamente por las personas. El proyecto emplea un sofisticado sistema de sensores IoT, IA, analytics y modelos informáticos predictivos para obtener una imagen detallada, en tiempo real y continua de la calidad y el movimiento del agua. Cuando surge un problema de salud y seguridad pública, como una floración de algas nocivas (FAN), que puede hacer que el agua no sea potable para humanos y animales, este proyecto nos ayuda a comprender la causa.
En Lake George, los científicos e ingenieros de IBM investigación desarrollaron una plataforma integrada para realizar visualizaciones y analytics de casi todos los aspectos importantes del lago y la cuenca circundante. Esta plataforma extrajo datos meteorológicos detallados de IBM con una resolución de 330 metros e intervalos de 10 minutos, que incluyen temperatura, precipitación, velocidad del viento, presión del aire y radiación solar. A continuación, los datos se introducen en un modelo hidrológico con información sobre las precipitaciones y el deshielo, para que el equipo pueda comprender la velocidad y la dirección del agua que fluye hacia el lago. Estos datos combinados, a su vez, alimentan un modelo hidrodinámico, que explica cómo se mueve el agua dentro del lago.
El resultado de este trabajo es una imagen de cómo están cambiando la física, la química y la biología del lago, desde el aumento de los niveles de cloruro causado por la escorrentía de la sal anticongelante utilizada en las carreteras circundantes, hasta la presencia de nutrientes de los sistemas sépticos, plantas de tratamiento de aguas residuales y fertilizantes que podrían estar contribuyendo a las FAN. Luego, el equipo ejecuta modelos informáticos para calcular cómo se pueden revertir estas alteraciones a través de mejores controles y asesora al municipio local sobre las mejores prácticas para su corrección. En respuesta a los modelos que mostraron la resiliencia del lago o su capacidad para regresar a condiciones más prístinas en caso de que se frenara la escorrentía salinada, Lake George Association lanzó Lake George Road Salt Reduction Initiative.
La tecnología de código abierto ya tuvo su base aplicada a otros lagos del país, incluyendo Chautauqua Lake en el oeste de Nueva York y Skaneateles Lake en el distrito de Finger Lakes en Nueva York.
Existen desafíos importantes para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas de agua y saneamiento para todos para 2030, y lograr estos objetivos requerirá todas las buenas ideas y colaboración que podamos reunir, con la ayuda de la tecnología. Afortunadamente, recopilar los datos subyacentes necesarios para evaluar nuestro progreso frente a los objetivos de sustentabilidad es cada vez más una prioridad para las empresas y los gobiernos, y la tecnología no solo ha permitido mejorar los insights, sino también una mayor transparencia de los datos. Estos insights y la nueva transparencia han permitido a las empresas, los gobiernos y las comunidades locales asociarse de una nueva manera a través de una toma de decisiones más holística que satisface sus necesidades colectivas.
Por ejemplo, en Melbourne, Australia, la autoridad de gobierno que protege y gestiona los principales recursos hídricos para la ciudad, Melbourne Water, trata alrededor del 90 % de las aguas residuales en sus plantas de tratamiento en el este y oeste. Uno de los principales gastos de Melbourne Water es su consumo de energía, que es necesario para apoyar las actividades de gestión del agua. Su consumo de energía representa aproximadamente la mitad de las emisiones totales de carbono del sector hídrico del estado. Consciente del nexo entre agua y energía, Melbourne Water está utilizando IBM Envizi ESG Suite para ayudar a gestionar de manera proactiva su cartera de datos transaccionales de energía y eliminar los desafíos de retención de datos y generación de informes que obstaculizan las mejoras en la eficiencia operativa y los avances en relación con los objetivos de sustentabilidad.
Ahora, los stakeholders de Melbourne Water tienen una visión directa de una única fuente de datos para todas las métricas energéticas y de emisiones de la organización. Utilizando las herramientas de informes de Envizi y aprovechando el valor de los datos para respaldar sus esfuerzos de sustentabilidad, Melbourne Water ha podido centrarse en proteger el suministro público de agua y satisfacer las necesidades de sus clientes mientras que reduce su impacto operativo en el clima.
Si bien existen numerosos problemas importantes que enfrentan las comunidades de todo el mundo, IBM se ha comprometido con la responsabilidad ambiental durante más de 50 años. Como se indica en su Informe ESG 2021, IBM considera que el liderazgo ambiental es un imperativo estratégico a largo plazo, demostrado hoy a medida que continuamos estableciendo objetivos ambiciosos y aplicando nuestras tecnologías para acelerar las soluciones a los desafíos ambientales globales. Por ejemplo, como parte de sus 21 objetivos de sustentabilidad ambiental, el objetivo de conservación de agua de IBM es lograr reducciones anuales en las extracciones de agua en las ubicaciones más grandes de IBM en regiones con escasez de agua.
Al celebrar el Día Mundial del Agua este año, destacamos estos ejemplos para mostrar cómo aplicar la tecnología para resolver los desafíos más apremiantes, como la crisis mundial del agua puede ayudarnos a lograr un progreso significativo y demostrable hacia el logro de nuestros objetivos de sustentabilidad.
