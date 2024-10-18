La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una herramienta indispensable para las empresas, pero la clave para aprovechar todo su potencial radica en la colaboración. Según Deloitte, el 94 % de los líderes empresariales creen que la IA es crucial para su éxito futuro. Sin embargo, muchas organizaciones aún enfrentan obstáculos para escalar la IA, incluida la falta de experiencia interna, la administración de riesgos de IA y la garantía de prácticas éticas de IA.

En lugar de depender únicamente de soluciones internas, las empresas se asocian cada vez más con innovadores externos en IA, proveedores de la nube e instituciones de investigación. Estas colaboraciones permiten a las organizaciones acceder a tecnología de punta y experiencia, al tiempo que reducen costos y riesgos.

Gracias a la colaboración con proveedores de servicios en la nube, líderes de la industria e innovadores en IA, las empresas pueden implementar soluciones de IA escalables, éticas y específicas para cada industria. Aquí tiene cinco formas en las que las alianzas estratégicas están ayudando a las empresas a desplegar soluciones de IA, lograr escalabilidad y abordar desafíos específicos de la industria.