La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una herramienta indispensable para las empresas, pero la clave para aprovechar todo su potencial radica en la colaboración. Según Deloitte, el 94 % de los líderes empresariales creen que la IA es crucial para su éxito futuro. Sin embargo, muchas organizaciones aún enfrentan obstáculos para escalar la IA, incluida la falta de experiencia interna, la administración de riesgos de IA y la garantía de prácticas éticas de IA.
En lugar de depender únicamente de soluciones internas, las empresas se asocian cada vez más con innovadores externos en IA, proveedores de la nube e instituciones de investigación. Estas colaboraciones permiten a las organizaciones acceder a tecnología de punta y experiencia, al tiempo que reducen costos y riesgos.
Gracias a la colaboración con proveedores de servicios en la nube, líderes de la industria e innovadores en IA, las empresas pueden implementar soluciones de IA escalables, éticas y específicas para cada industria. Aquí tiene cinco formas en las que las alianzas estratégicas están ayudando a las empresas a desplegar soluciones de IA, lograr escalabilidad y abordar desafíos específicos de la industria.
Tradicionalmente, solo las grandes empresas con grandes recursos económicos podían permitirse construir una infraestructura avanzada de IA. Hoy en día, las colaboraciones estratégicas están democratizando la IA, haciéndola accesible para compañías de todos los tamaños. Al asociarse con proveedores de nube e IA, las organizaciones pueden integrar la IA en sus operaciones más fácilmente sin la necesidad de crear sistemas complejos desde cero.
Por ejemplo, las empresas medianas recurren cada vez más a las asociaciones para escalar la IA rápidamente. Por ejemplo, una empresa de servicios financieros de tamaño mediano puede asociarse con una plataforma de análisis de datos impulsada por IA para tomar decisiones de inversión en tiempo real basadas en conjuntos de datos masivos. Al recurrir a la experiencia de un proveedor externo, esta empresa puede lograr una IA escalable sin tener que crear sistemas propios.
Estas alianzas permiten a las empresas implementar rápidamente soluciones de IA, reduciendo los costos de desarrollo de infraestructura y acelerando el tiempo de creación de valor.
Uno de los mayores retos a los que se enfrentan las organizaciones al adoptar la IA es gestionar los riesgos éticos asociados a su uso, como los sesgos, la falta de transparencia y las preocupaciones sobre la privacidad de datos. Según McKinsey, las compañías que implementan prácticas éticas estables en torno a la IA tienden a lograr una mayor confianza del cliente y un éxito a largo plazo. Sin embargo, muchas empresas carecen de las capacidades internas para garantizar la gobernanza de la IA.
Las alianzas estratégicas con especialistas en gobernanza de la IA pueden cerrar esta brecha. A través de la colaboración, las empresas pueden implementar sistemas de IA que sean transparentes, justos y cumplan con los estándares éticos. Por ejemplo, las instituciones financieras que dependen de la IA para tomar decisiones sobre préstamos pueden asociarse con expertos en gobernanza para garantizar que sus sistemas de IA minimicen los sesgos y cumplan con las normas reglamentarias, lo que aumenta la confianza y reduce los riesgos potenciales.
Estas asociaciones ayudan a las empresas a desplegar soluciones de IA de manera responsable, salvaguardándolas de riesgos legales y de reputación, al tiempo que fomentan la confianza del consumidor.
El desarrollo interno de sistemas de IA puede ser lento y costoso, lo que limita la innovación. Las alianzas estratégicas, especialmente aquellas que implican plataformas de colaboración abiertas, permiten a las empresas innovar más rápidamente al compartir datos, investigación y herramientas de IA con otras organizaciones.
Por ejemplo, una empresa manufacturera que desee optimizar su cadena de suministro podría colaborar con una institución de investigación centrada en la logística impulsada por IA. Al agrupar recursos y datos, ambas partes pueden crear un modelo de machine learning que prediga las fluctuaciones de la demanda con mayor precisión. Este tipo de colaboración acelera el proceso de desarrollo, lo que permite al fabricante implementar soluciones de IA más rápido de lo que podría hacerlo solo.
Las iniciativas de colaboración abierta también permiten a las empresas acceder a un ecosistema más amplio de innovación en IA, lo que reduce las barreras para adoptar tecnología de punta.
La personalización está a la vanguardia de las estrategias de Interacción del cliente, y la IA es la fuerza impulsora detrás de ella. Muchas empresas tienen dificultades para implementar la personalización impulsada por IA a escala debido a la complejidad de la tecnología. Sin embargo, las asociaciones con proveedores de IA pueden ayudar a resolver este desafío al brindar a las empresas acceso a potentes herramientas de analytics de clientes.
Por ejemplo, un minorista puede asociarse con una empresa de inteligencia artificial (IA) para desarrollar motores de recomendación que analicen el comportamiento y las preferencias de los clientes en tiempo real, lo que permite un marketing personalizado. Esto mejora la satisfacción del cliente, aumenta las ventas y genera lealtad a largo plazo. En el sector bancario, las asociaciones con empresas de IA están ayudando a las instituciones a desplegar chatbots que ofrecen asesoramiento financiero personalizado, mejorando la experiencia del cliente.
Estas asociaciones de IA permiten a las empresas construir relaciones más sólidas con los clientes mediante la entrega de experiencias relevantes y personalizadas a escala.
Una de las principales ventajas de las alianzas estratégicas en materia de IA es la capacidad de adaptar las soluciones a industrias específicas. Ya sea que se trate de atención médica, fabricación o logística, cada industria enfrenta desafíos únicos que las soluciones de IA disponibles en el mercado podrían no dirección por completo. Al asociarse con empresas especializadas en IA, las empresas pueden desplegar soluciones personalizadas diseñadas para abordar sus necesidades más urgentes.
En el ámbito de la salud, por ejemplo, los profesionales utilizan la IA para predecir los resultados de los pacientes y optimizar los planes de tratamiento. Sin embargo, desplegar estas soluciones requiere conocimientos especializados tanto de datos médicos como de machine learning. A través de asociaciones con desarrolladores de IA que se especializan en atención médica, los hospitales pueden implementar modelos predictivos que mejoran el diagnóstico y la atención al paciente.
Del mismo modo, en el ámbito de la logística, las empresas se están asociando con empresas de inteligencia artificial (IA) para predecir la demanda, optimizar las rutas y mejorar la eficiencia de la cadena de suministro. Estas soluciones personalizadas permiten a las empresas impulsar la eficiencia operativa y obtener una ventaja competitiva en sus industrias.
Al colaborar con innovadores de IA, proveedores de la nube y expertos de la industria, las organizaciones no solo están acelerando su adopción de IA, sino que también se aseguran de que lo hagan de manera ética, escalable y específica de la industria. A medida que las empresas se enfrentan a una presión cada vez mayor para innovar, estas asociaciones proporcionan la experiencia y las herramientas necesarias para desbloquear todo el potencial de la IA.
El enfoque de IBM hacia la IA se centra en la colaboración. Desde la venta minorista y las finanzas hasta la sanidad y la logística, las soluciones de IA basadas en colaboraciones de IBM ya están ofreciendo resultados empresariales tangibles, transformando industrias y transformando la forma en que las organizaciones emplean la IA.
¿Está listo para escalar la IA dentro de su negocio a través de asociaciones poderosas? Descubra cómo las alianzas estratégicas de IBM con líderes de Tecnología pueden acelerar su Transformación impulsada por IA. Explore soluciones personalizadas que integran IA de vanguardia y capacidades de nube híbrida, impulsando la innovación y el crecimiento. Ya sea que estés optimizando flujos de trabajo actuales o construyendo nuevos sistemas impulsados por IA, ahora es el momento de actuar. Profundiza en casos de uso reales y empieza a desbloquear nuevas posibilidades para tu compañía.